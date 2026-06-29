Khẩn trương thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin

ANTD.VN -Dù thời tiết nắng nóng và khối lượng công việc lớn nhưng cán bộ, chiến sĩ Công an xã Đại Xuyên, Hà Nội vẫn làm việc xuyên ngày, xuyên đêm, phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức rà soát, kê khai thông tin và lấy mẫu ADN đối với thân nhân liệt sĩ trên địa bàn.

Sáng 29/6, tại điểm thu nhận mẫu AND của Công an xã Đại Xuyên, cụ Nguyễn Văn Linh (70 tuổi) trú tại xã Đại Xuyên chia sẻ anh trai cụ nhập ngũ năm 1960, hi sinh tại mặt trận phía Nam. Dù đã 66 năm trôi qua nhưng gia đình cụ vẫn không ngừng tìm kiếm phần mộ của anh trai mình.

Với tấm lòng tri ân và tinh thần trách nhiệm cao nhất, CBCS Công an xã Đại Xuyên quyết tâm hoàn thành sớm nhất chiến dịch ý nghĩa này.

Vì vậy, ngay khi nhận được thông tin Công an xã Đại Xuyên tổ chức thu nhận mẫu ADN, cụ đã thao thức suốt đêm không ngủ được. Sáng 29/6, cụ bảo con trai chở đến điểm thu nhận mẫu với hy vọng sớm tìm được phần mộ của anh trai.

Theo kế hoạch, Công an xã Đại Xuyên thực hiện thu nhận mẫu ADN đối với 168 thân nhân liệt sĩ đủ điều kiện. Tại đây, cán bộ, chiến sĩ Công an trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ người dân hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, đồng thời tiến hành lấy mẫu sinh phẩm theo đúng quy trình, bảo đảm khoa học, chính xác và thuận tiện. Nhiều trường hợp thân nhân liệt sĩ tuổi cao, sức khỏe yếu được cán bộ, chiến sĩ đến tận nhà hỗ trợ thu nhận mẫu.

Đây là hoạt động nằm trong “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” trên phạm vi toàn quốc.

Việc xây dựng cơ sở dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần phục vụ công tác xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin, đáp ứng nguyện vọng của nhiều gia đình trong hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, đồng thời thể hiện truyền thống đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc.

Với tinh thần trách nhiệm cao nhất, Công an xã Đại Xuyên đang khẩn trương phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ rà soát, thu nhận và cập nhật dữ liệu ADN, góp phần hiện thực hóa mong mỏi của hàng nghìn gia đình liệt sĩ trên cả nước: đưa Anh hùng liệt sĩ trở về với tên tuổi của mình.