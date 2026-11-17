ANTD.VN - Đội CC và CNCH khu vực số 32 - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Hà Nội tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính.

Hội nghị là dịp để đại diện các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC và người dân trực tiếp trao đổi, phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính về PCCC và CNCH.

Tại hội nghị, Đội CC và CNCH khu vực số 32 - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã thông tin về tình hình cải cách hành chính, chuyển đổi số và kết quả giải quyết thủ tục hành chính của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH; đồng thời giải đáp các vấn đề mà cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân quan tâm.

Nội dung đối thoại tập trung vào những vấn đề thiết thực như: quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ; thời gian giải quyết thủ tục hành chính; việc ứng dụng dịch vụ công trực tuyến; tinh thần, thái độ phục vụ, văn hóa ứng xử của cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH.

Thông qua đối thoại, các ý kiến góp ý, kiến nghị, đề xuất của tổ chức, cá nhân sẽ được tiếp thu, tổng hợp nhằm nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC và CNCH.

Thượng tá Nguyễn Tiến Sỹ - Đội trưởng, Đội CC&CNCH khu vực số 32 phát biểu khai mạc hội nghị

Hội nghị cũng là cơ hội để lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tiếp nhận những phản ánh từ thực tiễn, kịp thời nhận diện những khó khăn, bất cập trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, từ đó từng bước nâng cao hiệu quả công tác, đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH trân trọng đề nghị đại diện các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC và nhân dân có nhu cầu tham gia đóng góp ý kiến tích cực tham dự hội nghị, thẳng thắn trao đổi, phản ánh những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC và CNCH.

Mọi ý kiến đóng góp của tổ chức, cá nhân sẽ là cơ sở quan trọng để lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.