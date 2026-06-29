Hội Nhà báo Hà Nội vinh danh nhiều tập thể, hội viên, An ninh Thủ đô đoạt giải Nhì Giải báo chí Ngô Tất Tố

ANTD.VN - 6 tháng đầu năm 2026, dù đối mặt với nhiều khó khăn trong bối cảnh các cơ quan báo chí sáp nhập, tinh gọn, song các Liên Chi hội, Chi hội thuộc Hội Nhà báo thành phố Hà Nội đã đạt nhiều thành tích ấn tượng…

Ông Kiều Thanh Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo thành phố Hà Nội phát biểu

Chiều nay, 29-6, Hội Nhà báo thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị Sơ kết hoạt động công tác Hội 6 tháng đầu năm, thông qua phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân hội viên có thành tích hoạt động nghiệp vụ và xây dựng Hội; trao giải thưởng báo chí Ngô Tất Tố năm 2025; tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam” và trao thẻ hội viên.

Báo cáo tại hội nghị, Nhà báo Kiều Thanh Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo thành phố Hà Nội cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2026, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam và Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Hội Nhà báo thành phố Hà Nội đã chủ động triển khai các nhiệm vụ chính trị, đạt nhiều kết quả tích cực.

Trong đó, Hội đã lãnh đạo, chỉ đạo các Liên Chi hội, Chi hội và đội ngũ hội viên thực hiện tốt công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đất nước và Thủ đô. Hội nhà báo thành phố Hà Nội cũng chủ động thực hiện công tác tổ chức Hội trong bối cảnh các cơ quan báo chí sáp nhập, tinh gọn; kịp thời sắp xếp các Liên Chi hội, Chi hội, chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại hội Hội Nhà báo thành phố Hà Nội khóa VIII, nhiệm kỳ 2026–2031.

Các hoạt động nghiệp vụ tiếp tục được triển khai hiệu quả. Đặc biệt, các cơ quan báo chí của Hà Nội đã gửi 70 tác phẩm tham dự Giải Báo chí Quốc gia, nhiều tác phẩm vào vòng chung khảo, trong đó xuất sắc đạt 01 Giải A…

Ngoài ra, công tác xây dựng Hội tiếp tục được quan tâm; quản lý hơn 800 hội viên, thực hiện cấp đổi thẻ, xét tặng Kỷ niệm chương, phát triển hội viên mới; các Liên Chi hội, Chi hội không có hội viên vi phạm pháp luật hoặc đạo đức nghề nghiệp. Các hoạt động xã hội, từ thiện, thi đua khen thưởng được duy trì hiệu quả, góp phần lan tỏa hình ảnh người làm báo Thủ đô trách nhiệm, nhân văn

Ông Tô Quang Phán, Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Hà Nội phát động thi đua

Tiếp đó, Nhà báo Tô Quang Phán, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Hà Nội đã phát động thi đua tới toàn thể hội viên, các Liên Chi hội, Chi hội nhà báo nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, thiết thực chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước trong năm 2026.

“Chặng đường phía trước có nhiều cơ hội nhưng cũng đầy thử thách mà báo chí Hà Nội và mỗi hội viên Hội Nhà báo thành phố Hà Nội phải đối mặt: Tinh gọn bộ máy, cạnh tranh khốc liệt với mạng xã hội và các hạ tầng số, AI phát triển nhanh...Vì vậy mỗi hội viên cần giữ vững và tăng cường bản lĩnh chính trị, nâng cao trách nhiệm nhà báo - công dân, trau dồi đạo đức nhà báo cách mạng, tự đào tạo, tự trang bị kỹ năng công nghệ, từ đó nâng cao nghiệp vụ báo chí đa phương tiện, hiện đại, đáp ứng yêu cầu của báo chí cách mạng trong thời kỳ mới” – ông Tô Quang Phán nói.

Nhà báo Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Thành phố trao giải Nhì cho các tác giả đoạt giải Ngô Tất Tố (trong đó có Chuyên đề An ninh Thủ đô - thứ hai từ trái sang)

Tại hội nghị, Hội Nhà báo thành phố Hà Nội đã trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt Giải thưởng báo chí Ngô Tất Tố - thành phố Hà Nội năm 2025, gồm: 01 Giải Đặc biệt, 03 Giải Nhất, 05 Giải Nhì, 09 Giải Ba. Trong đó, Chuyên đề An ninh Thủ đô đạt 01 Giải Nhì.

Lãnh đạo Hội nhà báo Thành phố Hà Nội trao tặng Giấy khen cho các cá nhân hội viên nhà báo có thành tích xuất sắc về hoạt động nghiệp vụ và xây dựng Hội năm 2025 (trong đó có cá nhân thuộc chuyên đề An ninh Thủ đô - ngoài cùng, bên trái)

Hội Nhà báo thành phố Hà Nội cũng tặng Giấy khen cho 05 tập thể (trong đó có chuyên đề An ninh Thủ đô) và 15 cá nhân hội viên nhà báo có thành tích hoạt động nghiệp vụ, xây dựng Hội năm 2025 (trong đó có 01 nhà báo thuộc chuyên đề An ninh Thủ đô).

Chủ tịch Hội nhà báo thành phố Hà Nội chúc mừng các Nhà báo được trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam"

Ngoài ra, nhân dịp kỷ niệm 101 năm ngày báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2026), ngày 9/6/2026 vừa qua, Hội Nhà báo Việt Nam có quyết định số 287/QĐ-HNBVN tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam” 59 hội viên nhà báo của các cơ quan báo chí Hà Nội đã có đóng góp cho sự phát triển báo chí Việt Nam và đủ điều kiện theo quy định.