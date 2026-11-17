Ngày hội được mở màn rộn ràng với tiếng trống hội và múa lân sôi động. Bên cạnh đó là hoạt động diễu hành tuyên truyền lan tỏa khắp các tuyến phố.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch phường Ô Chợ Dừa Đặng Thị Mai khẳng định ý nghĩa sâu sắc của Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc 18-11. Đây không chỉ là dịp để ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 96 năm qua mà còn là dịp củng cố niềm tin, tăng cường sự gắn bó giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận cao trong cộng đồng dân cư.

Chủ tịch phường Ô Chợ Dừa Đặng Thị Mai phát biểu

Theo Chủ tịch phường Ô Chợ Dừa, đoàn kết không chỉ là truyền thống quý báu mà còn là giá trị cốt lõi, là động lực để mỗi cộng đồng dân cư vượt qua khó khăn, cùng chung sức xây dựng tổ dân phố văn minh, an toàn, nghĩa tình và phát triển bền vững. Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là sức mạnh nội sinh, là nguồn lực quan trọng và động lực cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Bà Đặng Thị Mai cho biết, trong những năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn phường Ô Chợ Dừa đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân ngày càng được quan tâm, các giá trị tốt đẹp được giữ gìn và phát huy, tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm cộng đồng ngày càng lan tỏa.

Hoạt động diễu hành tuyên truyền lan tỏa khắp các đường phố

"Những kết quả đó có được là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp Ủy Đảng, Chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, sự nhiệt tình trách nhiệm của đội ngũ cán bộ cơ sở và đặc biệt là sự đồng lòng, hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân", Chủ tịch phường Ô Chợ Dừa nói.

Ngày hội được tiếp nối với hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, thể thao quần chúng, biểu diễn các tiết mục âm nhạc truyền thống. Không gian sách và văn hóa đọc của ngày hội mang tới người đọc những cuốn sách hay, giàu ý nghĩa.

Một số hoạt động văn nghệ, thể thao quần chúng trong ngày hội:

Mashup: "Việt Nam trong tôi là Việt Nam ơi", sáng tác Yến Lê - Minh Beta. Biểu diễn: Thầy cô và học sinh trường Trung học cơ sở Cát Linh

Hát múa "Hà Nội mến yêu của em", biểu diễn: các em học sinh trường Tiểu học Cát Linh