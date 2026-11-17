ANTD.VN - Với tinh thần cầu thị, dân chủ và trách nhiệm, Công an xã Đông Anh, Hà Nội tổ chức Hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân, đánh giá tình hình ANTT, góp ý về trách nhiệm của lực lượng Cảnh sát khu vực trong công tác bảo đảm ANTT”.

Đảng ủy, UBND, MTTQ xã Đông Anh tặng hoa chúc mừng Công an xã Đông Anh

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Thiềng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đông Anh; đồng chí Đào Duy Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã; đồng chí Nguyễn Thị Sự, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐND xã; Trung tá Nguyễn Huy Hoàng, Trưởng Công an xã Đông Anh.

Tại hội nghị, đại diện Công an xã, đồng chí Hoàng Minh Hải, Phó Trưởng Công an xã đã báo cáo khái quát tình hình ANTT trên địa bàn, kết quả công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Trong đó, tập trung đánh giá việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát khu vực trên các mặt công tác: nắm tình hình, quản lý địa bàn, chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và giải quyết những vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Văn Thiềng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đông Anh phát biểu tại hội nghị

Đặc biệt, hội nghị dành thời gian để các đại biểu và nhân dân trực tiếp trao đổi, đóng góp ý kiến về hiệu quả công tác bảo đảm ANTT cũng như trách nhiệm của lực lượng Cảnh sát khu vực. Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, khách quan và xây dựng, các ý kiến tập trung phản ánh những vấn đề thực tiễn tại địa bàn dân cư; công tác quản lý địa bàn, phòng ngừa tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, cũng như tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ, văn hóa giao tiếp, ứng xử của cán bộ, chiến sĩ Công an cơ sở.

Tại hội nghị đã có 9 ý kiến đóng góp trực tiếp và 220 phiếu lấy ý kiến được ghi nhận. Những phản ánh, kiến nghị và tâm tư, nguyện vọng của nhân dân được lực lượng Công an xã nghiêm túc lắng nghe, tiếp thu. Đây không chỉ là kênh thông tin quan trọng giúp lực lượng Công an nắm chắc hơn tình hình từ cơ sở mà còn là căn cứ để đánh giá thực chất chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của từng cán bộ, chiến sĩ, nhất là lực lượng Cảnh sát khu vực.

Trung tá Nguyễn Huy Hoàng, Trưởng Công an xã Đông Anh phát biểu tại hội nghị

Thay mặt Công an xã Đông Anh, Trung tá Nguyễn Huy Hoàng, Trưởng Công an xã đã trực tiếp tiếp thu, giải đáp các ý kiến, kiến nghị của đại biểu. Đồng chí khẳng định, Công an xã sẽ tiếp tục chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ, đặc biệt là lực lượng Cảnh sát khu vực, nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động bám sát địa bàn, gần gũi, gắn bó với nhân dân; kịp thời nắm bắt và giải quyết những kiến nghị chính đáng ngay từ cơ sở.

Trên cơ sở các ý kiến đóng góp, Công an xã Đông Anh sẽ tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, phát huy sức mạnh của nhân dân trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; chủ động triển khai các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, giữ vững ANTT ngay từ địa bàn dân cư.

Đại biểu đóng góp ý kiến

Cũng trong dịp này UBND xã Đông Anh hưởng ứng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và phong trào “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đông Anh phát động, Công an xã đã tổ chức phát động toàn thể cán bộ, chiến sĩ chung tay ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”.

Hoạt động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia của cán bộ, chiến sĩ Công an xã đối với những hoàn cảnh khó khăn, góp phần lan tỏa truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng.

Hội nghị đã được nhiều đại biểu đóng góp ý kiến tâm huyết

Thông qua hội nghị, Công an xã Đông Anh tiếp tục khẳng định quyết tâm xây dựng lực lượng Công an cơ sở bản lĩnh, trách nhiệm, gần dân, sát dân, thực sự là điểm tựa tin cậy của nhân dân. Việc lắng nghe ý kiến nhân dân không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm ANTT mà còn củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa lực lượng Công an với nhân dân, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô tận tụy, trách nhiệm, vì nhân dân phục vụ.