ANTD.VN - Ngày 17/11/2026, Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực số 18 – Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Bến xe Gia Lâm (địa chỉ: Số 9 Ngô Gia Khảm, phường Bồ Đề, TP Hà Nội) tổ chức tuyên truyền và thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại cơ sở.

Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 18 hướng dẫn kiến thức phòng cháy cho cán bộ, nhân viên Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội

Bến xe Gia Lâm là một trong những đầu mối giao thông vận tải hành khách quan trọng nằm tại khu vực phía Đông Bắc Thủ đô, trên địa bàn phường Bồ Đề. Với đặc thù hoạt động tập trung đông người và phương tiện, công tác đảm bảo ANTT, an toàn phòng cháy, chữa cháy tại bến xe có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Tại buổi tuyên truyền, hơn 100 cán bộ, nhân viên của Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội và những người điều khiển, làm việc trên phương tiện giao thông đã được Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 18 phổ biến kiến thức pháp luật và các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC và CNCH. Trọng tâm hướng dẫn kỹ năng xử lý các tình huống cháy, nổ và kỹ năng thoát nạn khi xảy ra sự cố. Cán bộ tuyên truyền đã hướng dẫn kỹ năng thoát nạn trong môi trường có nhiều khói, cách cúi thấp người khi di chuyển, sử dụng khăn hoặc vải che mũi, miệng để hạn chế ảnh hưởng của khói cháy đến đường hô hấp, đồng thời hướng dẫn xác định lối thoát nạn an toàn khi xảy ra sự cố cháy, nổ.

Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 18 hướng dẫn kỹ năng sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu cho cán bộ, nhân viên Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội

Về nội dung thực tập phương án chữa cháy và CNCH, tình huống giả định cháy được đặt ra tại khu vực xe khách đang đỗ tại bãi đón trả khách, nguyên nhân giả định do sự cố kỹ thật của hệ thống điện trên xe dẫn đến cháy, đám cháy nhanh chóng phát triển, tỏa nhiều khói khí độc và có nguy cơ cháy lan sang các khu vực lân cận. Lực lượng PCCC cơ sở đã nhanh chóng triển khai chữa cháy ban đầu, hướng dẫn cho cán bộ, nhân viên thoát nạn theo các lối thoát hiểm đã được quy định, đồng thời thông báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH qua số điện thoại 114.

Đội PCCC&CNCH cơ sở triển khai chữa cháy ban đầu

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Trung tâm Thông tin chủ huy CATP đã điều động Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực số 18 xuất 01 xe chữa cháy, 01 xe CNCH cùng 12 CBCS; Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực số 1 xuất 01 xe chữa cháy cùng 06 CBCS khẩn trương tới hiện trường, tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Trong thời gian lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH di chuyển đến hiện trường, lực lượng PCCC&CNCH cơ sở của Công ty đã nhanh chóng hướng dẫn cán bộ, nhân viên bình tĩnh di chuyển theo hàng lối, thoát nạn qua các lối thoát hiểm đến khu vực tập kết an toàn theo phương án đã được xây dựng; đồng thời tổ chức kiểm đếm quân số, bảo đảm không để còn người mắc kẹt trong khu vực nguy hiểm. Ngay khi có mặt tại hiện trường, qua trinh sát nắm tình hình đám cháy, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH triển khai các biện pháp tìm kiếm, cứu nạn người bị mắc kẹt, tổ chức chữa cháy, ngăn cháy lan và đưa người bị nạn ra khu vực an toàn. Sau thời gian ngắn triển khai đồng bộ các biện pháp

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ triển khai xử lý tình huống cháy giả định

Thông qua buổi tuyên truyền và thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm về công tác PCCC&CNCH cho cán bộ, nhân viên; trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết; đánh giá khả năng tổ chức chữa cháy ban đầu của lực lượng PCCC cơ sở; kiểm tra hoạt động của các phương tiện, hệ thống PCCC được trang bị tại cơ sở để chủ động phòng ngừa, cũng như ứng phó, xử lý kịp thời các tình huống cháy, nổ có thể xảy ra.