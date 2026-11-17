ANTD.VN - Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai vừa nội soi gắp thành công một con giun đũa dài khoảng 18cm, một đầu đã chui vào ống mật chủ của người bệnh nữ 46 tuổi chuyển tuyến từ Sơn La.

Trước đó, người bệnh xuất hiện đau bụng vùng thượng vị, hạ sườn phải, kèm buồn nôn và nôn. Kết quả xét nghiệm máu chỉ ra men gan tăng nhẹ cùng lượng bạch cầu ái toan đạt mức 12,4% - chỉ số cảnh báo tình trạng nhiễm ký sinh trùng.

Khi đưa ống nội soi qua dạ dày xuống tá tràng (đoạn đầu của ruột non), bác sĩ Trần Tuấn Việt, phụ trách Khoa Nội soi và Thăm dò chức năng tiêu hóa, phát hiện con giun đũa trưởng thành dài 18 cm nằm ở đoạn D2 tá tràng. Một đầu con giun đã luồn qua nhú tá lớn (cửa ngõ nối ruột với đường mật) để chui tọt vào ống mật chủ.

Kíp can thiệp lập tức luồn dụng cụ thòng lọng chuyên dụng qua máy nội soi, siết chặt thân con giun rồi rút chậm ra khỏi đường mật. Thủ thuật chuẩn xác giúp bệnh nhân thoát khỏi nguy cơ phải mổ mở ổ bụng.

Bác sĩ Trần Tuấn Việt cho biết giun chui ống mật từng là bệnh cảnh phổ biến nhiều năm trước, nay thưa dần nhờ thói quen giữ vệ sinh và phong trào tẩy giun định kỳ. Dù vậy, các bác sĩ vẫn luôn cảnh giác với nguy cơ ký sinh trùng khi tiếp nhận bệnh nhân đau bụng cấp.

Giun đũa trưởng thành ký sinh tại ruột non. Khi gặp điều kiện bất lợi, chúng bò ngược lên tá tràng rồi chui vào đường mật hoặc ống tụy, gây bít tắc và kích phát những cơn đau quặn thắt. Nếu phát hiện muộn, ổ giun gây viêm mủ đường mật, viêm túi mật, áp xe gan hoặc viêm tụy cấp nguy hiểm tính mạng. Ngoài ra, giun đũa tích tụ số lượng lớn còn dẫn đến tắc ruột, thủng ruột hoặc viêm ruột thừa.

Trứng giun lây qua đường ăn uống khi nuốt phải nguồn nước hoặc thực phẩm nhiễm phân bẩn. Bác sĩ khuyến cáo người dân tuân thủ ăn chín, uống sôi, rửa sạch rau quả tươi, vệ sinh tay bằng xà phòng trước bữa ăn và sau khi đi vệ sinh, tuyệt đối không bón rau bằng phân tươi và duy trì tẩy giun định kỳ.

Người xuất hiện cơn đau quặn bụng đột ngột ở vùng trên rốn hoặc hạ sườn phải, nhất là khi đi kèm sốt, vàng da hay nôn ra giun, cần đến bệnh viện kiểm tra ngay để can thiệp sớm.