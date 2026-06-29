Quyết liệt lập lại trật tự đô thị ở xã Tây Phương

ANTD.VN - Với cách làm liên tục, bền bỉ, thường xuyên duy trì xử lý nghiêm các vi phạm, Ban Chỉ đạo 197 xã Tây Phương, Hà Nội đã từng bước tạo chuyển biến rõ nét về trật tự đô thị trên địa bàn.

Sự nhập cuộc của cả hệ thống chính trị

Thực hiện kế hoạch của Ban Chỉ đạo 197 thành phố và Công an thành phố Hà Nội về tăng cường bảo đảm trật tự đô thị, trật tự công cộng và vệ sinh môi trường, thời gian qua, Ban Chỉ đạo 197 xã Tây Phương đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, huy động các lực lượng thường xuyên kiểm tra, xử lý các vi phạm, góp phần xây dựng diện mạo đô thị ngày càng văn minh, sạch đẹp.

Xã Tây Phương triển khai xoá bục, bệ, mái che, mái vẩy

Xử lý hàng loạt vi phạm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè

Với cách làm duy trì xử lý trật tự đô thị được tổ chức bài bản, tập trung vào những tuyến đường, khu vực thường xuyên phát sinh tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, tập kết vật liệu, dựng mái che, mái vảy, treo biển quảng cáo sai quy định và quảng cáo rao vặt trái phép.

Chỉ tính riêng trong tháng 6-2026, Ban Chỉ đạo 197 xã đã tổ chức 3 đợt huy động các lực lượng gồm Công an xã, Phòng Kinh tế hạ tầng đô thị, các lực lượng dân phòng, bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở… làm sạch vệ sinh môi trường trên tuyến đường liên thôn từ khu vực UBND xã Canh Nậu cũ đến UBND xã Dị Nậu cũ; tuyến đường Cống Đặng thuộc các thôn Bình Xá, Sen, Si Chợ; tuyến H19 từ Phùng Xá đi Hữu Bằng…

Ban chỉ đạo 197 xã Tây Phương đề nghị người dân chủ động tháo dỡ các vi phạm về trật tự đô thị

Hàng loạt biển quảng cáo sai quy định bị tháo dỡ

Cắt, tháo, dỡ các vi phạm tồn tại

Lực lượng chức năng đã bóc gỡ gần 300 quảng cáo, rao vặt trái phép; thu giữ hơn 50 biển quảng cáo, phá dỡ các bục bệ, mái che, mái vẩy lấn chiếm hành lang giao thông.

Đáng chú ý, tổ công tác đã trực tiếp tuyên truyền, vận động và tổ chức ký cam kết đối với 38 hộ dân có mái che, mái vảy tự giác tháo dỡ, hoàn thành trước ngày 26-6-2026. Việc giám sát thực hiện được giao cho chính quyền thôn nhằm bảo đảm hiệu quả lâu dài, hạn chế tái vi phạm.

Ban Chỉ đạo 197 xã Tây Phương quyết liệt lập lại trật tự đô thị, được nhân dân đồng tình ủng hộ

Công an và dân phòng xã Tây Phương thực hiện nhiệm vụ đảm bảo TTĐT...

Người dân đồng tình ủng hộ chủ trương thực hiện công tác TTĐT của Công an xã Tây Phương và chấp hành tuyệt đối

Điểm đáng ghi nhận là bên cạnh việc xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm, lực lượng chức năng luôn đặt công tác tuyên truyền, vận động lên hàng đầu. Nhiều hộ dân sau khi được giải thích đã tự giác tháo dỡ công trình vi phạm, chấp hành nghiêm các quy định về sử dụng lòng đường, vỉa hè, góp phần giảm áp lực cho lực lượng chức năng và tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Nhân dân ghi nhận, cảm ơn

Những chuyển biến tích cực đã nhanh chóng được người dân ghi nhận. Mới đây trên mạng xã hội có bài viết của đại diện các hộ dân sinh sống tại khu vực ngõ 194 Làng Cổ (ngõ Giếng), xã Tây Phương bày tỏ:"Thay mặt bà con trong ngõ, xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc tới Ban Chỉ huy Công an xã Tây Phương cùng các đồng chí Công an khu vực.

Người dân trân trọng cảm ơn sự nỗ lực của hệ thống chính trị, lực lượng Công an trong giải quyết trật tự đô thị

Người dân đồng tình, ủng hộ trước sự thay đổi diện mạo đô thị

Trong thời gian qua, lực lượng công an đã kịp thời ra quân, quyết liệt xử lý và dẹp bỏ tình trạng lấn chiếm, tập kết hàng quán tại khu vực đầu ngõ 194 Làng Cổ. Việc làm này không chỉ trả lại sự thông thoáng cho vỉa hè, mỹ quan cho khu dân cư, mà quan trọng nhất là đã xóa bỏ được "điểm mù" khuất tầm nhìn, giúp người dân chúng tôi an tâm và an toàn hơn rất nhiều mỗi khi tham gia giao thông qua đoạn đường này".

Đây chỉ là một trong số rất nhiều sự động viên của người dân ở cơ sở gửi đến các lực lượng chức năng Ban chỉ đạo 197 xã Tây Phương thời gian qua. Sự ghi nhận từ người dân là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của các giải pháp mà Ban Chỉ đạo 197 xã Tây Phương đang triển khai. Đây cũng là động lực để lực lượng chức năng tiếp tục duy trì các đợt kiểm tra thường xuyên, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của mỗi người dân.

Với tinh thần quyết liệt, trách nhiệm và phương châm "xử lý đi đôi với tuyên truyền, vận động", Ban Chỉ đạo 197 xã Tây Phương đang từng bước xây dựng môi trường sống văn minh, an toàn, góp phần giữ gìn trật tự đô thị, vệ sinh môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân trên địa bàn.