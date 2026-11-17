Về tiền bồi dưỡng nghỉ dưỡng, các đối tượng gồm: Sĩ quan có cấp bậc hàm cấp Tướng; sĩ quan nguyên là lãnh đạo cấp Tổng cục trở lên và cán bộ hoạt động cách mạng trước Tháng 8 năm 1945; Sĩ quan nguyên là Cục trưởng và tương đương; nguyên là Giám đốc Công an, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy cấp tỉnh; Sĩ quan nguyên là Phó Cục trưởng và tương đương; nguyên là Phó Giám đốc Công an, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy cấp tỉnh mỗi năm một lần được hỗ trợ tiền bồi dưỡng nghỉ dưỡng, mức hưởng như mức tiền bồi dưỡng nghỉ dưỡng của sĩ quan giữ chức vụ lãnh đạo cấp cục và tương đương đang công tác;

Sĩ quan có cấp bậc hàm Thượng tá, Đại tá; sĩ quan nguyên là lãnh đạo cấp phòng, lãnh đạo Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và tương đương mỗi năm một lần được hỗ trợ tiền bồi dưỡng nghỉ dưỡng, mức hưởng như mức tiền bồi dưỡng nghỉ dưỡng của sĩ quan có cùng cấp bậc hàm Đại tá, Thượng tá đang công tác;

Sĩ quan có cấp bậc hàm Thiếu tá, Trung tá; sĩ quan nguyên là chỉ huy cấp đội và tương đương; sĩ quan nguyên là chỉ huy Công an cấp xã mỗi năm một lần được hỗ trợ tiền bồi dưỡng nghỉ dưỡng, mức hưởng như mức tiền bồi dưỡng nghỉ dưỡng của sĩ quan có cùng cấp bậc hàm Trung tá, Thiếu tá đang công tác;

Sĩ quan có cấp bậc hàm cấp Úy mỗi năm một lần được hỗ trợ tiền bồi dưỡng nghỉ dưỡng, mức hưởng như mức tiền bồi dưỡng nghỉ dưỡng của sĩ quan có cấp bậc hàm cấp Úy đang công tác. Tiền bồi dưỡng nghỉ dưỡng được chi trả trong quý I hằng năm.

Trường hợp bắt đầu thực hiện chế độ hưu trí (nhận lương hưu hằng tháng) từ tháng 1 hằng năm thì được hỗ trợ tiền bồi dưỡng nghỉ dưỡng từ năm thực hiện chế độ hưu trí; trường hợp thực hiện chế độ hưu trí từ tháng 2 đến tháng 12 hằng năm thì được hỗ trợ tiền bồi dưỡng nghỉ dưỡng từ năm sau liền kề của năm nghỉ hưu; trường hợp trong năm đã được hưởng tiền bồi dưỡng nghỉ dưỡng đối với sĩ quan đang công tác thì khi thực hiện chế độ hưu trí không được hưởng hỗ trợ tiền bồi dưỡng nghỉ dưỡng của năm đó. Trường hợp đi định cư ở nước ngoài hoặc từ trần thì không được hưởng hỗ trợ tiền bồi dưỡng nghỉ dưỡng của năm sau liền kề.

Trường hợp vi phạm kỷ luật, pháp luật bị xử lý trong quý I hằng năm, nếu thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định này thì từ năm vi phạm kỷ luật, pháp luật bị xử lý trở đi không được hưởng hỗ trợ tiền bồi dưỡng nghỉ dưỡng; trường hợp vi phạm kỷ luật, pháp luật bị xử lý từ quý II hằng năm trở đi thì từ năm sau liền kề không được hưởng hỗ trợ tiền bồi dưỡng nghỉ dưỡng;

Hằng năm, Công an cấp xã căn cứ số lượng sĩ quan Công an nghỉ hưu thường trú trên địa bàn, rà soát, lập danh sách báo cáo Công an cấp tỉnh để làm cơ sở lập dự toán, bảo đảm kinh phí thực hiện chế độ theo quy định và tổ chức chi trả cho sĩ quan Công an nghỉ hưu; tổng hợp báo cáo danh sách và số tiền chi trả về Công an cấp tỉnh để thanh, quyết toán theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Các đối tượng khi đi nghỉ dưỡng tại các nhà nghỉ dưỡng trong Công an nhân dân được đảm bảo phòng nghỉ, chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng kết hợp tham quan theo quy định của Bộ Công an; nộp tiền ăn cho nhà nghỉ dưỡng…