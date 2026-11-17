ANTD.VN - Ngày 17-11, Đội CC&CNCH khu vực số 27 đã phối hợp với Trung tâm chăm sóc và phục hồi chức năng người tâm thần số 1 tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng PCCC&CNCH cơ sở, thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ năm 2026.

Tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về PCCC&CNCH và thực tập phương án chữa cháy phối hợp năm 2026 có các đồng chí trong Ban giám đốc trung tâm và 80 cán bộ công nhân viên, lực lượng PCCC&CNCH cơ sở.

Trung tá Trương Tuấn Vinh – Phó Đội trưởng Đội CC&CNCH khu vực số 27 đã phổ biến, quán triệt các quy định của pháp luật về công tác PCCC&CNCH, đặc biệt tập trung phân tích những điểm mới của Luật PCCC&CNCH và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Trong đó, nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của lực lượng PCCC cơ sở trong việc tham mưu, giúp việc cho Ban giám đốc trung tâm trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCCC như việc kiểm tra, hướng dẫn và duy trì điều kiện an toàn PCCC&CNCH, việc lập và thực tập phương án chữa cháy, trang bị và duy trì hoạt động của các phương tiện PCCC tại chỗ; các quy trình triển khai thực hiện công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ban đầu…

Huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ chữa cháy, cứu nạn Trung tâm chăm sóc và phục hồi chức năng người tâm thần số 1

Hướng dẫn các kỹ năng thoát nạn, cứu người

Đội CC&CNCH khu vực số 27 đã phối hợp với Đội CC&CNCH khu vực số 6 và lực lượng PCCC&CNCH cơ sở của Trung tâm chăm sóc và phục hồi chức năng người tâm thần số 1 tiến hành tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phối hợp nhiều lực lượng.

Tình huống giả định xảy ra cháy tại khu vực nhà bếp nấu nướng, nguyên nhân do sơ ý dùng ngọn lửa trần khi đun nấu. Đám cháy phát triển nhanh chóng lan sang khu vực nhà ở, sinh hoạt của các bệnh nhân đang được điều trị tại cơ sở. Ngay sau khi phát hiện ra cháy lực lượng PCCC&CNCH cơ sở đã gọi điện thoại báo cháy cho lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đồng thời triển khai ngay công tác chữa cháy ban đầu, di chuyển tài sản, sơ tán người ra khu vực an toàn.

Nhận được tin báo, Trung tâm thông tin chỉ huy 114 đã điều động Đội CC&CNCH khu vực số 27 và Đội CC&CNCH khu vực số 6 nhanh chóng đến hiện trường triển khai các biện pháp nghiệp vụ để chữa cháy và cứu người bị nạn.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH triển khai đội hình dập tắt đám cháy

Quá trình thực tập diễn ra theo đúng các tình huống trong phương án đề ra, bám sát với tình hình thực tế, đặc điểm nguy hiểm cháy nổ tại cơ sở, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người và phương tiện tham gia.

Thông qua buổi phối hợp thực tập tại Trung tâm chăm sóc và phục hồi chức năng người tâm thần số 1, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã có dịp rà soát, nắm chắc thêm về đặc điểm cơ sở, hệ thống giao thông, nguồn nước chữa cháy và tính chất nguy hiểm cháy, nổ tại các cơ sở tập trung đông người; nâng cao năng lực chỉ huy, điều hành, khả năng phối hợp hiệp đồng với lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở và các lực lượng liên quan, góp phần chủ động phòng ngừa, sẵn sàng xử lý hiệu quả các tình huống cháy, nổ có thể xảy ra.