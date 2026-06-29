Bài 4: Từ đại thắng mùa xuân đến kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

ANTD.VN - Trải qua hơn 50 năm, từ thắng lợi của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đến kỷ nguyên mới hôm nay, lực lượng An ninh Công an Thủ đô không ngừng có những bước phát triển mới, viết tiếp bản hùng ca 80 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành.

Những ngày đầu Bắc – Nam sum họp một nhà

Ngày 30-4-1975, đất nước hòa bình, thống nhất, nhưng những ngày sau đó, mặt trận an ninh lại đặt ra những yêu cầu, nhiệm vụ mới, gay go, phức tạp và nặng nề gấp bội. Vẫn còn đó hang nghìn đối tượng ôm tư tưởng chống phá chính quyền, tung tin thất thiệt gây chia rẽ nội bộ; hơn 14.000 người Hoa từ các tỉnh về Hà Nội sinh sống trước khi về nước. Thực hiện nghị quyết của Thành ủy và sự chỉ đạo của Bộ Nội vụ, lực lượng An ninh Công an Thủ đô đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể và dựa vào sức mạnh của quần chúng nhân dân để triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành vụ, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP động viên CBCS lực lượng an ninh Công an Thủ đô tham gia lễ xuất quân bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV

Một trong những thành tích nổi bật của Sở Công an trong thời gian này là đã chủ động phương án bảo vệ an toàn tuyệt đối các ngày lễ lớn, các sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước và của dân tộc, tiêu biểu là bảo vệ tuyệt đối an toàn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế đến dự Đại hội toàn quốc lần thứ IV của Đảng.

Với phương châm “kiên quyết và thận trọng, khẩn trương phát hiện và kịp thời xử lý, tích cực phòng ngừa”, đến tháng 8/1975, lực lượng An ninh Công an Thủ đô đã tấn công chính trị hàng nghìn đối tượng phản cách mạng; tích cực triển khai các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản, đi sâu điều tra nghiên cứu nắm tình hình, phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc sâu rộng trong nội bộ các cơ quan, xí nghiệp, hợp tác xã, các tiểu khu, thôn xã trên địa bàn…

Cuộc chiến lặng thầm trong giai đoạn đổi mới

Từ năm 1986 đến nay là giai đoạn tình hình thế giới, khu vực và trong nước có nhiều chuyển biến sâu sắc, tác động sâu rộng, nhiều mặt và đặt ra yêu cầu rất cao đối với nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, trong đó có nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô. Ngay từ năm 1994, Đảng ta đã chỉ rõ 4 nguy cơ thách thức lớn đe dọa đến sự tồn vong của Đảng, của chế độ, hiện các nguy cơ đó vẫn còn tồn tại, một số mặt diễn biến có tính chất phức tạp hơn đặc biệt là âm mưu và hành động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Bản lĩnh lực lượng an ninh Công an Thủ đô

Sau sự kiện hệ thống xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu - Liên Xô sụp đổ vào cuối những năm 1990 và các cuộc “cách mạng màu” liên tiếp nổ ra ở Đông Âu, Trung Á, Trung Đông, Châu Phi, các thế lực thù địch coi đây là thời cơ thuận lợi, triển khai nhiều mặt công tác nhằm phá hoại tư tưởng, gây bạo loạn, lật đổ ở trong nước, trong đó Thủ đô Hà Nội được xác định là địa bàn trọng điểm. Đây cũng là giai đoạn đất nước bước vào công cuộc đổi mới toàn diện, từ chính trị đến kinh tế, mở rộng quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, tham gia các cơ chế hợp tác khu vực và toàn cầu, ký kết hàng loạt hiệp định thương mại...

Dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Thành ủy, HĐND, UBND, Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP, lực lượng An ninh Công an Hà Nội đã chủ động nhận diện, nắm chắc tình hình, tham mưu các chủ trương, quyết sách đúng đắn, đập tan âm mưu của các thế lực thù địch, hoạt động vi phạm pháp luật, xâm phạm an ninh quốc gia trên các lĩnh vực; tham mưu giải quyết hiệu quả, xử lý kịp thời các vụ án, vụ việc, vấn đề phát sinh, bảo đảm giữ vững an ninh quốc gia trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Lực lượng An ninh CATP với vai trò nòng cốt trong bảo vệ an ninh quốc gia tại trung tâm đầu não của cả nước đã chủ động tham mưu với Ban Thường vụ Thành ủy ban hành và triển khai thực hiện các chương trình về tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; hàng năm, tham mưu Ban Thường vụ Thành uỷ ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm TTATXH và xây dựng lực lượng Công an Thủ đô. Đồng thời, phát huy hiệu quả vai trò tham mưu chủ động, tham mưu chiến lược, gắn đảm bảo an ninh với kiến tạo môi trường phát triển, phục vụ hiệu quả những chủ trương, quyết sách, quy hoạch lớn của đất nước và Thủ đô; tham mưu, đề xuất “đúng”, “trúng”, có hiệu quả các giải pháp căn cơ, chiến lược về bảo vệ an ninh quốc gia trên địa bàn Thủ đô…

CBCS Tổ An ninh Công an phường Láng làm việc với chủ cơ sở có hành vi vi phạm trong lĩnh vực viễn thông

Lực lượng An ninh Công an Thủ đô đã chủ động, nhạy bén nhận diện những nguy cơ, vấn đề phức tạp, tiềm ẩn phức tạp, tác động đến công tác bảo vệ an ninh quốc gia trên các lĩnh vực; kịp thời tham mưu, ngăn chặn, xử lý các âm mưu, ý đồ, giải quyết kịp thời, hiệu quả các vụ việc phức tạp, những vấn đề “nổi”, không để hình thành, phát sinh “điểm nóng” về an ninh trật tự. Triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ mang tính chiến lược, vừa bảo đảm an ninh tuyệt đối cho các mục tiêu trọng điểm, vừa chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm và các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia.

Ngoài ra, lực lượng Công an Thủ đô trong giai đoạn này còn nhận diện sớm, đánh giá đúng và ứng phó hiệu quả với những thách thức an ninh phi truyền thống như an ninh con người, an ninh y tế, an ninh năng lượng, an ninh nguồn nước, an ninh lương thực và các vấn đề an ninh môi trường, biến đổi khí hậu. Đặc biệt, trong các tình huống dịch bệnh, thiên tai, sự cố lớn, lực lượng Công an Thủ đô đã phát huy vai trò nòng cốt, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe nhân dân, giữ vững ổn định xã hội.

Khẳng định vai trò trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

“Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay” và nay là thời điểm “hội tụ” tổng hòa các lợi thế, sức mạnh để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Trong giai đoạn phát triển mới, khi đất nước đang bước vào kỷ nguyên hội nhập sâu rộng và chuyển đổi số toàn diện, sứ mệnh lịch sử của Công an Thủ đô càng trở nên cao cả và nặng nề hơn bao giờ hết. Đó là sứ mệnh bảo vệ vững chắc từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc trên mọi không gian - từ thực địa đến không gian mạng; là sứ mệnh giữ gìn bình yên cho nhân dân trong từng nhịp sống đô thị hiện đại; là sứ mệnh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và thành quả cách mạng.

Lực lượng An ninh Công an Hà Nội mang trong mình sứ mệnh Vì Thủ đô bình yên

Nhìn lại chặng đường bốn thập kỷ thực hiện công cuộc đổi mới, có thể khẳng định rằng sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội của Thủ đô Hà Nội đã trải qua những bước phát triển toàn diện, sâu sắc và mang tính lịch sử. Trong dòng chảy chung đó, Công an Thủ đô luôn giữ vai trò nòng cốt, tuyến đầu, trực tiếp tham mưu và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng yếu về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Các chiến sỹ An ninh Công an Thủ đô đã không ngừng đổi mới tư duy bảo vệ an ninh quốc gia theo hướng chủ động, toàn diện, liên ngành, liên lĩnh vực.

Lực lượng An ninh Công an Thủ đô đã từng bước hình thành thế trận an ninh nhân dân vững chắc, gắn chặt với thế trận quốc phòng toàn dân và nền tảng lòng dân bền chặt. Đặc biệt, trong bối cảnh toàn cầu hóa và cách mạng công nghiệp lần thứ tư, yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia không còn giới hạn trong phạm vi địa lý truyền thống, mà đã mở rộng ra không gian mạng, không gian dữ liệu và không gian công nghệ. Công an Thủ đô đã chủ động đi đầu trong chuyển đổi số, xây dựng hệ thống quản lý hiện đại, ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh điện tử, trí tuệ nhân tạo và các công nghệ tiên tiến vào công tác bảo đảm an ninh trật tự. Mỗi CBCS An ninh không chỉ là người thực thi pháp luật, mà còn là người chiến sỹ tiên phong trên mặt trận bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ nhân dân.

80 năm tiến bước dưới quân kỳ, lực lượng An ninh Công an Thủ đô đã và đang viết bản hùng ca vì cuộc sống bình yên của nhân dân

Trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp và khó dự báo, các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống đan xen ngày càng sâu sắc, nhiệm vụ đặt ra đối với Công an Thủ đô trong giai đoạn tới là hết sức nặng nề. Các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh hoạt động chống phá với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, nhất là trên không gian mạng; tội phạm công nghệ cao, tội phạm xuyên quốc gia, các nguy cơ về an ninh kinh tế, an ninh xã hội, an ninh con người tiếp tục gia tăng; trong khi yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của Thủ đô đặt ra áp lực lớn đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự. Trước yêu cầu đó, Công an Thủ đô tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo của Đảng về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; xây dựng lực lượng An ninh Công an Thủ đô thực sự trở thành nòng cốt, xung kích, đi đầu trong bảo vệ an ninh quốc gia; nâng cao năng lực dự báo chiến lược, khả năng tác chiến trên không gian mạng, năng lực xử lý các tình huống an ninh phi truyền thống; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, hiện đại hóa phương thức quản lý Nhà nước về an ninh trật tự.

Với truyền thống vẻ vang, bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần đoàn kết, kỷ luật nghiêm minh và khát vọng cống hiến, lực lượng An ninh Công an Thủ đô sẽ tiếp tục viết nên những trang sử mới, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân; xứng đáng với vị thế là lực lượng “thanh bảo kiếm” sắc bén, “lá chắn thép” vững chắc bảo vệ Thủ đô nghìn năm văn hiến trong thời đại mới.