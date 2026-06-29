Phòng ngừa, ngăn chặn, các tình huống phức tạp liên quan đến tài chính, tiền tệ

ANTD.VN - Nhằm tăng cường cơ chế phối hợp giữa Công an phường với các ngân hàng, tổ chức tín dụng và cơ sở kinh doanh vàng bạc, kịp thời trao đổi thông tin, nhận diện phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm, không để bị động, bất ngờ, chiều 29/6, Công an phường Vĩnh Tuy, Hà Nội đã tổ chức Hội nghị bảo đảm an ninh trật tự, an ninh kinh tế trong lĩnh vực tài chính, tiền tệ, phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các tình huống phức tạp phát sinh trên địa bàn.

Dự hội nghị có đại diện Phòng An ninh Kinh tế, Công an TP Hà Nội, đại diện UBND phường, Ban chỉ huy Công an phường Vĩnh Tuy, đại diện các ngân hàng, doanh nghiệp vàng bạc, đá quý trên địa bàn.

Thượng tá Phan Văn Bốn, Trưởng Công an phường Vĩnh Tuy phát biểu tại hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thượng tá Phan Văn Bốn, Trưởng Công an phường Vĩnh Tuy đã nêu khái quát những nguy cơ phát sinh các vấn đề phức tạp liên quan an ninh tài chính, tiền tệ trên địa bàn Hà Nội. Cùng với đó tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật trên lĩnh vực tài chính, tiền tệ tiếp tục diễn biến phức tạp, với nhiều phương thức, thủ đoạn. Một số vụ án, vụ việc lớn liên quan đến ngân hàng, doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế đã phát sinh khiếu kiện, tranh chấp về quyền lợi khách hàng, nhà đầu tư, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các vấn đề phức tạp về ANTT nếu không được xử lý kịp thời.

"Qua công tác nắm tình hình cho thấy, các loại tội phạm hoạt động trong lĩnh vực tài chính, tiền tệ tiếp tục diễn biến phức tạp với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi. Nổi lên là tình trạng tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, giả danh cơ quan chức năng, ngân hàng để thao túng tâm lý người dân chuyển tiền, mua bán cho thuê tài khoản ngân hàng, lợi dụng hoạt động tài chính, giao dịch tiền tệ để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Bên cạnh đó hoạt động tín dụng đen, cho vay nặng lãi, đòi nợ trái pháp luật, giao dịch tài sản có giá trị lớn không rõ nguồn gốc vẫn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh trên địa bàn. Phường Vĩnh Tuy là địa bàn có nhiều khu đô thị, chung cư, trung tâm thương mại, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ. Vì vậy phải chủ động nắm chắc tình hình, phòng ngừa từ sớm, từ xa, kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc ngay từ cơ sở, không để hình thành điểm nóng, vụ việc phức tạp gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn", Thượng tá Phan Văn Bốn nhấn mạnh.

Toàn cảnh hội nghị

Tiếp đó, Thiếu tá Vũ Tiến Đạt, Phó Trưởng Công an phường cũng đánh giá khái quát tình hình an ninh kinh tế, an ninh tiền tệ, hoạt động ngân hàng và kinh doanh vàng trên địa bàn. Những nguy cơ, phương thức thủ đoạn mới của các loại tội phạm, sự cần thiết tổ chức hội nghị.

Thiếu tá Vũ Tiến Đạt, Phó Trưởng Công an phường Vĩnh Tuy phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, đại diện các tổ Cảnh sát khu vực, tổ Phòng chống tội phạm, Công an phường cũng phát biểu tham luận về đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cảnh báo, nâng cao nhận thức của nhân dân trước thủ đoạn lừa đào tài chính, tiền tệ, đa cấp, rủi ro khi đầu tư vào các dự án lợi nhuận cao, nhận diện tín dụng đen, hướng dân người dân bảo vệ dữ liệu thông tin cá nhân, kế hoạch phối hợp phòng ngừa, phát hiện và xử lý tình huống cướp tại các ngân hàng và tổ chức tín dụng, kinh doanh vàng bạc đá quý trên địa bàn.

Đại diện các ngân hàng Vietcombank Time City, cửa hàng DOJI Minh Khai, Agribank Lạc Trung cũng tham luận về công tác bảo đảm ANTT tại các cơ sở, công tác phối hợp với lực lượng Công an phường trong việc bảo đảm ANTT.

Nhấn mạnh những nguy cơ nổi lên trong lĩnh vực tài chính tiền tệ, Thượng tá Nguyễn Đắc Tài, Đội trưởng Đội An ninh Tiền tệ, Phòng An ninh Kinh tế cũng nêu rõ những nhiệm vụ Công an phường cần thực hiện tốt trong việc bảo đảm ANTT các ngân hàng, doanh nghiệp vàng bạc, đá quý trên địa bàn.

Thượng tá Nguyễn Đắc Tài, Đội trưởng Đội An ninh Tiền tệ, Phòng An ninh Kinh tế phát biểu tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, Trung tá Vũ Tiến Đạt trân trọng cảm ơn sự phối hợp, hướng dẫn của Phòng An ninh Kinh tế và các ngân hàng, doanh nghiệp trên địa bàn. Đồng chí Phó Trưởng Công an phường cũng đề nghị các ngân hàng, doanh nghiệp tài chính tiếp tục nâng cao trách nhiệm, nâng cao quản lý nội bộ, bảo vệ tài sản, kho quỹ, chủ động trao đổi thông tin với Công an phường khi phát hiện các dấu hiệu bất thường.

Để đảm bảo ANTT các ngân hàng, cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý trên địa bàn, Công an phường sẽ tiếp tục làm tốt công tác nắm tình hình, điều tra cơ bản, quản lý địa bàn, chủ động phát hiện, tham mưu xử lý, từ sớm từ xa các nguy cơ phát sinh, kiểm tra công tác an ninh, an toàn tại các cơ sở, kịp thời báo cáo và phối hợp với Phòng An ninh Kinh tế và các đơn vị nghiệp vụ để giải quyết các vụ việc phức tạp, góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn.