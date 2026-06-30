Từ 1/7: Chuyển nhượng vàng miếng phải nộp thuế thu nhập cá nhân

ANTD.VN -Thu nhập từ chuyển nhượng vàng miếng là thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân - đây là 1 trong những quy định mới tại Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026.

Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025 quy định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân gồm 10 nhóm sau:

STT

Nhóm thu nhập chịu thuế

Nội dung

1

Thu nhập từ kinh doanh

Thu nhập từ sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ; hành nghề độc lập; đại lý, môi giới, hợp tác kinh doanh; kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số.

2

Thu nhập từ tiền lương, tiền công

Tiền lương, tiền công; tiền thù lao; các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền; phụ cấp, trợ cấp và các khoản thu nhập khác có tính chất tiền lương, tiền công (trừ các khoản được miễn theo quy định).

3

Thu nhập từ đầu tư vốn

Tiền lãi cho vay; lợi tức cổ phần; thu nhập từ đầu tư vốn dưới các hình thức khác.

4

Thu nhập từ chuyển nhượng vốn

Chuyển nhượng phần vốn trong tổ chức kinh tế; chuyển nhượng chứng khoán; các hình thức chuyển nhượng vốn khác.

5

Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhà ở, tài sản gắn liền với đất; chuyển nhượng quyền thuê đất, quyền thuê mặt nước và các hình thức chuyển nhượng bất động sản khác.

6

Thu nhập từ trúng thưởng

Trúng thưởng xổ số; khuyến mại; đặt cược; trò chơi, cuộc thi có thưởng và các hình thức trúng thưởng khác (trừ trúng thưởng trong casino).

7

Thu nhập từ tiền bản quyền

Thu nhập từ chuyển giao, chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu trí tuệ; thu nhập từ chuyển giao công nghệ.

8

Thu nhập từ nhượng quyền thương mại

Thu nhập phát sinh từ hoạt động nhượng quyền thương mại.

9

Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng

Chứng khoán; phần vốn trong tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh; bất động sản; tài sản phải đăng ký quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng.

10

Thu nhập khác

Chuyển nhượng tên miền ".vn"; chuyển nhượng kết quả giảm phát thải khí nhà kính, tín chỉ các-bon; chuyển nhượng biển số xe trúng đấu giá; chuyển nhượng tài sản số; chuyển nhượng vàng miếng.



Bên cạnh đó, Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025 còn bổ sung một số loại thu nhập mới thuộc diện chịu thuế như thu nhập từ chuyển nhượng tài sản số, chuyển nhượng vàng miếng, chuyển nhượng tín chỉ các-bon, kết quả giảm phát thải khí nhà kính và chuyển nhượng biển số xe trúng đấu giá.

Mặc dù thuộc đối tượng người nộp thuế, cá nhân vẫn có thể không phát sinh nghĩa vụ thuế nếu thu nhập thuộc diện miễn thuế theo Điều 4 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025 trong các trường hợp:

Chuyển nhượng bất động sản giữa vợ chồng, cha mẹ và con, ông bà và cháu, anh chị em ruột; Chuyển nhượng nhà ở, đất ở duy nhất; Thu nhập từ kiều hối; Lãi tiền gửi tại tổ chức tín dụng; Lãi trái phiếu Chính phủ...

Ngoài ra, tiền lương làm thêm giờ, làm việc ban đêm; Tiền lương hưu do Quỹ bảo hiểm xã hội chi trả; Thu nhập từ học bổng; Thu nhập từ tiền lương, tiền công từ thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo… cũng được miễn thuế thu nhập cá nhân hoàn toàn.

Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.