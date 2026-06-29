Chủ tịch Quốc hội: Quy hoạch Thủ đô 100 năm chỉ thực sự có giá trị khi được thực hiện hiệu quả

ANTD.VN - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị thành phố Hà Nội nhận thức sâu sắc rằng, Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm chỉ thực sự có giá trị khi được tổ chức thực hiện hiệu quả.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu

Sáng 29-6, dự và phát biểu tại Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026 diễn ra sáng 29-6, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, sự kiện này không chỉ là công bố một bản quy hoạch, mà còn phát đi thông điệp về quyết tâm hành động, thể hiện rõ quyết tâm chính trị của thành phố trong việc đưa Nghị quyết Đại hội của Đảng vào cuộc sống, đúng với chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm “Hà Nội đã nói là làm, làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng”

Theo Chủ tịch Quốc hội, Luật Thủ đô có hiệu lực từ ngày 1-7-2026, Hà Nội được trao nhiều cơ chế đặc thù về phân cấp quản lý, huy động nguồn lực, đầu tư hạ tầng, phát triển đô thị, khoa học, công nghệ và thu hút đầu tư. Đây là cơ hội lịch sử để Thủ đô bứt phá mạnh mẽ, thực hiện thành công Quy hoạch tổng thể tầm nhìn 100 năm.

Bản Quy hoạch tổng thể được xây dựng trên cơ sở Luật Thủ đô và Quy hoạch quốc gia, bảo đảm tính liên kết vùng, tính kế thừa và giá trị pháp lý cao; trở thành một cấu phần quan trọng trong chiến lược phát triển quốc gia. Thủ đô phát triển theo quy hoạch hiện đại, đồng bộ, bền vững sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho cả Vùng Thủ đô và đóng góp ngày càng lớn hơn vào sự phát triển chung của đất nước.

Để hiện thực hóa tầm nhìn phát triển đã được xác lập, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội nhận thức sâu sắc rằng Quy hoạch chỉ thực sự có giá trị khi được tổ chức thực hiện hiệu quả.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu tham quan gian trưng bày tại hội nghị

Muốn vậy, Hà Nội cần tiếp tục phát huy truyền thống văn hiến, vị thế của Thủ đô, trung tâm chính trị - hành chính quốc gia để chuyển hóa nhanh các định hướng của quy hoạch thành những chương trình, dự án và công trình cụ thể; lấy hiệu quả thực thi, nâng cao đời sống nhân dân làm thước đo của năng lực quản trị.

Thành phố cần ưu tiên các dự án chiến lược về kết cấu hạ tầng, giao thông, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, phát triển xanh và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; khai thác hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù mà Quốc hội đã ban hành; đồng thời cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và các cơ quan hữu quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Hà Nội trong quá trình triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù; kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ những điểm nghẽn về cơ chế, chính sách, bảo đảm sự thống nhất trong tổ chức thực hiện.

Người đứng đầu Quốc hội cũng mong các doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong và ngoài nước tiếp tục đặt niềm tin vào Việt Nam và Hà Nội, với tinh thần hợp tác lâu dài, đầu tư có trách nhiệm, thượng tôn pháp luật, gắn lợi ích của doanh nghiệp với lợi ích của quốc gia, dân tộc và sự phát triển bền vững của Thủ đô.

“Quốc hội sẽ đồng hành, lắng nghe thực tiễn từ Hà Nội để tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng ổn định, minh bạch, dễ thực hiện, tạo nền tảng pháp lý vững chắc để các doanh nghiệp yên tâm đầu tư, đổi mới sáng tạo và phát triển lâu dài tại Việt Nam; đồng thời kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện để Thủ đô phát triển mạnh mẽ, vững chắc” - Chủ tịch Quốc hội nói.