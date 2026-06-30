Tọa đàm trực tuyến “Luật Thủ đô 2026: Không gian pháp lý đặc biệt để Hà Nội bứt phá phát triển”

Như tôi cũng vừa trình bày thì Luật Thủ đô cũng đã trao cho Thủ đô rất nhiều thẩm quyền, đặc biệt là thẩm quyền rất lớn trong việc phê duyệt các cái dự án có tiêu chí là dự án quan trọng quốc gia; trước đây là thẩm quyền của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư; Còn Thủ tướng sẽ là quyết định đầu tư. Hiện nay thì trao về cho Hà Nội. Dự kiến tổng nhu cầu vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2026- 2030 là 11.000 tỉ đồng. Vừa qua, chúng ta đã triển khai các dự án đường sắt đô thị đều là những cái dự án rất là lớn, trong đó riêng 5 tuyến đường sắt đô thị và dự kiến chúng ta tới đây sẽ triển khai ngay thì cũng đã có cái tổng vốn đầu tư là 1,25 triệu tỉ đồng.

Luật Thủ đô 2026 sẽ là không gian pháp lý đặc biệt để Hà Nội bứt phá phát triển

Đấy là những con số rất lớn. Để đáp ứng được cái nguồn lực tài chính này thì thành phố sẽ phải làm thế nào để có thể huy động được? Chúng tôi cũng đã tham mưu thành phố. Việc đầu tiên là ban hành các nghị quyết hướng dẫn của HĐND thành phố để hướng dẫn thi hành Luật Thủ đô và trong đó tập trung vào việc làm sao để có thể thu hút được thêm các cái nguồn lực từ xã hội, tức là chúng ta hay gọi là đầu tư ngoài ngân sách.

Chúng ta có hai loại hình đầu tư, gồm: đầu tư công và đầu tư ngoài ngân sách? Vốn đầu tư công sẽ dành cho những dự án mà có khả năng sinh lời thấp nhưng đặc biệt quan trọng an sinh xã hội và nó có tính chất là động lực để dẫn dắt, để tạo thành các không gian phát triển mới thì có thể thu hút thêm đầu tư từ các nguồn lực ngoài xã hội. Và như vậy thì Hà Nội cũng đã triển khai hai nghị quyết. Một là nghị quyết về hỗ trợ các doanh nghiệp khi mà đầu tư tại Hà Nội và Nghị quyết thứ hai là nghị quyết để dọn ổ cho cho “đại bàng”, tức là thu hút các nhà đầu tư chiến lược. Thế thì trong cái lĩnh vực mà thu hút các nhà đầu tư chiến lược ấy thì nó có ba điểm quan trọng. Thứ nhất là phân chia các loại hình mà chúng ta mong muốn thu hút đầu tư thành 16 loại hình và từ 16 loại hình này thì quy định là ở mức vốn đầu tư nào thì được coi là nhà đầu tư chiến lược và tất nhiên nó sẽ khác nhau. Ví dụ như các dự án liên quan đến chuyển đổi số, các dự án liên quan đến kinh tế số thì sẽ có mức đầu tư ít hơn và các dự án liên quan đến hạ tầng giao thông đô thị khối lượng lớn, đặc biệt là đường sắt đô thị thì sẽ có tổng vốn đầu tư sẽ cao hơn. Khi được công nhận là nhà đầu tư chiến lược thì nhà đầu tư được hưởng 2 ưu đãi. Một là ưu đãi theo theo Luật Thủ đô, tức là doanh nghiệp nào cũng sẽ được ưu đãi, chẳng hạn như ưu đãi về tiền sử dụng đất, ưu đãi về tiền thuế, ưu đãi về sử dụng lao động; Và một số cái ưu đãi khác chỉ dành cho nhà đầu tư chiến lược, tức là được hưởng thêm tác ưu đãi và một quy định nữa là đối với từng dự án. Chính quyền thành phố Hà Nội sẽ trực tiếp đàm phán về các cái cơ chế ưu đãi cho các nhà đầu tư, có nghĩa là cơ chế ưu đãi nó rất là linh hoạt. Ví dụ như trước đây Samsung có vào Hà Nội và đề xuất xây dựng một nhà máy kiểm thử ở Hà Nội. Nhưng điều kiện của Samsung là trong toàn bộ vòng đời dự án là 50 năm thì chính quyền Hà Nội sẽ chi trả về tiền điện và tiền nước. Nếu mà sản xuất kiểm thử chip thì tiền điện, tiền nước là con số rất là lớn, lên đến hàng tỷ USD. Thế cho nên TP Hà Nội cũng cân nhắc và Hà Nội, sau đó đề xuất thành lập trung tâm R&D, sau đó thì chuyển giao công nghệ. Hiện tại, Samsung đã xây dựng xong cái trung tâm R&D ở khu Tây Hồ Tây.

Về cơ chế và giải pháp huy động, Thành phố dự kiến triển khai đồng bộ trên bốn hướng như sau: (1) Thứ nhất, vận dụng các cơ chế đặc thù, vượt trội của Luật Thủ đô năm 2026 và Nghị quyết 258 của Quốc hội về phân cấp, phân quyền, thu hút nhà đầu tư chiến lược, thủ tục đầu tư đặc biệt và tiếp cận đất đai, để rút ngắn thời gian, giảm chi phí và tạo môi trường đầu tư minh bạch, ổn định. (2) Thứ hai, đẩy mạnh phương thức đối tác công - tư; một ví dụ tiêu biểu là Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng được triển khai theo hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao, vốn xây dựng do nhà đầu tư huy động và Nhà nước thanh toán bằng quỹ đất đã quy hoạch, tức khai thác giá trị gia tăng từ đất để tạo nguồn lực, hạn chế áp lực lên ngân sách. (3) Thứ ba, khai thác hiệu quả nguồn lực tài chính từ đất đai thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, thu hồi giá trị gia tăng từ đất và mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD). (4) Thứ tư, phát triển các công cụ thị trường vốn như trái phiếu công trình, tín chỉ xanh và tài chính xanh, cùng với thu hút đầu tư nước ngoài có chọn lọc vào các lĩnh vực công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn.

Bên canh đó, Thành phố Hà Nội cũng xác định điều quan trọng không kém là huy động mạnh nhưng phải giữ đúng định hướng và bảo đảm bền vững. Để làm được điều đó, Thành phố kiên định một số nguyên tắc như sau. Trước hết, Quy hoạch tổng thể Thủ đô là khuôn khổ ràng buộc: mọi dự án đầu tư đều phải phù hợp với Quy hoạch và quy định quản lý theo Quy hoạch, đây là căn cứ để thẩm định, phê duyệt và là “la bàn” giữ cho dòng vốn chảy đúng hướng. Tiếp đó, Thành phố thu hút đầu tư có chọn lọc, lấy chất lượng làm trọng, không thu hút đầu tư bằng mọi giá, không đánh đổi môi trường, văn hóa và chất lượng sống của người dân để lấy tăng trưởng; ưu tiên các dự án có hàm lượng khoa học - công nghệ cao, phát triển theo hướng xanh, tuần hoàn, phát thải thấp và có khả năng lan tỏa, hình thành chuỗi giá trị. Đồng thời, đi đôi với huy động là yêu cầu sử dụng nguồn lực hiệu quả, công khai, minh bạch, chống thất thoát, lãng phí, thông qua công tác thẩm định, giám sát chặt chẽ và phương châm điều hành "6 rõ"; mọi quyết định bố trí và huy động vốn đều phải bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp. Có thể nói, định hướng của Thành phố Hà Nội là huy động tối đa và đa dạng nguồn lực xã hội, nhưng đặt trong một khuôn khổ kỷ luật về quy hoạch, hiệu quả và phát triển bền vững, để mỗi đồng vốn không chỉ tạo ra tăng trưởng, mà còn góp phần xây dựng một Thủ đô xanh, đáng sống và phát triển hài hòa trong dài hạn.