ANTD.VN - Diễn đàn "Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường lắng nghe nông dân nói năm 2026" đã nhận được hơn 1.100 câu hỏi của cán bộ, hội viên nông dân, chuyên gia, nhà khoa học, xoay quanh chủ đề “Kiến tạo nền nông nghiệp xanh, nông thôn hiện đại, cùng nông dân bước vào kỷ nguyên số”.

Chiều 17-11, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Diễn đàn "Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam-Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường lắng nghe nông dân nói".

Ông Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam cho biết, sự kiện diễn ra trong năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Vì thế có nhiều vấn đề mới đặt ra đòi hỏi phải có cơ chế, chính sách, giải pháp, chương trình, kế hoạch hành động đồng bộ nhằm thực hiện thắng lợi những chỉ tiêu, nhiệm vụ hết sức nặng nề cho cả nhiệm kỳ.

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng chủ trì Diễn đàn.

Diễn đàn cũng là một hoạt động, sự kiện quan trọng nhằm chuẩn bị cho Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam năm 2026 dự kiến được tổ chức trong thời gian tới.

Tại Diễn đàn, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng cùng đại diện các ban, bộ, ngành và chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp, đại diện nông dân Việt Nam tiêu biểu, hợp tác xã... đã trao đổi xoay quanh 4 nhóm vấn đề lớn.

Các nhóm vấn đề được đưa ra thảo luận gồm: Hoàn thiện thể chế, khơi thông nguồn lực; Phát triển nông nghiệp xanh, nông nghiệp sinh thái, kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu; Xây dựng nông thôn hiện đại; Chuyển đổi số trong nông nghiệp.

Trong khuôn khổ Diễn đàn, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cùng Bộ Nông nghiệp và Môi trường thống nhất, ký ban hành Chương trình phối hợp “Đồng hành cùng nông dân phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới bền vững giai đoạn 2026-2030”.

Ông Trần Ngọc Quang, Chủ tịch Hội Nông dân xã Quảng Oai, Hà Nội đặt câu hỏi tại Diễn đàn.

Mục đích phối hợp nhằm tạo điều kiện để nông dân nâng cao năng lực, chủ động tham gia và làm chủ quá trình phát triển, từ tổ chức sản xuất, tiếp cận khoa học công nghệ, chuyển đổi số, thị trường; đưa chủ trương, chính sách, kiến thức, thông tin và các nguồn lực phát triển đến với nông dân, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, thu nhập, sinh kế và chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn.

Trong 3 lần tổ chức trước đây, sau mỗi Diễn đàn, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đều ban hành các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, cũng như tham mưu xây dựng các cơ chế, chính sách, đề án để phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn như chính sách về nông nghiệp xanh; xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, nâng cao; nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu, môi trường; an toàn thực phẩm...