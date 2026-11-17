ANTD.VN - Ngày 17-11, Trung tâm GDNN - GDTX số 6 Hà Nội (Phân hiệu Quốc Oai) đã tổ chức buổi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học viên.

Trong bối cảnh nguy cơ cháy nổ luôn tiềm ẩn trong đời sống sinh hoạt hàng ngày cũng như tại các cơ sở giáo dục, việc trang bị kỹ năng phòng ngừa và xử lý sự cố cho thế hệ trẻ là nhiệm vụ vô cùng cấp thiết. Tại buổi chuyên đề, báo cáo viên của Đội CC&CNCH khu vực số 29 đã truyền đạt những nội dung cốt lõi của Luật Phòng cháy và chữa cháy, đồng thời phân tích các nguyên nhân phổ biến dẫn đến hỏa hoạn như sự cố chập điện, bất cẩn trong sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt.

Cán bộ Cảnh sát PCCC và CNCH trao đổi với các em học sinh

Tiết học bổ ích cho học sinh thuộc Trung tâm GDNN - GDTX số 6 Hà Nội

Không chỉ dừng lại ở lý thuyết, tiết học ngoại khóa trở nên sinh động và lôi cuốn hơn nhờ những tình huống giả định sát với thực tế. Các em được hướng dẫn chi tiết cách nhận diện mối nguy hiểm, quy trình báo cháy khẩn cấp, kỹ năng thoát nạn an toàn trong môi trường nhiều khói khí độc và cách bảo vệ bản thân khi có sự cố xảy ra.

Bên cạnh đó, nhà trường và báo cáo viên cũng giới thiệu các trang thiết bị chữa cháy cơ bản ngay tại sân trường, giúp học viên nắm vững nguyên lý hoạt động và cách sử dụng bình chữa cháy xách tay đúng quy chuẩn.

Tại buổi tuyên truyền, những câu hỏi thực tế được giải đáp cặn kẽ đã giúp các em tháo gỡ nhiều băn khoăn, từ đó hình thành tư duy chủ động phòng ngừa rủi ro.

Chương trình không chỉ góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về PCCC và CNCH cho cán bộ, giáo viên và học viên, mà còn biến mỗi em học sinh trở thành một tuyên truyền viên tích cực tại gia đình và cộng đồng dân cư. Đây thực sự là một tiết học ngoại khóa ý nghĩa, thiết thực, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh và văn minh.