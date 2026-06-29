Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng thăm, tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Công an Thành phố Hà Nội

ANTD.VN -Tiếp nối chuỗi các hoạt động nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946-12/7/2026), chiều 29/6/2026, Đoàn công tác do Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an Thành phố làm Trưởng đoàn, cùng đại diện chỉ huy một số phòng chức năng đã đến thăm hỏi, tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Công an Thành phố qua các thời kỳ.

Đến thăm Thiếu tướng Phạm Chuyên, nguyên Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, trong không khí ấm cúng, chân tình, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống và gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới đồng chí cùng gia đình.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng bày tỏ sự trân trọng, biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp quan trọng của Thiếu tướng Phạm Chuyên và các thế hệ lãnh đạo Công an Thành phố qua các thời kỳ.

Đồng chí Giám đốc Công an Thành phố khẳng định, những kinh nghiệm quý báu, sự cống hiến tận tụy và tinh thần trách nhiệm của các thế hệ lãnh đạo đi trước là nền tảng quan trọng để Công an Thủ đô không ngừng trưởng thành, vượt qua khó khăn, thử thách, lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, góp phần phục vụ hiệu quả sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của Thủ đô.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc CATP ân cần trò chuyện, thăm hỏi Trung tướng Đoàn Duy Khương – nguyên Giám đốc CATP

Trân trọng cảm ơn tình cảm và sự quan tâm của Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng cùng Đoàn công tác, Thiếu tướng Phạm Chuyên bày tỏ vui mừng trước sự phát triển, lớn mạnh của Công an thành phố Hà Nội, đặc biệt là những kết quả nổi bật trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự thời gian qua.

Thiếu tướng Phạm Chuyên tin tưởng, với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo và quyết liệt của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an Thành phố, lực lượng Công an Thủ đô sẽ tiếp tục phát huy truyền thống Anh hùng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, lập thêm nhiều chiến công, thành tích mới.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng tặng quà tri ân đồng chí Trung tướng Đoàn Duy Khương

Cũng trong chiều cùng ngày, Đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà Trung tướng Đoàn Duy Khương, nguyên Giám đốc Công an thành phố Hà Nội.

Tại buổi gặp mặt, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng thông tin khái quát một số kết quả nổi bật của Công an Thành phố trong thời gian qua. Trong đó, Công an Thành phố đang tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ hai “điểm nghẽn” lớn của Thủ đô là ùn tắc giao thông và trật tự đô thị; từng bước tạo chuyển biến tích cực trong công tác quản lý, duy trì trật tự, kỷ cương và văn minh đô thị.

Bên cạnh đó, Công an Thành phố đang đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, triển khai hệ thống camera tích hợp trí tuệ nhân tạo phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự, quản lý giao thông và trật tự đô thị. Việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp cùng các cơ chế, chính sách đặc thù của Thủ đô cũng tạo điều kiện nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, giảm khâu trung gian, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng khẳng định, trong những thành tích, chiến công và sự trưởng thành của Công an thành phố Hà Nội hôm nay có sự đóng góp quan trọng của Trung tướng Đoàn Duy Khương cùng các thế hệ lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Công an Thành phố qua các thời kỳ.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an Thành phố, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng đã tặng hoa, quà và bày tỏ sự trân trọng, cảm ơn những đóng góp của Trung tướng Đoàn Duy Khương đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Đồng chí Giám đốc Công an Thành phố mong muốn Trung tướng Đoàn Duy Khương và các đồng chí nguyên lãnh đạo Công an Thành phố tiếp tục quan tâm, chia sẻ kinh nghiệm, đóng góp nhiều ý kiến quý báu, góp phần xây dựng lực lượng Công an Thủ đô ngày càng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.