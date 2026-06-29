ANTD.VN - Sáng ngày 29/6 tại Hà Nội, Công an thành phố đã tổ chức lễ tuyên dương con cán bộ chiến sĩ đạt thành tích cao trong học tập, rèn luyện năm học 2025-2026 và gặp mặt con đỡ đầu Công an thành phố với chủ đề "Bay cao ước mơ".

Tới dự lễ tuyên dương có Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội; Thượng tá Trần Thanh Hương Lan, Phó Trưởng Ban Phụ nữ Công an nhân dân; bà Phạm Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội cùng đại diện các phòng ban của Công an Hà Nội, sự góp mặt của 402 cháu đại diện cho hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và con đỡ đầu của Công an thành phố và các bậc phụ huynh.

Trong 402 các cháu có mặt buổi lễ tuyên dương có nhiều cháu đã đạt được thành tích cao rất đáng trân trọng với 21 giải cấp Quốc gia và 71 giải Thành phố. Đặc biệt, buổi lễ hôm nay còn có sự hiện diện của 74 cháu là con thương binh, liệt sĩ và 236 cháu là người khuyết tật học giỏi, các cháu có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, các cháu mồ côi và các cháu có hoàn cảnh đặc biệt được Công an thành phố nhận đỡ đầu.

Buổi lễ tuyên dương con cán bộ chiến sĩ đạt thành tích cao trong học tập, rèn luyện năm học 2025-2026 và gặp mặt con đỡ đầu CATP

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã ghi nhận, biểu dương và tự hào về các cháu - những bông hoa đẹp nhất, nỗ lực, cố gắng nhất trong vườn hoa thi đua của Công an thành phố.

Nhìn những nụ cười rạng rõ của các cháu trong lễ tuyên dương ngày hôm nay, Phó Giám đốc Công an thành phố lại nhớ đến lễ tuyên dương của mùa năm trước. Tiếp nối thành công và giá trị nhân văn đó, Công an thành phố đã triển khai chương trình "Chắp cánh ước mơ", nhận đỡ đầu cho hơn 200 cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là con của cán bộ chiến sĩ trong lực lượng công an Thủ đô.



Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội phát biểu tại lễ tuyên dương

Thông qua chương trình với chủ đề "Bay cao những ước mơ", Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền bày tỏ mong muốn: "Mỗi cháu ở đây, dù là con của cán bộ chiến sĩ đang công tác, hay là những người con được các đơn vị trong Công an thành phố nhận đỡ đầu, các cháu đều có quyền mơ ước và có đủ năng lực để biến ước mơ đó thành hiện thực. Ước mơ không phân biệt xuất phát điểm, nó chỉ cần một điểm tựa là sự nỗ lực và một la bàn là đạo đức, tri thức. Bác mong rằng, những thành tích ngày hôm nay sẽ là bệ phóng vững chắc để các cháu tiếp tục tự tin, nuôi dưỡng những ước mơ lớn lao hơn nữa".

Tại buổi lễ, em Trần Bảo Ngọc - con Thiếu tá Trần Thị Kim Quế (Trại tạm giam số 1) đại diện con cán bộ chiến sĩ được tuyên dương cho biết, năm học 2025-2026 vừa qua là một hành trình đầy thử thách nhưng cũng ngập tràn niềm vui. Là con của những chiến sĩ Công an Thủ đô, các cháu thấu hiểu rất rõ sự vất vả, hy sinh thầm lặng của cha mẹ. Có những đêm cha mẹ đi làm nhiệm vụ chưa về, có những bữa cơm gia đình vắng bóng cha, bóng mẹ vì những chuyến công tác đột xuất, những ca trực thâu đêm giữ gìn bình yên cho thành phố.

Thiếu úy Lê Nhật Anh, con liệt sĩ Lê Văn Sinh chia sẻ trong phần giao lưu "Những cánh chim trở về" của chương trình.

Nhưng các em chưa bao giờ cảm thấy tủi thân, bởi các em biết, đằng sau sự nghiêm nghị của sắc phục là tình yêu thương bao la, là mong muốn của các em trở thành những con người mạnh mẽ, tự lập. Chính vì vậy, những gương mặt xuất sắc ngồi đây hôm nay, với những thành tích xuất sắc chính là lời hứa, là món quà ý nghĩa nhất mà các cháu muốn dâng lên cha mẹ, để cha mẹ yên tâm hoàn thành nhiệm vụ.

Em Trần Bảo Ngọc nhắn nhủ tới các bạn có mặt trong hội trường tuyên dương, ngày hôm nay, chúng ta cùng ngồi đây, mỗi người có một hoàn cảnh, một xuất phát điểm khác nhau. Có bạn may mắn có gia đình trọn vẹn, nhưng cũng có bạn phải đối mặt với những khuyết điểm, những mất mát, khó khăn từ khi còn rất nhỏ. Thế nhưng, rào cản ấy chưa bao giờ ngăn được việc chúng ta ước mơ.

Em Nguyễn Xuân Đức, 13 tuổi (thứ 2 từ bên trái sang) nhận áo cầu thủ của CLB Công an Hà Nội do tiền vệ Quang Hải và hậu vệ Đoàn Văn Hậu trao tặng.

"Hãy biến những khó khăn ngày hôm nay thành động lực, biến tình yêu thương của mọi người thành năng lượng. Chúng ta hãy cùng nhau hứa sẽ tiếp tục kiên cường, tiếp tục chăm ngoan, học giỏi để cùng nhau cất cánh, đưa những ước mơ của học sinh Công an Thủ đô bay cao, bay xa hơn nữa", Em Trần Bảo Ngọc nói.

Tại buổi lễ tuyên duyên còn diễn ra các phần giao lưu với chủ đề "Những cánh chim trở về", "Những giấc mơ đang lớn", "Bầu trời của riêng em".



Tiết mục biểu diễn nghệ thuật trong chương trình

Thiếu úy Lê Nhật Anh, con liệt sĩ Lê Văn Sinh, nay là cán bộ Công an phường Ba Đình đã trở về hội trường Công an thành phố, để bày tỏ lòng biết ơn trước sự giúp đỡ của Công an thành phố và những người mẹ đỡ đầu, đã giúp đỡ gia đình mình vượt qua giai đoạn khó khăn. Nhờ tình cảm và sự giúp đỡ quý báu về vật chất của các mẹ đỡ đầu, Nhật Anh và mẹ cùng em gái đã có thêm một khoản hỗ trợ để trang trải sinh hoạt phí hàng tháng.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội tuyên dương khen thưởng các cháu học sinh.

Đến nay, khi đã đứng trong hàng ngũ Công an, tiếp bước người cha thân yêu, Nhật Anh rất tự hào và vinh dự. Thiếu úy Lê Nhật Anh tin rằng, ở trên trời cao, cha của cậu - liệt sĩ Lê Văn Sinh hẳn cũng rất vui và an lòng khi chứng kiến sự trưởng thành của các con.

Còn em Nguyễn Xuân Đức, là con đỡ đầu của Công an thành phố, mồ côi cha, hiện đang sinh sống tại xã Ba Trại, Hà Nội vẫn nhớ lần sinh nhật lần thứ 13 vừa qua, cậu đã được các mẹ đỡ đầu tặng bánh sinh nhật cùng những món quà nhỏ. Ngày hôm ấy, sinh nhật cậu đã diễn ra đầm ấm, rộn rã tiếng cười. Cậu đã tự tay cắt bánh sinh nhật mời các mẹ. Dù có đôi chút lúng túng, rụt rè, nhưng lần sinh nhật thứ 13 đã để lại trong cậu những kỷ niệm đẹp về tình cảm yêu thương.

Trung tá Vũ Thị Tứ – Trưởng Ban Phụ nữ Công an thành phố Hà Nội trao quà, tuyên dương thành tích học tập xuất sắc của các cháu học sinh.

Đến với buổi lễ tuyên dương lần này, Nguyễn Xuân Đức cho biết, cậu yêu thích bóng đá và mong muốn có được chiếc áo cầu thủ của hậu vệ Đoàn Văn Hậu.

Đúng lúc này, MC đã làm Xuân Đức bất ngờ khi hướng ánh nhìn xuống sân khấu cùng sự xuất hiện của cầu thủ Đoàn Văn Hậu và Quang Hải. Tại buổi lễ, Đức được 2 cầu thủ trao tận tay chiếc áo mà cậu yêu thích.

Tiền vệ Quang Hải chia sẻ, anh được Ban tổ chức mời tới đây để truyền cảm hứng niềm yêu thích môn bóng đã tới các em. Nhưng khi tới chương trình, được nghe chia sẻ của các em, chính anh mới là người được truyền cảm hứng sống, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên và vượt qua khó khăn.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng các em học sinh có thành tích học tập xuất sắc năm học 2025-2026

Hậu vệ Đoàn Văn Hậu rất xúc động khi biết mình là thần tượng của em nhỏ Nguyễn Xuân Đức. Anh cho biết, được các em yêu mến là niềm hạnh phúc với bất cứ cầu thủ bóng đá nào. Và để xứng đáng với sự hâm mộ ấy, anh sẽ tiếp tục nỗ lực nhiều hơn, giành nhiều thành tích trong thi đấu khi khoác lên mình màu cờ sắc áo của CLB Công an Hà Nội.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã tuyên dương 402 cháu là con cán bộ chiến sĩ, con đỡ đầu của lực lượng Công an Thủ đô nói riêng, đã có thành tích học tập xuất sắc trong năm học 2025-2026.