Đề xuất bàn giao đường sắt Lim- Phả Lại về địa phương quản lý

ANTD.VN -Tại dự thảo điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đơn vị tư vấn đề xuất bàn giao đoạn đường sắt Lim - Phả Lại cho địa phương quản lý, đồng thời nâng cấp tuyến Lim - Phả Lại - Hạ Long - Cái Lân.

Đề xuất được đưa ra trong quá trình Cục Đường sắt Việt Nam rà soát, điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới đường sắt nhằm bảo đảm đồng bộ với các quy hoạch quốc gia và đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Theo phương án điều chỉnh, toàn tuyến Lim - Phả Lại - Hạ Long - Cái Lân sẽ được nâng cấp, cải tạo theo quy mô đường đơn, giữ nguyên khổ đường sắt hiện hữu, với tổng chiều dài khoảng 108km. Riêng đoạn Lim - Phả Lại sẽ được chuyển giao cho địa phương quản lý, khai thác.

Đơn vị tư vấn cho biết, tại Quyết định số 2404/2025 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới đường sắt, đoạn Lim - Phả Lại từng được định hướng tận dụng làm đường gom, đường song hành của tuyến cao tốc Nội Bài - Hạ Long, đồng thời nâng cấp tuyến Kép - Hạ Long - Cái Lân.

Đề xuất bàn giao tuyến đường sắt Lim- Phả Lại về địa phương quản lý

Tuy nhiên, sau khi quy hoạch được ban hành, nhiều quy hoạch chuyên ngành giao thông và quy hoạch địa phương đã thay đổi, khiến định hướng trước đây không còn phù hợp.

Đáng chú ý, dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh đã được phê duyệt chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư và khởi công từ tháng 4/2026. Tuyến đường sắt có tốc độ thiết kế 350km/h (đoạn qua Hà Nội 120km/h), chạy gần song song với tuyến Lim - Phả Lại hiện hữu, cách khoảng 5-10km và dự kiến đưa vào khai thác từ năm 2028.

Bên cạnh đó, Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 cũng xác định hướng tuyến cao tốc Nội Bài - Bắc Ninh - Hạ Long (CT.09), trong đó nhiều đoạn đi song song hoặc rất gần hành lang tuyến đường sắt Lim - Bình Than. Cùng với đó, dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội đang được triển khai, tuyến đường song hành của dự án cũng tiếp cận rất gần tuyến đường sắt hiện hữu.

Theo tính toán của đơn vị tư vấn, tại nhiều vị trí, khoảng cách từ đường Vành đai 4 đến đoạn Lim - Phả Lại chỉ còn từ 62 - 600m. Khoảng 8km tuyến đường sắt hiện hữu có thể nghiên cứu tận dụng làm đường gom, đường song hành của tuyến cao tốc Nội Bài - Hạ Long.

Trong khi đó, đoạn từ cầu Bình Than đến khu vực giao quốc lộ 18 không còn điều kiện để tận dụng hạ tầng đường sắt làm đường gom như định hướng trước đây do tuyến cao tốc Nội Bài - Hạ Long được điều chỉnh chuyển lên phía Bắc theo hướng Côn Sơn - Kiếp Bạc.

Trên cơ sở những thay đổi về quy hoạch đường sắt, đường bộ cao tốc và các dự án hạ tầng giao thông đang triển khai, đơn vị tư vấn cho rằng việc điều chỉnh quy hoạch tuyến Lim - Phả Lại - Hạ Long - Cái Lân là cần thiết nhằm bảo đảm tính đồng bộ giữa các loại hình hạ tầng, tránh chồng lấn và nâng cao hiệu quả khai thác trong thời gian tới.