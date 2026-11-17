ANTD.VN - Sau thời gian chạy thử nghiệm trong khuôn khổ Festival Trà quốc tế - Thái Nguyên 2026, chuyến tàu di sản khởi hành từ ga Hà Nội về xứ trà bắt đầu vận hành định kỳ vào 2 ngày cuối tuần.

Đoàn tàu gồm 6 toa, trong đó có 5 toa ghế ngồi mềm và 1 toa xe cộng đồng. Tại toa cộng đồng, du khách sẽ được trải nghiệm nhiều hoạt động văn hóa như: hát then, đàn tính, thưởng trà, nếm thử đặc sản Thái Nguyên.

Theo lịch, tàu xuất phát từ ga Hà Nội lúc 6h25, đến ga Lưu Xã lúc 8h25. Trên hành trình, tàu đón trả khách tại các ga Hà Nội, Long Biên, Đông Anh, Phổ Yên và Lưu Xá. Giá vé một chiều Hà Nội - Lưu Xá là 180.000 đồng/vé.

Tại ga Lưu Xá du khách có thể tự tham quan, khám phá xứ trà theo nhu cầu hoặc đăng ký chương trình tham quan trọn gói.

Ở chiều ngược lại, tàu xuất phát ga Lưu Xá lúc 8h50, đến ga Hà Nội lúc 10h50, phục vụ hành khách từ Thái Nguyên đến thủ đô tham quan, vui chơi.

Để khuyến khích hành khách trải nghiệm sản phẩm mới, ngành đường sắt áp dụng nhiều chính sách ưu đãi. Mua 2 tặng 1 với nhóm 3 hành khách (mã giảm giá M2T1), nhóm 6 hành khách sử dụng mã M4T2 (mua 4 tặng 2).

Khách đi tàu tập thể từ 7 người được giảm 15-30% tùy số lượng và thời gian mua vé; hành khách mua vé khứ hồi được giảm 10% giá vé lượt về.

Ông Đỗ Trọng Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Thái Nguyên cho biết, việc đưa chuyến tàu di sản vào hoạt động định kỳ hàng tuần không chỉ giúp thúc đẩy trao đổi khách giữa hai địa phương, khai thác các điểm du lịch hiện có, mà còn tạo thêm hành trình mới đưa du khách về với xứ trà.