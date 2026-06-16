Triển lãm tư liệu "Hoàng Sa, Trường Sa - Biển đảo thiêng liêng"

ANTD.VN - Do Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước (Bộ Nội vụ) phối hợp với Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân tổ chức, triển lãm “Hoàng Sa, Trường Sa - Biển đảo thiêng liêng” là hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới (8/6), Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026.

Gần 200 tài liệu, bản đồ, hình ảnh và tư liệu tiêu biểu được lựa chọn từ Trung tâm Lưu trữ quốc gia thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân cùng nhiều nguồn tư liệu có giá trị được sưu tầm từ các cơ quan lưu trữ, thư viện trong và ngoài nước.

Đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm. Ảnh: TTXVN

Nội dung triển lãm tập trung phản ánh quá trình xác lập, thực thi và bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa; giới thiệu những bằng chứng lịch sử, pháp lý khách quan, xác thực về chủ quyền biển, đảo của Việt Nam.

Đại biểu và công chúng tham quan triển lãm. Ảnh: TTXVN

Đặc biệt, triển lãm giới thiệu nhiều tài liệu lưu trữ quý đang được bảo quản tại các Trung tâm Lưu trữ quốc gia, trong đó, có các Châu bản triều Nguyễn, Mộc bản triều Nguyễn - Di sản tư liệu thế giới được Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO) ghi danh cùng nhiều bản đồ, văn bản hành chính, hình ảnh, tư liệu lịch sử có giá trị quan trọng trong nghiên cứu lịch sử dân tộc và chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

Triển lãm phục vụ công chúng đến ngày 17/6 tại thành phố Đà Nẵng.