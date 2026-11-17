ANTD.VN - TS.BS. Nguyễn Thành Nam, Giám đốc Trung tâm Nhi khoa - Bệnh viện Bạch Mai cho biết, với trẻ sinh non, hành trình chăm sóc trẻ không kết thúc khi xuất viện, mà đó là quá trình lâu dài, đòi hỏi sự kiên trì và hiểu biết…

Chăm sóc trẻ sinh non cần sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình và nhân viên y tế

Hưởng ứng Ngày Sinh non Thế giới (17-11), Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Bạch Mai lan tỏa thông điệp “Hành trình nhỏ - Ý chí lớn - Tương lai rộng mở”, đồng thời chia sẻ những kiến thức thiết yếu giúp cha mẹ chăm sóc, bảo vệ trẻ sinh non ngay từ những ngày đầu đời.

TS.BS. Nguyễn Thành Nam, Giám đốc Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, trẻ sinh non là trẻ chào đời trước 37 tuần thai. Do các cơ quan như hệ hô hấp, tiêu hóa, miễn dịch và thần kinh chưa phát triển hoàn thiện, trẻ có nguy cơ gặp nhiều biến chứng sức khỏe, cần được theo dõi, chăm sóc và điều trị đặc biệt.

Hiện nay, với sự tiến bộ của hồi sức sơ sinh, nhiều trẻ sinh cực non, nhẹ cân đã được cứu sống và phát triển khỏe mạnh. Tuy nhiên, để các con có một tương lai trọn vẹn, vai trò chăm sóc của cha mẹ tại nhà và việc tuân thủ theo dõi y tế sau xuất viện quan trọng không kém giai đoạn điều trị tại bệnh viện”.

Theo bác sĩ Nam, hành trình chăm sóc trẻ sinh non không kết thúc khi trẻ được xuất viện. Đó là quá trình lâu dài, đòi hỏi sự kiên trì, hiểu biết và phối hợp chặt chẽ giữa gia đình với nhân viên y tế.

Chăm sóc trẻ sinh non tại Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Bạch Mai

Để đồng hành cùng những “chiến binh tí hon”, các chuyên gia Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo cha mẹ chú trọng 5 nguyên tắc chăm sóc thiết yếu.

- Chăm sóc Kangaroo - Hơi ấm từ vòng tay cha mẹ: Phương pháp Kangaroo (da kề da) giúp trẻ duy trì thân nhiệt, ổn định nhịp tim, nhịp thở và tăng cường sự gắn kết với cha mẹ. Trẻ được đặt tiếp xúc trực tiếp với da ngực của mẹ, cha hoặc người chăm sóc, bảo đảm tư thế an toàn và vệ sinh sạch sẽ để phòng ngừa nhiễm khuẩn.

- Ưu tiên sữa mẹ - Nguồn dinh dưỡng quý giá: Sữa mẹ cung cấp dưỡng chất và kháng thể tự nhiên, phù hợp với hệ tiêu hóa còn non nớt của trẻ sinh non. Nuôi dưỡng bằng sữa mẹ giúp tăng cường miễn dịch, giảm nguy cơ viêm ruột hoại tử và hỗ trợ trẻ phát triển tốt hơn.

- Chủ động phòng ngừa nhiễm khuẩn: Do hệ miễn dịch chưa hoàn thiện, trẻ sinh non dễ bị ảnh hưởng bởi các tác nhân gây bệnh. Gia đình cần rửa tay sạch trước khi chăm sóc trẻ, giữ môi trường sống vệ sinh, hạn chế tiếp xúc với nguồn lây nhiễm và tuân thủ hướng dẫn chăm sóc của nhân viên y tế.

- Theo dõi sức khỏe định kỳ sau xuất viện: Trẻ sinh non cần được tái khám đúng lịch để đánh giá tăng trưởng về cân nặng, chiều cao, đồng thời sàng lọc các bất thường về thị giác, thính giác và theo dõi sự phát triển thần kinh, vận động. Việc phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường có ý nghĩa quan trọng, giúp trẻ được can thiệp kịp thời và hạn chế nguy cơ ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe.

- Tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch: Tiêm chủng là biện pháp quan trọng giúp bảo vệ trẻ trước các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Cha mẹ cần đưa trẻ đi tiêm vaccine theo lịch và hướng dẫn của bác sĩ, phù hợp với tình trạng sức khỏe của từng trẻ.

TS.BS. Nguyễn Thành Nam nhấn mạnh, mỗi trẻ sinh non đều xứng đáng có cơ hội được sống, được chăm sóc và phát triển khỏe mạnh. Cha mẹ cần chú ý những bất thường về hô hấp, tiêu hóa, khả năng bú, tăng cân hoặc các mốc phát triển của trẻ. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám và can thiệp kịp thời.