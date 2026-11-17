ANTD.VN - Công chứng viên sẽ được công chứng tất cả các giao dịch có đối tượng là bất động sản trong cả nước, đồng thời mở rộng trường hợp được thực hiện công chứng ngoài trụ sở.

Nghị định 413/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 104/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Công chứng.

Nghị định đã bổ sung Điều 42a về lộ trình thực hiện thẩm quyền công chứng giao dịch có đối tượng là bất động sản trong phạm vi toàn quốc.

Theo đó, công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng được công chứng tất cả các giao dịch có đối tượng là bất động sản trong phạm vi toàn quốc kể từ ngày 31/12/2028.

Trường hợp đến ngày 31/12/2028 mà cơ sở dữ liệu công chứng, cơ sở dữ liệu về đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản chưa được vận hành, công bố theo quy định thì việc công chứng giao dịch có đối tượng là bất động sản trong phạm vi toàn quốc được thực hiện sau khi các cơ sở dữ liệu này được công bố, vận hành.

Ngoài nội dung trên, Nghị định 413/2026 còn bổ sung trường hợp được công chứng ngoài trụ sở. Nghị định đã sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản của Điều 43 Nghị định 104/2025 về lý do chính đáng khác được thực hiện công chứng ngoài trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng.

Đó là, bổ sung thêm 1 lý do chính đáng được thực hiện công chứng ngoài trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 46 của Luật Công chứng: Việc ký kết giao dịch được thực hiện đồng thời với việc bàn giao tài sản hoặc giấy tờ, tài liệu liên quan trực tiếp đến giao dịch hoặc thanh toán tiền mà các bên tham gia giao dịch thống nhất yêu cầu công chứng ngoài trụ sở.

Trong trường hợp một người trong số các bên tham gia giao dịch thuộc trường hợp được công chứng ngoài trụ sở thì những người còn lại có thể đến cùng địa điểm thực hiện công chứng ngoài trụ sở để công chứng viên thực hiện việc công chứng giao dịch đó.

Công chứng viên tiếp nhận yêu cầu công chứng ngoài trụ sở phải kiểm tra, bảo đảm việc công chứng thuộc các trường hợp được công chứng ngoài trụ sở và phải ghi rõ trong lời chứng về lý do, địa điểm thực hiện công chứng ngoài trụ sở…

Bên cạnh đó, Nghị định 413/2026 còn sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 46, đó là việc chụp ảnh công chứng viên chứng kiến việc ký văn bản công chứng được thực hiện theo quy định tại Điều này. Trường hợp việc ký văn bản công chứng được thực hiện tại trại giam, khu vực quân sự hoặc tại các địa điểm khác mà cơ quan có thẩm quyền không cho phép chụp ảnh thì không bắt buộc chụp ảnh nhưng công chứng viên phải ghi rõ trong lời chứng về lý do không có ảnh chụp, kèm theo tài liệu chứng minh (nếu có).

Nghị định 413/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/1/2027. Điều 4, 5, 6 và 7 của Nghị định này có hiệu lực từ 16/11/2026.