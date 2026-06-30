Tọa đàm trực tuyến “Luật Thủ đô 2026: Không gian pháp lý đặc biệt để Hà Nội bứt phá phát triển”

Khách mời
Ông Lê Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội
Bà Phạm Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội
Thượng tá Nguyễn Thành Lâm Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
Luật sư Hoàng Minh Hiển - Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP Hà Nội
Thượng tá, Tiến sỹ Nguyễn Bá Ngự – Phó Trưởng phòng Tham mưu CATP Hà Nội
Trung tá, Tiến sỹ Đào Việt Long - Phó Trưởng phòng CSGT
Trung tá Chu Quốc Dũng, Trưởng Ban Biên tập An ninh Thủ đô
Trung tá Đỗ Trần Quân, Phó Trưởng Ban Biên tập An ninh Thủ đô
Trung tá Lê Minh Tuấn, Phó Trưởng phòng Công tác Chính trị
Thượng tá Trương Quang, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế
Đặt câu hỏi
Không chỉ trong lĩnh vực an toàn giao thông, Thành phố Hà Nội cũng tăng mức xử phạt đối với 24 hành vi vi phạm hành chính trong các lĩnh vực cư trú, căn cước, ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự… lực lượng Công an Thành phố sẽ triển khai các quy định mới như thế nào để tăng cường hiệu quả quản lý Nhà nước, đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới?
Các hành vi vi phạm xảy ra trước khi Nghị quyết của HĐND TP có hiệu lực thì áp dụng mức tiền phạt quy định nào, thưa đồng chí đại diện lãnh đạo Phòng PC06?
Nghị quyết số 56/2026/NQ-HĐND của HĐND thành phố Hà Nội là cơ sở pháp lý quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô. Việc tăng mức xử phạt đối với 24 hành vi vi phạm trong các lĩnh vực cư trú, căn cước, ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự không chỉ nhằm xử lý nghiêm các hành vi vi phạm mà còn hướng tới mục tiêu phòng ngừa, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, tổ chức và doanh nghiệp.
Để triển khai hiệu quả Nghị quyết, Phòng PC06 - Công an Thành phố sẽ tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp tuyên truyền, phòng ngừa, kiểm tra và xử lý vi phạm. Trước hết, lực lượng Công an các cấp sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định mới đến từng khu dân cư, cơ sở kinh doanh và người dân bằng nhiều hình thức phù hợp, giúp người dân nắm rõ các quy định của pháp luật, chủ động phòng ngừa vi phạm ngay từ cơ sở.
Cùng với đó, Phòng PC06 - Công an Thành phố sẽ chỉ đạo Công an cấp xã tăng cường công tác nắm tình hình địa bàn, quản lý chặt chẽ cư trú, ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự; chủ động phát hiện các hành vi vi phạm, nhất là các hành vi lợi dụng việc đăng ký cư trú, sử dụng giấy tờ tùy thân hoặc hoạt động kinh doanh để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Việc kiểm tra, xử lý sẽ được thực hiện nghiêm minh, đúng quy định, bảo đảm công khai, minh bạch, không gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.
Đặc biệt, Phòng PC06 - Công an Thành phố sẽ tiếp tục khai thác hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự. Qua đó nâng cao khả năng phát hiện vi phạm, giảm thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong quá trình thực hiện các thủ tục liên quan đến cư trú, căn cước và các dịch vụ công.
Quan điểm xuyên suốt của Công an Thành phố là không đặt mục tiêu tăng số lượng trường hợp xử phạt, mà hướng tới mục tiêu giảm số vụ vi phạm, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người dân. Việc tăng mức xử phạt chỉ là một trong những giải pháp nhằm nâng cao tính răn đe, phòng ngừa chung; điều quan trọng hơn là xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh, kỷ cương, góp phần giữ vững an ninh trật tự, phục vụ hiệu quả sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô trong tình hình mới.
Căn cứ Điều 6 Nghị quyết số 56/2026/ND-HĐND ngày 15/6/2026 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2026, Các hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị quyết này xảy ra trước khi Nghị quyết này có hiệu lực thì áp dụng mức tiền phạt quy định tại Nghị định số 282/2025/NĐ-CP; Nghị định số 168/2024/NĐ-CP.
Nói cách khác:
* Vi phạm xảy ra trước ngày 01/7/2026 → áp dụng mức phạt theo nghị định hiện hành tại thời điểm vi phạm.
* Vi phạm xảy ra từ ngày 01/7/2026 trở đi → áp dụng mức phạt theo Nghị quyết 56 đối với các hành vi được quy định trong phụ lục của Nghị quyết.
Để Luật Thủ đô 2026 nhanh chóng đi vào cuộc sống, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật được xác định là nhiệm vụ rất quan trọng, Sở Tư pháp sẽ tham mưu cho thành phố như thế nào để nội dung của Luật Thủ đô 2026 được phổ biến sâu rộng và triển khai thực hiện có hiệu quả trên địa bàn Thủ đô và cả nước?
Luật Thủ đô năm 2026 được Quốc hội thông qua là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mở ra một giai đoạn phát triển mới của Thủ đô với nhiều cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế và tạo động lực phát triển nhanh, bền vững.
Ngay sau khi Luật được ban hành, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 04/5/2026 về tổ chức triển khai thi hành Luật Thủ đô; HĐND Thành phố ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thủ đô;
UBND Thành phố đã ban hành các Kế hoạch triển khai đồng bộ, giao nhiệm vụ cho từng cơ quan, đơn vị nhằm bảo đảm Luật sớm đi vào cuộc sống, trong đó Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 176/KH-UBND ngày 01/5/2026 của UBND Thành phố về cao điểm tuyên truyền, phổ biến, tập huấn và bồi dưỡng Luật Thủ đô và các văn bản thi hành để chỉ đạo, giao trách nhiệm trong công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Thủ đô với tinh thần tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Luật Thủ đô năm 2026 và các văn bản hướng dẫn thi hành đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, đội ngũ cán bộ, công chức viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, các tầng lớp Nhân dân Thủ đô.
Cần nhấn mạnh rằng, trách nhiệm tuyên truyền là cả hệ thống chính trị của thành phố.
Trong đó, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy đã ban hành văn bản chỉ đạo định hướng tuyên truyền Luật Thủ đô trong toàn bộ hệ thống chính trị (Hướng dẫn số 34-HD/BTGDVTU ngày 4/6/2026);
Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thành phố đã hành Công văn số 3184/CV-HĐ chỉ đạo tuyên truyền Luật Thủ đô. Hội đồng cũng đã ban hành tài liệu giới thiệu Luật Thủ đô (ngày 1/6/2026) giới thiệu các điểm mới của Luật Thủ đô theo từng chính sách đáp ứng nhu cầu tìm hiểu tinh thần, tư tưởng xây dựng Luật Thủ đô cũng như các lĩnh vực chính sách mới, đặc thù được quy định trong Luật Thủ đô.
Trang thông tin phổ biến giáo dục pháp luật thành phố đã lập chuyên mục riêng tuyên truyền Luật Thủ đô năm 2026 đăng tải các văn bản từ chủ trương chính sách, văn bản chỉ đạo của Trung ương và Thành phố xây dựng, chỉ đạo triển khai thi hành Luật Thủ đô, tài liệu giới thiệu Luật Thủ đô, các văn bản thi hành Luật Thủ đô đã được ban hành.
Cổng giao tiếp điện tử thành phố đăng tải các văn bản thi hành Luật Thủ đô, HĐND TP đăng tải hồ sơ dự thảo văn bản thi hành Luật Thủ đô; Cổng/Trang thông tin điện tử các sở, ngành, đơn vị Thành phố, UBND xã, phường thực hiện kết nối đường link đăng tải Luật Thủ đô và các văn bản thi hành.
- Công tác tuyên truyền Luật Thủ đô cũng đã được tổ chức triển khai sâu rộng qua các hội nghị lớn của Trung ương và Thành phố như hội nghị báo cáo viên Trung ương toàn quốc tháng 5/2026 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương (ngày 25/5/2026) tổ chức; Hội nghị phổ biến về Luật Thủ đô năm 2026 từ Thành phố đến cơ sở do Thành ủy tổ chức (ngày 7/5/2026). Hội nghị phổ biến quán triệt các văn bản thi hành Luật Thủ đô năm 2026 do UBND Thành phố tổ chức ngày 27/6/2026.
Ngoài ra, các sở, ngành, đơn vị của Thành phố và UBND các xã, phường trên địa bàn Thành phố đã và đang đẩy mạnh thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Luật Thủ đô năm 2026 và các văn bản thi hành Luật Thủ đô với các hình thức đa dạng, phong phú. Tính đến nay trên địa bàn thành phố đã tổ chức hơn 300 hội nghị, tọa đàm tuyên truyền Luật Thủ đô.
Sở Tư pháp Thành phố, Đoàn Luật sư Thành phố, Bộ Tư pháp, Ủy ban pháp luật Quốc hội thường xuyên cử công chức, cán bộ, luật sư tham gia làm báo cáo viên tuyên truyền, phổ biến Luật Thủ đô và các văn bản thi hành Luật Thủ đô.
Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội, Trung tâm truyền thông dữ liệu và Công nghệ số thường xuyên đăng tải thông tin về Luật Thủ đô và văn bản thi hành Luật Thủ đô trên kênh phát thanh, truyền hình và các nền tảng số.
Ban Tuyên giáo và Thành ủy định kỳ giao ban báo chí hàng tháng định hướng tuyên truyền Luật Thủ đô và các văn bản hướng dẫn thi hành; Cơ quan báo chí của Trung ương cũng luôn đồng hành phối hợp với Thành phố tuyên truyền Luật Thủ đô...
Trong thời gian tới, Sở Tư pháp tiếp tục tham mưu UBND TP Hà Nội chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Luật Thủ đô và các văn bản triển khai thi hành bằng nhiều hình thức phù hợp;
Đồng thời, Sở Tư pháp sẽ tham mưu soạn thảo văn bản triển khai tuyên truyền, tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu theo lĩnh vực Luật Thủ đô và các văn bản triển khai thi hành theo Kế hoạch số 176/KH-UBND ngày 01/5/2026 của UBND Thành phố; xây dựng tài liệu tuyên truyền, bồi dưỡng theo từng chuyên đề chính sách, cử công chức chuyên môn chuyên sâu trực tiếp tham gia tuyên truyền, tập huấn, bồi dưỡng cho đối tượng cán bộ, công chức ở cơ sở…
Việc Luật Thủ đô 2026 cho phép phân cấp, phân quyền rất mạnh cho Hà Nội trong phê duyệt đầu tư, phát triển các dự án trọng điểm, các dự án liên kết vùng thì đi cùng đó đòi hỏi nguồn lực đầu tư rất lớn. Vừa qua, Hà Nội cũng đã khởi công và đang triển khai hàng loạt dự án với quy mô rất lớn, nguồn vốn lên đến hàng triệu tỷ đồng… Vậy Thành phố Hà Nội giải quyết bài toán về nguồn lực tài chính như thế nào để đảm bảo các dự án được triển khai đúng tiến độ, hiệu quả, đồng thời đảm bảo yêu cầu phòng chống tham nhũng, lãng phí, thưa ông Lê Trung Hiếu?
Như tôi cũng vừa trình bày thì Luật Thủ đô cũng đã trao cho Thủ đô rất nhiều thẩm quyền, đặc biệt là thẩm quyền rất lớn trong việc phê duyệt các cái dự án có tiêu chí là dự án quan trọng quốc gia; trước đây là thẩm quyền của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư; Còn Thủ tướng sẽ là quyết định đầu tư. Hiện nay thì trao về cho Hà Nội. Dự kiến tổng nhu cầu vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2026- 2030 là 11.000 tỉ đồng. Vừa qua, chúng ta đã triển khai các dự án đường sắt đô thị đều là những cái dự án rất là lớn, trong đó riêng 5 tuyến đường sắt đô thị và dự kiến chúng ta tới đây sẽ triển khai ngay thì cũng đã có cái tổng vốn đầu tư là 1,25 triệu tỉ đồng.
Đấy là những con số rất lớn. Để đáp ứng được cái nguồn lực tài chính này thì thành phố sẽ phải làm thế nào để có thể huy động được? Chúng tôi cũng đã tham mưu thành phố. Việc đầu tiên là ban hành các nghị quyết hướng dẫn của HĐND thành phố để hướng dẫn thi hành Luật Thủ đô và trong đó tập trung vào việc làm sao để có thể thu hút được thêm các cái nguồn lực từ xã hội, tức là chúng ta hay gọi là đầu tư ngoài ngân sách.
Chúng ta có hai loại hình đầu tư, gồm: đầu tư công và đầu tư ngoài ngân sách? Vốn đầu tư công sẽ dành cho những dự án mà có khả năng sinh lời thấp nhưng đặc biệt quan trọng an sinh xã hội và nó có tính chất là động lực để dẫn dắt, để tạo thành các không gian phát triển mới thì có thể thu hút thêm đầu tư từ các nguồn lực ngoài xã hội. Và như vậy thì Hà Nội cũng đã triển khai hai nghị quyết. Một là nghị quyết về hỗ trợ các doanh nghiệp khi mà đầu tư tại Hà Nội và Nghị quyết thứ hai là nghị quyết để dọn ổ cho cho “đại bàng”, tức là thu hút các nhà đầu tư chiến lược. Thế thì trong cái lĩnh vực mà thu hút các nhà đầu tư chiến lược ấy thì nó có ba điểm quan trọng. Thứ nhất là phân chia các loại hình mà chúng ta mong muốn thu hút đầu tư thành 16 loại hình và từ 16 loại hình này thì quy định là ở mức vốn đầu tư nào thì được coi là nhà đầu tư chiến lược và tất nhiên nó sẽ khác nhau. Ví dụ như các dự án liên quan đến chuyển đổi số, các dự án liên quan đến kinh tế số thì sẽ có mức đầu tư ít hơn và các dự án liên quan đến hạ tầng giao thông đô thị khối lượng lớn, đặc biệt là đường sắt đô thị thì sẽ có tổng vốn đầu tư sẽ cao hơn. Khi được công nhận là nhà đầu tư chiến lược thì nhà đầu tư được hưởng 2 ưu đãi. Một là ưu đãi theo theo Luật Thủ đô, tức là doanh nghiệp nào cũng sẽ được ưu đãi, chẳng hạn như ưu đãi về tiền sử dụng đất, ưu đãi về tiền thuế, ưu đãi về sử dụng lao động; Và một số cái ưu đãi khác chỉ dành cho nhà đầu tư chiến lược, tức là được hưởng thêm tác ưu đãi và một quy định nữa là đối với từng dự án. Chính quyền thành phố Hà Nội sẽ trực tiếp đàm phán về các cái cơ chế ưu đãi cho các nhà đầu tư, có nghĩa là cơ chế ưu đãi nó rất là linh hoạt. Ví dụ như trước đây Samsung có vào Hà Nội và đề xuất xây dựng một nhà máy kiểm thử ở Hà Nội. Nhưng điều kiện của Samsung là trong toàn bộ vòng đời dự án là 50 năm thì chính quyền Hà Nội sẽ chi trả về tiền điện và tiền nước. Nếu mà sản xuất kiểm thử chip thì tiền điện, tiền nước là con số rất là lớn, lên đến hàng tỷ USD. Thế cho nên TP Hà Nội cũng cân nhắc và Hà Nội, sau đó đề xuất thành lập trung tâm R&D, sau đó thì chuyển giao công nghệ. Hiện tại, Samsung đã xây dựng xong cái trung tâm R&D ở khu Tây Hồ Tây.
Về cơ chế và giải pháp huy động, Thành phố dự kiến triển khai đồng bộ trên bốn hướng như sau: (1) Thứ nhất, vận dụng các cơ chế đặc thù, vượt trội của Luật Thủ đô năm 2026 và Nghị quyết 258 của Quốc hội về phân cấp, phân quyền, thu hút nhà đầu tư chiến lược, thủ tục đầu tư đặc biệt và tiếp cận đất đai, để rút ngắn thời gian, giảm chi phí và tạo môi trường đầu tư minh bạch, ổn định. (2) Thứ hai, đẩy mạnh phương thức đối tác công - tư; một ví dụ tiêu biểu là Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng được triển khai theo hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao, vốn xây dựng do nhà đầu tư huy động và Nhà nước thanh toán bằng quỹ đất đã quy hoạch, tức khai thác giá trị gia tăng từ đất để tạo nguồn lực, hạn chế áp lực lên ngân sách. (3) Thứ ba, khai thác hiệu quả nguồn lực tài chính từ đất đai thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, thu hồi giá trị gia tăng từ đất và mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD). (4) Thứ tư, phát triển các công cụ thị trường vốn như trái phiếu công trình, tín chỉ xanh và tài chính xanh, cùng với thu hút đầu tư nước ngoài có chọn lọc vào các lĩnh vực công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn.
Bên canh đó, Thành phố Hà Nội cũng xác định điều quan trọng không kém là huy động mạnh nhưng phải giữ đúng định hướng và bảo đảm bền vững. Để làm được điều đó, Thành phố kiên định một số nguyên tắc như sau. Trước hết, Quy hoạch tổng thể Thủ đô là khuôn khổ ràng buộc: mọi dự án đầu tư đều phải phù hợp với Quy hoạch và quy định quản lý theo Quy hoạch, đây là căn cứ để thẩm định, phê duyệt và là “la bàn” giữ cho dòng vốn chảy đúng hướng. Tiếp đó, Thành phố thu hút đầu tư có chọn lọc, lấy chất lượng làm trọng, không thu hút đầu tư bằng mọi giá, không đánh đổi môi trường, văn hóa và chất lượng sống của người dân để lấy tăng trưởng; ưu tiên các dự án có hàm lượng khoa học - công nghệ cao, phát triển theo hướng xanh, tuần hoàn, phát thải thấp và có khả năng lan tỏa, hình thành chuỗi giá trị. Đồng thời, đi đôi với huy động là yêu cầu sử dụng nguồn lực hiệu quả, công khai, minh bạch, chống thất thoát, lãng phí, thông qua công tác thẩm định, giám sát chặt chẽ và phương châm điều hành "6 rõ"; mọi quyết định bố trí và huy động vốn đều phải bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp. Có thể nói, định hướng của Thành phố Hà Nội là huy động tối đa và đa dạng nguồn lực xã hội, nhưng đặt trong một khuôn khổ kỷ luật về quy hoạch, hiệu quả và phát triển bền vững, để mỗi đồng vốn không chỉ tạo ra tăng trưởng, mà còn góp phần xây dựng một Thủ đô xanh, đáng sống và phát triển hài hòa trong dài hạn.
Luật Thủ đô có hiệu lực từ ngày 1/7/2026 với nhiều cơ chế đặc thù, trong đó nhấn mạnh việc phân quyền mạnh mẽ và toàn diện hơn cho Hà Nội. Thưa ông Lê Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội, cơ chế mới của Luật Thủ đô có ý nghĩa đặc biệt quan trọng như thế nào đối với quá trình phát triển của Thủ đô, nhất là trong các lĩnh vực đầu tư công, phát triển hạ tầng, quản trị đô thị, phát triển kinh tế và đổi mới sáng tạo?
Luật Thủ đô 26 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Đây là dấu mốc rất quan trọng, là 1 trong 3 trụ cột để thành phố được mở rộng ra một cái không gian mới, trong đó có không gian phát triển là quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội vừa được công bố ngày hôm qua. Hai là về mặt chính trị, Luật Thủ đô mở ra không gia pháp lý quan trọng để Thủ đô tiếp tục phát triển, trong đó có các vấn đề là các công cụ pháp lý đủ mạnh để huy động nguồn lực để triển khai được quy hoạch tổng thể cũng như thúc đẩy đầu tư phát triển hạ tầng, đổi mới sáng tạo và xây dựng các nền tảng quản trị đô thị hiện đại.
Đó là những điểm rất mới được quy định ở trong Luật Thủ đô. Trước đây thì Luật Thủ đô, các luật cũ đã có quy định về việc phát triển các cái hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Nhưng ngay trong Luật Thủ đô mới cũng rất chú trọng thêm một hạ tầng nữa là hạ tầng kỹ thuật số và hạ tầng kỹ thuật số sẽ góp phần về phát triển kinh tế số là một nền kinh tế mà chúng ta cũng xác định rất quan trọng, trong giai đoạn 2025- 2030.
Ngoài ra, các vấn đề khác liên quan đến an sinh xã hội thì cũng sẽ được tập trung để xử lý. Chúng ta lâu nay xác định thành phố Hà Nội xác định là năm “điểm nghẽn” như: ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, cải tạo, chỉnh trang đô thị và phát triển đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Đó là 5 điểm nghẽn mà chúng ta đang tập trung tháo gỡ.
Vừa qua thành phố Hà Nội cũng đã giao các đơn vị trong thành phố để triển khai các dự án trọng điểm cải tạo môi trường, giao cho Công an thành phố triển khai camera AI. Đó là những nét đặc thù mà được quy định trong Luật Thủ đô. Có thể khẳng định Luật Thủ đô không chỉ trao thêm thẩm quyền cho thành phố mà đặt ra một yêu cầu cao hơn về trách nhiệm và năng lực của các cơ quan thực thi trong thành phố.
Việc cụ thể hóa và triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù sẽ tạo nên động lực mới để góp phần phát triển kinh tế xã hội trong cái bối cảnh đặc biệt của Thủ đô trong giai đoạn 2026-2030 và tập trung vào thu hút đầu tư các dự án hạ tầng giao thông có khối lượng đặc biệt hơn, như là hệ thống đường sắt đô thị, hệ thống sân bay như: các hệ thống đường vành đai; đường kết nối với sân bay Gia Bình, 7 cầu bắc qua sông Hồng và cũng đang triển khai các dự án theo Nghị quyết đặc thù 258. Đó là các dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, các dự án khu đô thị mục tiêu… Đó là tổng thể những cái mới mà vừa qua Luật Thủ đô 2026 vừa thông qua.
Kính thưa bà Phạm Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội, một điểm mới đặc biệt của Luật Thủ đô 2026 là cho phép Hà Nội được quy định biện pháp đặc thù phù hợp với yêu cầu phát triển Thủ đô để tổ chức, hướng dẫn thi hành luật, nghị quyết của Quốc hội mà khác hoặc chưa có quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ. Vậy xin hỏi Sở Tư pháp sẽ tham mưu cho thành phố triển khai quy định này như thế nào để vừa tận dụng được lợi thế của Luật, thúc đẩy sự phát triển của Thủ đô, vừa đảm bảo các quy định đưa ra có tính chặt chẽ và không bị chệnh hướng?
Ngày 23/4/2026, Quốc hội thông qua Luật Thủ đô sửa đổi. Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2026, một số nội dung có hiệu lực thi hành kể từ ngày Quốc hội thông qua.
Luật Thủ đô năm 2026 gồm 09 Chương, 36 Điều, trao quyền cho Hà Nội 199 thẩm quyền. Trong đó:
- Luật đã trao quyền cho Thành phố được phép ban hành văn bản QPPL (Quy phạm pháp luật) khác với văn bản QPPL do cơ quan nhà nước ở Trung ương
- Trao quyền cho Thành phố được phép điều chỉnh trình tự, thủ tục, thẩm quyền giải quyết TTHC (Thủ tục hành chính)
- Trao quyền cho Thành phố được quy định biện pháp đặc thù để tổ chức, hướng dẫn thi hành văn bản khác với quy định của Trung ương
- Quy định trình tự, thủ tục ban hành văn bản QPPL trong trường hợp ban hành khác với quy định của Trung ương
Luật Thủ đô cho phép HĐND, UBND và Chủ tịch UBND TP Hà Nội trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình được ban hành văn bản QPPL quy định biện pháp đặc thù phù hợp với yêu cầu phát triển Thủ đô để tổ chức, hướng dẫn thi hành luật, nghị quyết của Quốc hội khác hoặc chưa có quy định của Chính phủ, Thủ tướng, các Bộ, cơ quan ngang Bộ. Đây là một điểm rất mới.
Có thể nói, đây là quy định chưa có tiền lệ trong hệ thống pháp luật Việt Nam, điều này thể hiện sự tin tưởng, phân quyền mạnh mẽ của Trung ương đối với Hà Nội; tạo điều kiện để Hà Nội có hành lang pháp lý chủ động, linh hoạt giải quyết kịp thời những vấn đề thực tiễn đặt ra, phục vụ phát triển nhanh và bền vững của Thủ đô trong giai đoạn hiện nay và thực hiện trách nhiệm dẫn dắt, lan tỏa thể chế phát triển do Đảng và Nhà nước giao phó, thể hiện vai trò của Thủ đô không chỉ “thực thi chính sách” mà còn được giao vai trò “thiết kế chính sách”.
Đây không phải là cơ chế để Hà Nội ban hành các quy định theo ý chí chủ quan, mà phải thực hiện đúng mục tiêu, đúng tinh thần phân quyền của Quốc hội, bảo đảm tuân thủ Hiến pháp, phù hợp với các nguyên tắc của Luật Thủ đô, có cơ sở chính trị, pháp lý và thực tiễn vững chắc, đồng thời phát huy hiệu quả các cơ chế đặc thù mà Trung ương giao cho Hà Nội. Chính vì vậy, những văn bản này phải được xây dựng với yêu cầu chặt chẽ hơn so với quy trình xây dựng văn bản QPPL thông thường.
Và đi cùng với quyền hạn lớn thì trách nhiệm cũng rất lớn. Việc phân quyền được gắn với kiểm soát quyền lực và cơ chế giám sát, giải trình chặt chẽ trước dư luận, Trung ương.
Xuất phát từ yêu cầu đó, ngay sau khi Luật Thủ đô được Quốc hội thông qua, trên cơ sở quy định tại Điều 8 của Luật, Sở Tư pháp đã chủ động tham mưu UBND Thành phố trình HĐND Thành phố ban hành Nghị quyết số 05/2026/NQ-HĐND ngày 11/5/2026 quy định một số nội dung về xây dựng, ban hành văn bản QPPL để tổ chức thi hành Luật Thủ đô.
Đây có thể xem là “bộ quy tắc” đầu tiên hướng dẫn cách thức xây dựng các văn bản triển khai Luật Thủ đô, tạo cơ sở pháp lý thống nhất để các sở, ngành thực hiện.
Nghị quyết số 05/2026/NQ-HĐND đã đặt ra nhiều yêu cầu rất chặt chẽ đối với việc xây dựng các văn bản quy định biện pháp đặc thù. Theo đó, cơ quan chủ trì soạn thảo phải chứng minh rõ vì sao cần phải ban hành quy định khác hoặc trong trường hợp Trung ương chưa có quy định, xác định rõ mục tiêu, kết quả cần đạt được, đồng thời đánh giá đầy đủ cơ chế kiểm tra, giám sát và trách nhiệm giải trình khi văn bản được ban hành.
Bên cạnh đó, dự thảo văn bản phải được đánh giá tác động toàn diện, rà soát kỹ sự phù hợp với Hiến pháp, Luật Thủ đô, các chủ trương của Đảng và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; phải bảo đảm không làm ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh, quyền con người, quyền công dân, môi trường đầu tư kinh doanh.
Đặc biệt, Luật Thủ đô và Nghị quyết số 05/2026/NQ-HĐND yêu cầu việc xây dựng các văn bản này phải được tham vấn chính sách.
Cụ thể, ngoài việc lấy ý kiến các sở, ngành của Thành phố, còn phải tham vấn các bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan, các cơ quan của Quốc hội trong trường hợp cần thiết, đồng thời lấy ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp, các đối tượng chịu tác động trực tiếp và người dân. Toàn bộ quá trình tiếp thu, giải trình ý kiến đều phải được công khai, minh bạch.
Đối với Sở Tư pháp, chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong quá trình triển khai Luật Thủ đô. Vì vậy, Sở luôn theo dõi sát ngay từ khâu đề xuất chính sách, hướng dẫn các cơ quan soạn thảo hoàn thiện hồ sơ, kiểm tra chặt chẽ về thành phần hồ sơ, trình tự, thủ tục theo đúng quy định của pháp luật ban hành văn bản QPPL, Luật Thủ đô và Nghị quyết số 05/2026/NQ-HĐND.
Trong quá trình thẩm định, Sở Tư pháp không chỉ xem xét về tính hợp hiến, tính hợp pháp, mà còn đặc biệt chú trọng đánh giá tính cần thiết, tính khả thi, tính hợp lý của từng chính sách; đồng thời mời các chuyên gia, nhà khoa học, đại diện các bộ, ngành Trung ương và các cơ quan có liên quan tham gia góp ý, phản biện để bảo đảm mỗi quy định khi ban hành đều có cơ sở khoa học, cơ sở thực tiễn và có thể triển khai hiệu quả trên thực tế.
Thời gian qua, mặc dù tiến độ xây dựng các văn bản triển khai Luật Thủ đô rất khẩn trương để bảo đảm có hiệu lực đồng thời với Luật, nhưng Thành phố vẫn đảm bảo thực hiện đầy đủ các bước theo quy định. Nhiều dự thảo đã được chỉnh lý, hoàn thiện nhiều lần trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các cơ quan thẩm định, các chuyên gia, nhà khoa học và các đối tượng chịu tác động trực tiếp trước khi trình UBND, HĐND Thành phố xem xét, quyết định. Đến nay TP đã ban hành được 92% số VB QPPL triển khai thi hành Luật Thủ đô.
Với cơ chế pháp lý chặt chẽ được Luật Thủ đô và Nghị quyết số 05/2026/NQ-HĐND thiết lập, cùng với sự vào cuộc trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn, đặc biệt là vai trò tham mưu, thẩm định của Sở Tư pháp, các văn bản triển khai thi hành Luật Thủ đô vừa phát huy được tối đa những cơ chế đặc thù mà Trung ương giao, vừa bảo đảm mọi chính sách được ban hành đúng định hướng, đúng pháp luật, khả thi trong thực tiễn và thực sự trở thành động lực thúc đẩy Thủ đô phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng với vị trí, vai trò là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia.
Luật Thủ đô 2026: Không gian pháp lý đặc biệt để Hà Nội bứt phá phát triển
|Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình tọa đàm do Ban Chuyên đề An ninh Thủ đô tổ chức.
Thưa quý vị, ngày 23/4/2026, tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, Luật Thủ đô 2026 đã được Quốc hội thông qua, gồm 9 chương, 36 điều, trong đó điểm cốt lõi là đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, trao quyền tự chủ, tự quyết lớn hơn cho chính quyền Thủ đô.
Được xem là “không gian pháp lý đột phá”, Luật Thủ đô 2026 được kỳ vọng không chỉ tháo gỡ những điểm nghẽn trong quản lý và phát triển đô thị mà còn tạo nền tảng pháp lý đặc biệt quan trọng để Hà Nội thử nghiệm các cơ chế, chính sách mới, tiên phong trong quản trị đô thị hiện đại, chuyển đổi số, phát triển khoa học - công nghệ và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, mở ra dư địa phát triển mới, góp phần xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới.
Chính vì vậy, chương trình tọa đàm hôm nay với chủ đề “Luật Thủ đô 2026: Không gian pháp lý đặc biệt để Hà Nội bứt phá phát triển” được tổ chức để tuyên truyền, phổ biến nội dung cốt lõi, các điểm mới của Luật Thủ đô 2026 và các văn bản thi hành đến các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân nhằm tạo sự thống nhất và đồng thuận thực hiện có hiệu quả Luật Thủ đô (sửa đổi) góp phần xây dựng, phát triển Thủ đô gắn với Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới.
Đến với tọa đàm hôm nay, chúng tôi trân trọng giới thiệu sự hiện diện của các vị khách mời:
1- Ông Lê Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội.
2 - Bà Phạm Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội
3- Luật sư Hoàng Minh Hiển - Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP Hà Nội
4- Thượng tá Nguyễn Thành Lâm, Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, CATP Hà Nội.
5- Thượng tá, TS Nguyễn Bá Ngự – Phó Trưởng phòng Tham mưu CATP Hà Nội.
6- Trung tá Đào Việt Long - Phó Trưởng phòng CSGT, CATP Hà Nội.
7- Trung tá Lê Minh Tuấn Phó trưởng Phòng Công tác Chính trị, CATP Hà Nội.
Mở đầu buổi tọa đàm, xin kính mời đồng chí Trung tá Chu Quốc Dũng, Trưởng Ban Chuyên đề An ninh Thủ đô tặng hoa cảm ơn và chụp ảnh kỷ niệm các vị khách mời có mặt hôm nay.
Ngày 23/4/2026, tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, Luật Thủ đô 2026 đã được Quốc hội thông qua, gồm 9 chương, 36 điều, trong đó điểm cốt lõi là đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, trao quyền tự chủ, tự quyết lớn hơn cho chính quyền Thủ đô.
Được xem là “không gian pháp lý đột phá”, Luật Thủ đô 2026 được kỳ vọng không chỉ tháo gỡ những điểm nghẽn trong quản lý và phát triển đô thị mà còn tạo nền tảng pháp lý đặc biệt quan trọng để Hà Nội thử nghiệm các cơ chế, chính sách mới, tiên phong trong quản trị đô thị hiện đại, chuyển đổi số, phát triển khoa học - công nghệ và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, mở ra dư địa phát triển mới, góp phần xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới.
Tọa đàm trực tuyến “Luật Thủ đô 2026: Không gian pháp lý đặc biệt để Hà Nội bứt phá phát triển” được Báo An ninh Thủ đô phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức nhằm tuyên truyền, phổ biến nội dung cốt lõi, các điểm mới của Luật Thủ đô 2026 và các văn bản thi hành luật đến các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân.
Qua đó, tạo sự thống nhất và đồng thuận nhằm thực hiện có hiệu quả Luật Thủ đô 2026 góp phần xây dựng, phát triển Thủ đô gắn với Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới.
Đây cũng là sự kiện hướng tới cột mốc kỷ niệm 50 năm ngày Báo An ninh Thủ đô xuất bản số đầu (15/8/1976 – 15/8/2026).
Khách mời tham dự Tọa đàm gồm:
1- Ông Lê Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội.
2 - Bà Phạm Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội
3- Luật sư Hoàng Minh Hiển - Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP Hà Nội
4- Thượng tá Nguyễn Thành Lâm, Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, CATP Hà Nội.
5- Thượng tá, TS Nguyễn Bá Ngự – Phó Trưởng phòng Tham mưu CATP Hà Nội.
6- Trung tá Đào Việt Long - Phó Trưởng phòng CSGT, CATP Hà Nội.
7- Trung tá Lê Minh Tuấn, Phó Trưởng Phòng Công tác Chính trị, CATP Hà Nội.
8- Thượng tá Trương Quang, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế, CATP Hà Nội.
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