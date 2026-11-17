ANTD.VN - Nhằm kịp thời phát hiện, ngăn ngừa nguy cơ xảy ra cháy, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 4 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã phối hợp với UBND các phường Dương Nội, phường Đại Mỗ, Hà Nội tổ chức kiểm tra an toàn PCCC tại các công trình đang thi công trên địa bàn.

Hướng dẫn chủ đầu tư, đơn vị thi công việc bố trí, sắp xếp vật tư, hàng hóa phục vụ công tác thi công đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy

Qua công tác nắm tình hình, trên địa bàn do Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 4 quản lý hiện có 9 công trình đang trong quá trình thi công, xây dựng.

Tại các công trình, đoàn kiểm tra tập trung đánh giá việc duy trì các điều kiện an toàn về PCCC, trong đó chú trọng hệ thống điện tạm phục vụ thi công; việc sắp xếp, bảo quản vật tư, vật liệu dễ cháy; hoạt động hàn, cắt kim loại; trang bị phương tiện chữa cháy ban đầu; xây dựng phương án chữa cháy, thoát nạn; tổ chức lực lượng PCCC tại chỗ và việc thực hiện các quy định về PCCC trong đầu tư xây dựng của chủ đầu tư, chủ cơ sở.

Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 4 đã tiến hành kiểm tra 9 công trình, lập 9 biên bản kiểm tra và tham mưu ban hành 9 công văn kiến nghị, hướng dẫn các chủ đầu tư thực hiện nghiêm các quy định đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy trong quá trình thi công. Bên cạnh công tác kiểm tra, đoàn đã trực tiếp hướng dẫn chủ đầu tư, chủ cơ sở và đơn vị thi công thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn PCCC trong suốt quá trình thi công.

Kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy tại các khu vực thi công có môi trường nguy hiểm cháy, nổ cao

Trong đó, yêu cầu quản lý chặt chẽ nguồn lửa, nguồn nhiệt; bảo đảm khoảng cách an toàn giữa các khu vực có nguy cơ cháy, nổ; bố trí lối thoát nạn thông thoáng; thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, không để xảy ra tình trạng câu mắc điện tùy tiện, sử dụng điện quá tải.

Đoàn kiểm tra cũng yêu cầu các đơn vị nâng cao trách nhiệm trong việc tổ chức tự kiểm tra, kịp thời phát hiện và khắc phục những tồn tại, thiếu sót về PCCC; đồng thời tăng cường tuyên truyền, tập huấn cho công nhân, người lao động nắm vững kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống khi xảy ra sự cố cháy, nổ.

Thông qua công tác kiểm tra, hướng dẫn, nhận thức và ý thức chấp hành các quy định về PCCC của chủ đầu tư, chủ cơ sở và đơn vị thi công đã có những chuyển biến tích cực, góp phần phòng ngừa, hạn chế nguy cơ cháy, nổ, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản trong quá trình thi công xây dựng.

Thời gian tới, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 4 sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về PCCC, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, bảo đảm an toàn PCCC&CNCH trên địa bàn.