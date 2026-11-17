ANTD.VN - Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 6 – Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã tổ chức tuyên truyền, tập huấn nghiệp vụ PCCC và CNCH cho cơ sở kinh doanh có điều kiện, hộ gia đình có nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh, chủ nhà trọ, nhà cho thuê trọ tại các xã: Ba Vì, Yên Bài, Yên Xuân, Hoà Lạc, Hà Nội.

Hướng dẫn các học viên thực hành

Tại buổi tuyên truyền, tập huấn nghiệp vụ PCCC và CNCH, báo cáo viên đã hướng dẫn lực lượng PCCC của cơ sở kinh doanh có điều kiện, hộ gia đình có nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh, chủ nhà trọ, nhà cho thuê những kiến thức, kỹ năng cơ bản trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Báo cáo viên đã phân tích các nguyên nhân phổ biến dẫn đến cháy, nổ trong các môi trường khác nhau; hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa và kỹ năng xử lý tình huống khi xảy ra cháy, nổ…

Ngoài kiến thức lý thuyết lực lượng PCCC của cơ sở kinh doanh có điều kiện, hộ gia đình có nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh, chủ nhà trọ, nhà cho thuê còn được trang bị kỹ năng thực hành sử dụng bình chữa cháy xách tay thao tác dập đám cháy giả định.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã được thông tin về tình hình, kết quả công tác PCCC và CNCH; công tác tiếp nhận, hướng dẫn và giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực PCCC&CNCH trong thời gian qua. Đồng thời, Hội nghị dành thời gian để các cơ quan, tổ chức và nhân dân tham gia đóng góp ý kiến đối với lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH, qua đó góp phần xây dựng lực lượng ngày càng trong sạch, vững mạnh, gần dân, sát dân và phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền, tập huấn nghiệp vụ PCCC đã góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm và năng lực PCCC, CNCH của cơ sở, xây dựng thế trận toàn dân tham gia PCCC và CNCH, đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PCCC và CNCH góp phần xây dựng môi trường an toàn, phát triển bền vững trên địa bàn.