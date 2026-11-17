ANTD.VN - Khi câu chuyện cổ tích “Cô bé quàng khăn đỏ” bất ngờ trở thành bài học cảnh giác trước chiêu trò đánh cắp dữ liệu trên không gian mạng, hơn 600 học sinh Alpha School (Hà Nội) đã có một trải nghiệm giáo dục an toàn số khó quên. Diễn ra vào ngày 17/11/2026 dưới sự phối hợp của Phòng An ninh mạng - CATP Hà Nội, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam và Hệ thống Giáo dục Alpha School, chương trình không chỉ mang đến những "vũ khí" sắc bén giúp các em tự bảo vệ mình trên Internet, mà còn gieo vào lòng mỗi bạn trẻ bản lĩnh dám lên tiếng, dám sẻ chia để không bao giờ phải đối mặt với hiểm nguy một mình.

Không gian mạng mở ra cho thế hệ trẻ những cơ hội học tập và kết nối không giới hạn, nhưng đồng thời cũng tiềm ẩn những rủi ro khôn lường từ các thủ đoạn lừa đảo, bóc lột trực tuyến ngày càng tinh vi

Không dừng lại ở những tuyên truyền lý thuyết, sự kiện hưởng ứng Chiến dịch “Không một mình” năm 2026 với thông điệp “Không một mình - Kết nối không tổn thương” đã mở ra một không gian đối thoại cởi mở, trang bị "lá chắn" nhận diện rủi ro từ những câu chuyện đời thường đến cổ tích, đồng thời khẳng định vai trò đồng hành chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và lực lượng Công an trong hành trình xây dựng một môi trường mạng an toàn.

Các đại biểu tại sự kiện hưởng ứng Chiến dịch “Không một mình” năm 2026

Khi những cạm bẫy vô hình rình rập thế hệ số

Mở đầu chương trình, bà Nguyễn Thị An Quyên - Giám đốc Điều hành Alpha School đã có những chia sẻ đầy trăn trở và sâu sắc về thực trạng mà các học sinh đang phải đối mặt. Thế hệ học sinh hôm nay đang lớn lên trong một môi trường hoàn toàn khác biệt so với cha mẹ và thầy cô. Internet mang lại cơ hội học tập vô hạn, nhưng cũng đi kèm với những nguy cơ hiện hữu.

Bà Nguyễn Thị An Quyên - Giám đốc Điều hành Alpha School chia sẻ tại sự kiện

“Một lời bình luận thiếu suy nghĩ có thể khiến một người bạn tổn thương. Một bức ảnh riêng tư có thể bị chia sẻ ngoài ý muốn. Một người lạ trên mạng có thể lợi dụng sự tin tưởng của các em để lừa đảo, đe dọa hoặc thao túng”, bà An Quyên nhấn mạnh.

Hơn 600 học sinh của Alpha School tham dự sự kiện

Liên minh Niềm tin số (DTA) cùng Cục An ninh mạng (Bộ Công an) khởi xướng chiến dịch hành động quốc gia "Không một mình". Bằng cách gắn kết các cơ quan quản lý, nền tảng công nghệ & cộng đồng, chiến dịch tập trung trang bị kỹ năng an toàn số thiết thực, biến nhận thức thành hành động phòng vệ chủ động

Điều đáng lo ngại nhất không chỉ nằm ở những cạm bẫy công nghệ, mà là tâm lý im lặng của các bạn trẻ. Nỗi sợ bị trách mắng, sợ bị đánh giá hay đơn giản là không biết phải tìm đến ai đã khiến nhiều em chọn cách chịu đựng một mình. Từ thực tế đó, Alpha School khẳng định giáo dục an toàn số không chỉ dừng lại ở việc dạy cách phòng tránh, mà là việc xây dựng một văn hóa an toàn - nơi học sinh có bản lĩnh để nói: "Em đang gặp khó khăn và em cần được giúp đỡ", và nơi nhà trường trở thành bến đỗ bình yên để các em được lắng nghe, tôn trọng mà không phải sợ hãi hay xấu hổ.

Tiếng nói từ cơ quan bảo vệ trẻ em

Tham gia và đóng vai trò quan trọng trong chuỗi sự kiện, bà Đoàn Minh Hiền - Ủy viên Thường vụ Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam đã có những chia sẻ tâm huyết xung quanh việc Phòng An ninh mạng - CATP Hà Nội đặc biệt quan tâm và lựa chọn Hệ thống Giáo dục Alpha School làm điểm đến cho chiến dịch.

Bà Đoàn Minh Hiền - Ủy viên Thường vụ Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam phát biểu tại buổi lễ

Alpha School trang bị cho học sinh năng lực tự chủ, biến các em thành những "Đại sứ An toàn số"

Theo bà Đoàn Minh Hiền, việc lựa chọn Alpha School không phải là một sự ngẫu nhiên, mà xuất phát từ tầm nhìn và những giá trị cốt lõi mà ngôi trường này luôn theo đuổi trong việc giáo dục kỹ năng sống, giáo dục SEL (Trí tuệ cảm xúc xã hội) và xây dựng văn hóa học đường văn minh. Khi cơ quan công an phối hợp cùng một môi trường giáo dục chủ động, cởi mở như Alpha School, thông điệp bảo vệ trẻ em sẽ không dừng lại ở những khẩu hiệu khô khan mà được thấm sâu vào từng bài học, từng sinh hoạt ngoại khóa và từng góc nhỏ của lớp học. Bà Hiền đánh giá cao sự chủ động của nhà trường trong việc trang bị cho học sinh năng lực tự chủ, biến các em thành những "Đại sứ An toàn số" - những hạt nhân lan tỏa sự tử tế và lòng trắc ẩn không chỉ trong đời thực mà ngay cả trên không gian mạng.

Khi “Cô bé quàng khăn đỏ” lạc bước vào thế giới mạng

Báo cáo viên của Công an thành phố Hà Nội đã "mượn" câu chuyện cổ tích “Cô bé quàng khăn đỏ” để xâu chuỗi và bóc tách những bài học trên không gian mạng

Mục tiêu cốt lõi của chiến dịch là kiến tạo một "lá chắn mềm" vững chắc cho hệ sinh thái số, đảm bảo không một ai phải đơn độc đối mặt với những hiểm nguy trên internet

Một trong những điểm nhấn bất ngờ và thu hút sự chú ý nhiều nhất của hơn 600 học sinh chính là phần giao lưu kỹ năng an toàn số do báo cáo viên của Công an thành phố Hà Nội dẫn dắt. Thay vì những lý thuyết an ninh mạng khô khan, báo cáo viên đã khéo léo mượn câu chuyện cổ tích quen thuộc “Cô bé quàng khăn đỏ” để xâu chuỗi và bóc tách những bài học sống còn trên không gian mạng:

Sự ngây thơ làm lộ thông tin: Cô bé quàng khăn đỏ ngây thơ kể cho sói biết mình đang đi đâu, làm gì và nhà bà ngoại ở đâu. Báo cáo viên đã chỉ ra rằng hành động này giống hệt việc người dùng mạng thiếu cảnh giác, vô tư chia sẻ thông tin cá nhân, lịch trình chuyến đi, mật khẩu hoặc dữ liệu nhạy cảm lên mạng xã hội hay tiết lộ cho kẻ gian giả mạo.

Cô bé quàng khăn đỏ ngây thơ kể cho sói biết mình đang đi đâu, làm gì và nhà bà ngoại ở đâu. Báo cáo viên đã chỉ ra rằng hành động này giống hệt việc người dùng mạng thiếu cảnh giác, vô tư chia sẻ thông tin cá nhân, lịch trình chuyến đi, mật khẩu hoặc dữ liệu nhạy cảm lên mạng xã hội hay tiết lộ cho kẻ gian giả mạo. Chiêu trò đón đầu và giăng bẫy: Sau khi nắm được lộ trình và địa điểm từ thông tin bị lộ, chó sói đã chạy tắt đón đầu đến nhà bà ngoại trước. Trong an ninh mạng, khi kẻ xấu có được dữ liệu trong tay, chúng sẽ lập tức dựng bẫy, tạo dựng các kịch bản lừa đảo tinh vi hoặc tấn công mục tiêu.

Sau khi nắm được lộ trình và địa điểm từ thông tin bị lộ, chó sói đã chạy tắt đón đầu đến nhà bà ngoại trước. Trong an ninh mạng, khi kẻ xấu có được dữ liệu trong tay, chúng sẽ lập tức dựng bẫy, tạo dựng các kịch bản lừa đảo tinh vi hoặc tấn công mục tiêu. Kẻ mạo danh hoàn hảo: Kết thúc câu chuyện là chó sói giả danh bà ngoại để đánh lừa cô bé, báo cáo viên đã đưa ra liên tưởng trực diện đến các vụ tấn công giả mạo email (phishing), mạo danh website cơ quan chức năng hoặc giả danh người có thẩm quyền nhằm chiếm đoạt tài khoản, tài sản.

Các em học sinh hào hứng khi bài học của câu chuyện cổ tích được áp dụng vào thực tế

Các câu hỏi tương tác thực tế về cách xử lý trên mạng xã hội được các em học sinh hào hứng trả lời

Phần liên tưởng thú vị, gần gũi nhưng vô cùng sâu sắc này đã khiến học sinh vô cùng bất ngờ, ngộ ra nhiều bài học thực tế. Ngay sau đó, không khí chương trình càng trở nên sôi nổi hơn với các câu hỏi tương tác thực tế về cách xử lý khi gặp tin nhắn lạ, lời đe dọa hoặc các dấu hiệu bắt nạt trực tuyến.

Khi giai điệu “Không một mình” cất lên từ những gương mặt trẻ tuổi

Ali Thục Phương và Tuấn Khanh KP thể hiện ca khúc chủ đề của chiến dịch “Không một mình”

Sự kiện càng trở nên bùng nổ và lan tỏa cảm xúc mạnh mẽ khi có sự xuất hiện của Ali Thục Phương và Tuấn Khanh KP, những sao nhí, ca sĩ nhí và influencer được đông đảo thanh thiếu niên yêu mến.

Gen Z không chỉ là lực lượng sử dụng mạng xã hội năng nổ nhất, mà còn đóng vai trò nhân tố quyết định trong việc lan tỏa các giá trị văn hóa, tri thức và niềm tin tích cực

Âm nhạc trở thành nhịp cầu kết nối, truyền tải mạnh mẽ tinh thần của chiến dịch

Những thông điệp được xây dựng từ không gian mạng văn minh bằng cách nhân rộng những câu chuyện tử tế, hình ảnh đẹp

Với giọng hát trong trẻo, giàu cảm xúc và sự gần gũi của lứa tuổi học trò, Ali Thục Phương và Tuấn Khanh KP đã thể hiện thành công ca khúc chủ đề của chiến dịch “Không một mình”. Giai điệu tươi sáng nhưng mang thông điệp thức tỉnh sâu sắc đã chạm đến trái tim của hơn 600 học sinh có mặt tại hội trường. Âm nhạc lúc này đã trở thành nhịp cầu kết nối, truyền tải mạnh mẽ tinh thần của chiến dịch để các em có thể dũng cảm lên tiếng và kết nối có trách nhiệm, tuyệt đối không để bất kỳ ai phải đối diện với hiểm nguy, tổn thương một mình trên không gian mạng.

Cam kết vững chắc từ lực lượng An ninh mạng

Thượng tá Đặng Mạnh Cường - Phó trưởng Phòng An ninh mạng, CATP Hà Nội phát biểu tại buổi lễ

Làm rõ hơn tầm vóc của chiến dịch, Thượng tá Đặng Mạnh Cường - Phó trưởng Phòng An ninh mạng, CATP Hà Nội đặc biệt lưu ý các em học sinh ba nguyên tắc vàng:

Không em nào phải đối mặt một mình: Tuyệt đối không giữ im lặng khi gặp bất kỳ sự đe dọa, dụ dỗ hay bất an nào trên mạng. Hãy nói ngay với bố mẹ, thầy cô hoặc gọi tới Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111. Bảo vệ thông tin cá nhân: Không chia sẻ hình ảnh, thông tin cá nhân cho người lạ và kiên quyết không làm theo yêu cầu của những đối tượng có biểu hiện đe dọa. Kết nối tử tế: Trước khi bình luận hay chia sẻ bất cứ điều gì, hãy tự hỏi xem hành động đó có làm tổn thương người khác hay không.

Thượng tá Đặng Mạnh Cường giới thiệu về cuốn sách "Không một mình" với một thông điệp nhân văn sâu sắc: Không một ai đặc biệt là trẻ em và thanh thiếu niên phải đơn độc đối mặt với sóng gió hay cạm bẫy trên không gian mạng và trong cuộc sống

Những cuốn sách được trao đi như sự gửi gắm một thông điệp và cam kết đồng hành

Về phía Phòng An ninh mạng, Thượng tá Đặng Mạnh Cường cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với nhà trường, gia đình và chính quyền địa phương (như Công an phường Tây Mỗ) để tăng cường tập huấn, cung cấp báo cáo viên, đồng hành cùng các "Đại sứ An toàn số học đường" và xử lý nghiêm minh mọi hành vi xâm hại trẻ em trên không gian mạng.

Những cuốn sách được trao tặng tới các "Đại sứ An toàn số học đường" của Alpha School

Lời hứa giản dị cho một môi trường số văn minh

Chương trình tại Alpha School khép lại, nhưng dư âm của nó vẫn còn đọng lại trong tâm trí của mỗi giáo viên, phụ huynh và học sinh. Những kiến thức kỹ năng số thu nhận được trong ngày hôm nay đã được chuyển hóa thành một lời hứa giản dị mà thiêng liêng:

Không để bản thân phải đối diện với nguy hiểm một mình.

Không để bạn bè phải chịu đựng tổn thương một mình.

Và không bao giờ dùng sự kết nối để gây tổn thương cho người khác.

Với thông điệp “Không một mình - Kết nối không tổn thương” chiến dịch tiếp nối hành trình xây dựng môi trường số an toàn cho trẻ em và thanh thiếu niên.

Video hưởng ứng chiến dịch “Không một mình” 2026

Với sự chung tay của Phòng An ninh mạng - CATP Hà Nội, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, chiến dịch “Không một mình” năm 2026 được khởi động tại Hệ thống Giáo dục Alpha School không chỉ dừng lại ở một sự kiện truyền thông, mà đã thực sự gieo mầm cho những hạt giống tử tế, bản lĩnh và an toàn trong tâm hồn mỗi học sinh, những chủ nhân tương lai của thế giới số.