Thanh tra Bộ Công an phối hợp với Công an Hà Nội thử nghiệm tiếp công dân trực tuyến

Từ ngày 1-7, hình thức tiếp công dân trực tuyến chính thức được thực hiện quy định tại Luật số 136/2025/QH15 và Nghị định số 154/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tiếp công dân.

Hình ảnh tiếp công dân trực tuyến tại điểm cầu Công an xã Đông Anh sáng 29-6

Đây là một trong những điểm mới nổi bật của Luật khi bổ sung hình thức tiếp công dân trực tuyến, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho cơ quan, tổ chức, cá nhân khi thực hiện quyền kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của mình, nhất là trường hợp ở xa, đi lại khó khăn, các vụ việc có tính chất phức tạp cần sự phối hợp giữa nhiều đơn vị để giải quyết.

Để triển khai hiệu quả mô hình này, ngày 29-6, Thanh tra Bộ Công an đã tiến hành vận hành kỹ thuật thử nghiệm đường truyền, các điều kiều kiện cần thiết, đảm bảo phục vụ lãnh đạo Bộ Công an thực hiện tiếp công dân bằng hình thức trực tuyến.

Chánh thanh tra CATP Hà Nội chủ trì điểm cầu tiếp công dân trực tuyến tại CATP

Từ 8h sáng, buổi thử nghiệm công tác tiếp công dân trực tuyến đã được bắt đầu từ điểm cầu Trung tâm do Đại tá Phan Thị Loan, Phó Chánh Thanh tra Bộ Công an chủ trì kết nối tới điểm cầu cơ sở CATP Hà Nội, điểm cầu Công an phường Hoàn Kiếm và điểm cầu Công an xã Đông Anh.

Chủ trì tại đầu cầu CATP Hà Nội, Đại tá Đoàn Đức Thắng - Chánh Thanh tra CATP cho biết, thực hiện quy định của pháp luật, CATP Hà Nội đã kết nối với hai điểm cầu Công an phường Hoàn Kiếm và Công an xã Đông Anh để thử nghiệm triển khai tiếp công dân trực tuyến có đơn kiến nghị, phản ánh đúng quy định.

Tại điểm cầu Công an xã Đông Anh, công dân ở xã Đông Anh, sinh năm 1965, đã được tiếp nhận kiến nghị trực tuyến sau khi được hướng dẫn, giải thích nội quy, kỷ luật phòng tiếp dân trực tuyến. Sau phản ánh của công dân ở xã Đông Anh, Thiếu tá Hoàng Đức Khoa, cán bộ tổ Phòng chống tội phạm Công an xã Đông Anh, thư ký buổi tiếp công dân báo cáo Đại tá Phan Thị Loan, Phó Chánh Thanh tra Bộ Công an, chủ trì buổi tiếp công dân về kết quả xử lý và giải quyết đối với vụ việc này.

Phó Chánh thanh tra Bộ Công an Phan Thị Loan chủ trì các điểm cầu thử nghiệm tiếp công dân trực tuyến

Sau khi nghe trình bày về kết quả giải quyết vụ việc của Công an xã Đông Anh, công dân ở xã Đông Anh chia sẻ, ông đã được cán bộ công an xã hướng dẫn chi tiết về cách thức xử lý vụ việc mâu thuẫn gia đình liên quan đến tranh chấp tài sản sau ly hôn và hoàn toàn đồng ý với kết quả giải quyết của công an xã.

Đại tá Đoàn Đức Thắng, Chánh Thanh tra CATP Hà Nội cho biết, tiếp công dân trực tuyến có thành phần tổ giúp việc chuyển đổi số CATP, là hoạt động cụ thể nhất của phương châm gần dân nhất không chỉ trên thực tế mà cả trên không gian mạng, trên đường truyền trực tuyến. Kết quả buổi thử nghiệm sẽ được CATP nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức, đảm bảo điều kiện tốt nhất có thể để triển khai các nội dung tiếp công dân mới với mực tiêu đặt quyền lợi, lợi ích của nhân dân lên trên hết.

Có thể thấy, việc triển khai tiếp công dân trực tuyến không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, giảm thời gian, chi phí đi lại cho người dân mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc giải quyết các vụ việc phức tạp, liên quan nhiều cơ quan hoặc người dân ở vùng sâu, vùng xa. Đây cũng là bước đi quan trọng trong xây dựng nền hành chính hiện đại, công khai, minh bạch và phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.