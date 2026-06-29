Lũ quét làm hàng chục căn nhà hư hỏng ở Tuyên Quang

ANTD.VN - Vào đêm 28, rạng sáng 29-6, do ảnh hưởng của mưa vừa, mưa to kéo dài, địa bàn xã Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang đã xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún tại nhiều khu vực...

Xã Lâm Bình đang khắc phục hậu quả thiên tai do lũ quét

Theo báo cáo nhanh sơ bộ ban đầu của UBND xã Lâm Bình, mưa lớn đã gây lũ quét trên diện rộng, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống và sinh hoạt của nhân dân. Đến 10 giờ sáng ngày 29-6, toàn xã ghi nhận 27 hộ dân bị thiệt hại về nhà ở; trong đó có 16 ngôi nhà bị nước lũ tràn qua làm hư hỏng nhiều tài sản, 11 hộ phải di dời khẩn cấp đến nơi an toàn.

Thiên tai cũng làm khoảng 50 ha lúa mới cấy bị ngập, vùi lấp; hàng trăm con gia cầm và nhiều gia súc bị nước lũ cuốn trôi và chết. Bên cạnh đó, nhiều tuyến đường giao thông, cầu cống, công trình thủy lợi trên địa bàn bị sạt lở, hư hỏng, tại một số khu vực, ảnh hưởng đến việc đi lại và sản xuất của người dân.

Sạt lở đất ở xã Đồng Văn, Tuyên Quang

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, cấp ủy, chính quyền địa phương đã khẩn trương huy động lực lượng công an, quân sự, dân quân tự vệ cùng các lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai có mặt tại hiện trường để hỗ trợ người dân sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm, khắc phục hậu quả, thống kê thiệt hại và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân.

Hiện nay, chính quyền địa phương đang tiếp tục rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét; đồng thời khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không đi qua các khu vực ngập sâu, nước chảy xiết và chủ động theo dõi diễn biến thời tiết để kịp thời ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra.