ANTD.VN - Giải quyết chế độ đối với người lao động không đủ điều kiện hưởng lương hưu và chưa đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội; giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần không phụ thuộc vào địa giới hành chính.

Người lao động không đủ điều kiện hưởng lương hưu, chưa đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội có thể thực hiện thủ tục giải quyết chế độ trên toàn quốc

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết theo Quyết định số 3318/QĐ-BTC ngày 12/11/2026 của Bộ Tài chính về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi toàn quốc, lĩnh vực bảo hiểm xã hội có 3 thủ tục được áp dụng cơ chế này.

Cụ thể gồm: Giải quyết chế độ đối với người lao động không đủ điều kiện hưởng lương hưu và chưa đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội; giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần; thanh toán trực tiếp chi phí khám bệnh, chữa bệnh giữa cơ quan Bảo hiểm xã hội và người tham gia bảo hiểm y tế.

Đây đều là những thủ tục gắn trực tiếp với quyền lợi an sinh của người dân. Việc không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong giải quyết các thủ tục này giúp người dân có thêm thuận lợi khi thực hiện quyền lợi của mình, nhất là trong bối cảnh việc học tập, làm việc, sinh sống và di chuyển giữa các địa phương ngày càng phổ biến.

Trước đây, việc giải quyết thủ tục hành chính thường gắn với địa bàn quản lý theo quy định.

Khi triển khai cơ chế không phụ thuộc địa giới hành chính, phạm vi thực hiện được mở rộng trên toàn quốc, góp phần giảm những vướng mắc phát sinh do khoảng cách địa lý, nơi cư trú hoặc nơi tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Qua đó, người dân có điều kiện tiếp cận dịch vụ công thuận tiện hơn, không phải mất thêm thời gian, chi phí đi lại chỉ vì những giới hạn về địa bàn hành chính.

Theo danh mục được Bộ Tài chính công bố, các thủ tục nêu trên thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh hoặc Bảo hiểm xã hội cơ sở. Việc triển khai thống nhất trong toàn hệ thống sẽ góp phần nâng cao tính linh hoạt, hiệu quả trong tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, đồng thời bảo đảm quyền lợi chính đáng của người tham gia, thụ hưởng chính sách.

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, thời gian qua, đơn vị này đã triển khai đồng bộ các giải pháp cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số; hướng dẫn toàn hệ thống triển khai các quy định mới về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và trên môi trường điện tử.

Với việc triển khai Đề án 06 của Chính phủ, đến nay, hệ thống của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã xác thực hơn 100,2 triệu thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu do ngành quản lý với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

100% cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên toàn quốc đã triển khai sử dụng căn cước công dân gắn chip, ứng dụng VNeID trong khám, chữa bệnh. Toàn hệ thống cũng đã xử lý hơn 3 triệu hồ sơ liên quan đến cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi, giải quyết chế độ mai táng phí, tử tuất...

Qua đó, từng bước hình thành hệ sinh thái dữ liệu số phục vụ quản lý và tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; đồng thời tạo điều kiện để đơn giản hóa quy trình, giảm giấy tờ và hạn chế việc người dân phải cung cấp lại những thông tin đã có trong các cơ sở dữ liệu được kết nối, khai thác theo quy định.

Thời gian tới, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh rà soát, tái cấu trúc quy trình giải quyết thủ tục hành chính trên cơ sở khai thác dữ liệu số; nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, tăng tỷ lệ hồ sơ được tiếp nhận, xử lý và trả kết quả trên môi trường điện tử. Cùng với đó là tăng cường công khai, minh bạch tiến độ giải quyết hồ sơ, tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp theo dõi, giám sát.