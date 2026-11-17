ANTD.VN - Đồng chí Ma Quang Hiếu - Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Tuyên Quang được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang.

Sáng nay (17-11), Tỉnh ủy Tuyên Quang tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hầu A Lềnh - Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang cho biết, việc điều động, phân công, bổ nhiệm cán bộ là yêu cầu trong công tác tổ chức, sắp xếp bộ máy, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Vì vậy, các đồng chí được giao nhiệm vụ mới cần nhanh chóng tiếp cận công việc, nắm chắc chức năng, nhiệm vụ, phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chủ động phối hợp với tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Báo Tuyên Quang

Đồng chí Hầu A Lềnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị và các đồng chí liên quan khẩn trương thực hiện việc bàn giao, tiếp nhận công việc; rà soát, phân công nhiệm vụ cụ thể, bảo đảm hoạt động liên tục, thông suốt, không để gián đoạn công việc, nhất là những nhiệm vụ đang triển khai và các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh đề nghị mỗi đồng chí trên cương vị công tác mới tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, giữ vững phẩm chất đạo đức, nêu cao tinh thần gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; Phát huy năng lực, kinh nghiệm công tác, nhanh chóng bắt nhịp với yêu cầu nhiệm vụ, cùng tập thể cơ quan, đơn vị thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh.

Hội nghị đã công bố Quyết định của Ban Bí thư chuẩn y đồng chí Vũ Thanh Tùng -Phó Chánh văn phòng Tỉnh ủy tham gia Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tuyên Quang nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công, điều động đồng chí Hoàng Nhị Sơn - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, thôi giữ chức vụ Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, đến nhận công tác tại Bộ phận nghiên cứu chuyên đề tỉnh Tuyên Quang, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng bộ phận Thường trực phụ trách Bộ phận từ ngày 16/11/2026; Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định: Giao nhiệm vụ phụ trách Văn phòng Tỉnh ủy đối với đồng chí Hà Việt Hưng - Phó Chánh văn phòng Tỉnh ủy.

Các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng đồng chí Ma Quang Hiếu và Lý Thị Loan. Ảnh: Báo Tuyên Quang

Hội nghị cũng công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều động đồng chí Ma Quang Hiếu - Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo đến nhận công tác tại Sở Giáo dục và Đào tạo và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định: Tiếp nhận đồng chí Tô Hoàng Linh - Phó Giám đốc Sở Nội vụ; Đồng chí Trần Kim Ngọc - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đến nhận công tác và giữ chức vụ phó trưởng bộ phận nghiên cứu chuyên đề.

Hội nghị công bố các quyết định của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc tiếp nhận bà Đặng Thị Thanh Hương - Phó Giám đốc Sở Tư pháp đến nhận công tác tại Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh.