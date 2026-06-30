Việt Nam là quốc gia có trách nhiệm với các vấn đề toàn cầu

ANTD.VN - Việc Việt Nam kịp thời cử lực lượng sang hỗ trợ Venezuela khắc phục hậu quả thảm họa động đất không đơn thuần là hoạt động cứu trợ nhân đạo, mà còn là minh chứng sinh động cho đường lối đối ngoại nhân văn, chủ động hội nhập quốc tế của Việt Nam, đồng thời khẳng định Việt Nam là một thành viên tích cực, có trách nhiệm đối với cộng đồng quốc tế và các hoạt động của Liên hợp quốc.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an tiễn Đội cứu nạn, cứu hộ Bộ Công an lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Venezuela

Từ tinh thần nhân đạo đến trách nhiệm quốc tế

Đúng với phương châm “ở đâu có khó khăn, ở đó có Việt Nam sẵn sàng sẻ chia”, chỉ trong thời gian rất ngắn sau khi Venezuela hứng chịu thảm họa động đất, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an đã hoàn tất mọi công tác chuẩn bị để đưa đoàn công tác gồm 82 cán bộ, chiến sĩ lên đường thực hiện nhiệm vụ quốc tế vào đêm 28-6. Đây là những cán bộ được tuyển chọn kỹ lưỡng, có trình độ chuyên môn cao và giàu kinh nghiệm trong cứu hộ cứu nạn quốc tế. Đoàn mang theo đầy đủ phương tiện hiện đại như thiết bị dò tìm nạn nhân dưới đống đổ nát, máy cắt bê tông, thiết bị nâng kích, hệ thống quân y dã chiến, chó nghiệp vụ cùng hàng chục tấn hàng cứu trợ phục vụ người dân vùng thiên tai. Điều đáng trân trọng hơn cả là phía trước đoàn công tác là một địa bàn xa xôi với vô vàn hiểm nguy; Những cơn dư chấn có thể tiếp tục xảy ra bất cứ lúc nào. Những công trình đã hư hỏng luôn tiềm ẩn nguy cơ đổ sập, điều kiện sinh hoạt, y tế và hậu cần vô cùng thiếu thốn, song tất cả các cán bộ, chiến sĩ đều xác định đây vừa là nhiệm vụ, vừa là niềm vinh dự của người chiến sĩ lực lượng vũ trang Việt Nam khi được đại diện đất nước thực hiện sứ mệnh nhân đạo quốc tế.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, yêu cầu lực lượng Quân đội phát huy cao nhất tinh thần đoàn kết, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, chính quyền sở tại và các đoàn cứu hộ quốc tế để hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần khẳng định uy tín và năng lực của Quân đội nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế. Trong khi đó, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, nhấn mạnh việc Việt Nam kịp thời cử lực lượng đến vùng thiên tai không chỉ nhằm cứu giúp người dân Venezuela mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết quốc tế, trách nhiệm nhân đạo và mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước. Thông điệp ấy cho thấy, hoạt động cứu trợ lần này vượt lên trên ý nghĩa của một nhiệm vụ chuyên môn thông thường. Đó là biểu hiện sinh động của trách nhiệm quốc tế mà Việt Nam luôn theo đuổi trong nhiều năm qua.

Đại biện lâm thời Đại sứ quán Venezuela tại Việt Nam Estela Del Valle Quijada Suarez đã xúc động cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã kịp thời cử lực lượng cứu nạn sang hỗ trợ đất nước bà trong thời điểm khó khăn nhất.

Theo Đại biện lâm thời Đại sứ quán Venezuela, sự hiện diện của đoàn Việt Nam không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ về nhân lực, phương tiện hay kỹ thuật cứu hộ. Quan trọng hơn, đó là biểu tượng của tình hữu nghị, sự sẻ chia và tình đoàn kết giữa nhân dân hai nước. Nhà ngoại giao Venezuela tin tưởng rằng, những người lính Việt Nam không chỉ mang theo lá cờ Tổ quốc trên ngực áo mà còn mang theo tình cảm chân thành dành cho đất nước và con người Venezuela. Những lời chia sẻ ấy phản ánh giá trị lớn lao mà Việt Nam đang tạo dựng trên trường quốc tế. Đó không phải là sức mạnh quân sự hay tiềm lực kinh tế, mà là uy tín được xây dựng từ trách nhiệm, lòng nhân ái và sự chân thành trong quan hệ quốc tế. Đó cũng chính là sức mạnh mềm ngày càng được cộng đồng quốc tế ghi nhận.

Ngày càng nâng cao vị thế,uy tín của Việt Nam

Đây không phải là lần đầu tiên lực lượng vũ trang Việt Nam thực hiện nhiệm vụ cứu trợ quốc tế. Năm 2023, ngay sau trận động đất lịch sử tại Thổ Nhĩ Kỳ, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an đã cử lực lượng cứu hộ sang hỗ trợ tìm kiếm các nạn nhân. Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, giữa những đống đổ nát cao hàng chục mét, các chiến sĩ Việt Nam đã trực tiếp cứu sống nhiều người và tìm thấy nhiều thi thể nạn nhân để bàn giao cho gia đình.

Hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay giữa vùng động đất đã để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng người dân Thổ Nhĩ Kỳ và bạn bè quốc tế. Tiếp đó, tháng 3-2025, Việt Nam tiếp tục cử lực lượng sang

Myanmar tham gia khắc phục hậu quả động đất, góp phần hỗ trợ người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống. Lần này, Venezuela trở thành điểm đến tiếp theo trong hành trình nhân đạo ấy.

Nếu như trước đây, hoạt động hỗ trợ nhân đạo quốc tế của Việt Nam chủ yếu tập trung trong khu vực, thì hiện nay phạm vi hoạt động đã mở rộng tới những khu vực rất xa lãnh thổ Việt Nam. Điều đó phản ánh bước phát triển mới về năng lực tổ chức, khả năng triển khai lực lượng cũng như trách nhiệm ngày càng lớn của Việt Nam trong cộng đồng quốc tế. Quan trọng hơn, mỗi chuyến đi đều góp phần lan tỏa hình ảnh một Việt Nam hòa bình, nhân văn, sẵn sàng chung tay với bạn bè quốc tế vượt qua những thời khắc khó khăn nhất.

Hoạt động cứu trợ Venezuela cũng là sự tiếp nối nhất quán trong chính sách đối ngoại của Việt Nam, đó là chủ động, tích cực và có trách nhiệm đối với các vấn đề toàn cầu.

Những năm qua, Việt Nam không chỉ tích cực tham gia các diễn đàn đa phương mà còn trực tiếp đóng góp nguồn lực cho các hoạt động gìn giữ hòa bình và cứu trợ nhân đạo quốc tế.

Hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân, Công an nhân dân Việt Nam đã lên đường tham gia các Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan, Abyei và một số địa bàn khác ở châu Phi.

Bên cạnh đó, Việt Nam còn tích cực tham gia ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống dịch bệnh, bảo đảm an ninh lương thực, thúc đẩy phát triển bền vững và nhiều sáng kiến hợp tác quốc tế khác. Những đóng góp ấy thể hiện rõ cam kết của Việt Nam với vai trò là thành viên tích cực, có trách nhiệm của Liên hợp quốc.

Trong bối cảnh thế giới đang phải đối mặt với hàng loạt thách thức xuyên quốc gia như thiên tai cực đoan, biến đổi khí hậu, dịch bệnh, xung đột hay khủng hoảng nhân đạo, không một quốc gia nào có thể đứng ngoài cuộc.

Việc Việt Nam chủ động tham gia giải quyết các vấn đề chung không chỉ góp phần hỗ trợ cộng đồng quốc tế mà còn nâng cao vị thế, uy tín và tiếng nói của đất nước trên trường quốc tế. Việt Nam là dân tộc từng trải qua nhiều cuộc chiến tranh, nhiều trận thiên tai khốc liệt và những mất mát không gì bù đắp được. Chính điều đó giúp người Việt Nam càng thấu hiểu giá trị của hòa bình, của sự sẻ chia và tinh thần tương trợ. Có lẽ vì vậy mà mỗi khi ở đâu trên thế giới xảy ra thiên tai, thảm họa, hình ảnh những người chiến sĩ Quân đội nhân dân và Công an nhân dân Việt Nam lại nhanh chóng lên đường.

Từ sứ mệnh gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại châu Phi đến các chiến dịch cứu trợ động đất ở nhiều châu lục, Việt Nam đang từng bước khẳng định vị thế của một quốc gia trách nhiệm, chủ động và tích cực trong giải quyết các vấn đề toàn cầu. Đó không chỉ là sự tiếp nối truyền thống nhân nghĩa của dân tộc, mà còn là minh chứng rõ nét cho bản lĩnh, uy tín và tầm vóc ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế trong kỷ nguyên hội nhập và phát triển.