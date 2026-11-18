ANTD.VN -Khoảng sáng nay 18/11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở khu vực vùng núi Bắc bộ, từ trưa và chiều ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc bộ.

Cơ quan khí tượng thông tin, khối không khí lạnh ở phía Bắc đã áp sát biên giới đất liền nước ta.

Khoảng sáng nay 18/11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở khu vực vùng núi Bắc bộ, từ trưa và chiều ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc bộ, Bắc Trung bộ, sau ảnh hưởng đến khu vực Trung Trung bộ.

Khoảng đêm 19/11 và ngày 20/11 không khí lạnh được tăng cường thêm, ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3; vùng ven biển cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Từ chiều tối và đêm 18/11, Bắc bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Từ ngày 19/11, Bắc Trung bộ trời chuyển rét, khu vực từ Quảng Trị đến TP. Huế trời chuyển lạnh.

Từ chiều nay 18/11, không khí lạnh tràn về, Bắc bộ và Thủ đô Hà Nội trời mưa và chuyển rét

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực vùng núi và trung du Bắc bộ phổ biến 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C; khu vực đồng bằng Bắc bộ và Bắc Trung bộ phổ biến từ 15-18 độ C.

Khu vực Hà Nội khoảng trưa và chiều 18/11 chịu ảnh hưởng của không khí lạnh. Ngày và đêm 18/11, có mưa, mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to; từ chiều tối và đêm 18/11 trời chuyển rét.

Ngày và đêm 18/11, Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20-40mm, cục bộ có nơi trên 100mm (ở Bắc bộ mưa tập trung vào thời gian ban ngày, đêm có xu hướng giảm dần; khu vực Bắc Trung bộ mưa tập trung vào chiều tối và đêm).

Từ khoảng chiều và đêm 19/11 đến đêm 21/11, khu vực từ Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm/đợt.