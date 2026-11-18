ANTD.VN - Từ 20/11 tới, người chấp hành xong án phạt tù được cho vay đến 200 triệu đồng để tạo việc làm, vay tối đa 10 triệu đồng/tháng để học nghề…

Quyết định 44/2026/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 22/2023/QĐ-TTg về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù có hiệu lực thi hành từ 20/11/2026.

Theo Quyết định này, mức vốn cho vay tối đa đối với người chấp hành xong án phạt tù để đào tạo nghề là 10 triệu đồng/tháng/người.

Bên cạnh mức vốn cho vay, Quyết định 44/2026 cũng sửa đổi quy định về điều kiện vay vốn đối với người chấp hành xong án phạt tù. Theo đó, người chấp hành xong án phạt tù phải đáp ứng các điều kiện:

Có nhu cầu vay vốn; Có tên trong danh sách người chấp hành xong án phạt tù về cư trú tại địa phương, chấp hành tốt các quy định của pháp luật, không tham gia các tệ nạn xã hội, do Công an cấp xã lập và được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận theo Mẫu kèm theo Quyết định. Thời gian kể từ khi chấp hành xong án phạt tù đến thời điểm vay vốn tối đa là 10 năm.

Việc cho vay được thực hiện thông qua hộ gia đình. Đại diện hộ gia đình đứng tên vay vốn và giao dịch với Ngân hàng Chính sách xã hội.

Trường hợp hộ gia đình không còn thành viên từ đủ 18 tuổi trở lên hoặc thành viên còn lại không còn sức lao động, không có đầy đủ năng lực hành vi dân sự thì người chấp hành xong án phạt tù được trực tiếp đứng tên vay vốn.

Ngoài nội dung trên, Quyết định 44/2026 còn quy định, người chấp hành xong án phạt tù thuộc đối tượng được vay vốn để thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm được vay tối đa 200 triệu đồng/người.

Khoản vay có thể được thực hiện một lần hoặc nhiều lần, nhưng tổng số tiền vay không được vượt quá mức vốn tối đa 200 triệu đồng/người theo quy định.

Trong khi đó, theo quy định hiện hành tại khoản 2 Điều 6 Quyết định 22/2023, mức vốn cho vay đối với người chấp hành xong án phạt tù để sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm tối đa chỉ là 100 triệu đồng/người.

Như vậy, Quyết định 44/2026 đã nâng mức vay tối đa đối với người chấp hành xong án phạt tù từ 100 triệu đồng lên 200 triệu đồng/người, tạo cơ sở để người vay tiếp cận nguồn vốn lớn hơn phục vụ sản xuất, kinh doanh và tạo việc làm.

Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng lao động là người chấp hành xong án phạt tù, mức vay tối đa được điều chỉnh từ 2 tỷ đồng/dự án lên 10 tỷ đồng/dự án và không quá 200 triệu đồng cho một người lao động.

Không chỉ có vậy, chính sách tín dụng còn bổ sung khoản vay để người chấp hành xong án phạt tù đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Mức vay tối đa bằng 100% tổng số tiền người vay phải chi trả trước khi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, sau khi loại trừ các khoản chi phí được ngân sách Nhà nước hỗ trợ.

Về thời hạn vay, khoản vay để đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng có thời hạn tối đa bằng thời hạn của hợp đồng, không bao gồm thời gian được gia hạn hợp đồng.