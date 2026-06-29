Bí thư Thành ủy Hà Nội: Mọi dự án, công trình phát triển của Thủ đô đều hướng tới người dân

ANTD.VN - Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh: Mọi chủ trương, dự án và công trình phát triển của Thủ đô cuối cùng đều phải trả lời câu hỏi: Người dân được hưởng gì? Chất lượng cuộc sống như thế nào?...

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu

Sáng 29-6, phát biểu tại Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nêu rõ, những văn kiện ký kết, những quyết định về chủ trương đầu tư được trao tại hội nghị này đã củng cố thêm niềm tin về một giai đoạn phát triển mạnh mẽ của thành phố.

Thay mặt lãnh đạo thành phố Hà Nội, Bí thư Thành ủy cảm ơn và trân trọng tiếp thu đầy đủ chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội; tiếp thu ý kiến tâm huyết, thiết thực của cộng đồng doanh nghiệp để tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, thuận lợi, trở thành điểm đến thực sự hấp dẫn của các nhà đầu tư.

Theo Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng, năm 2026 có ý nghĩa là dấu mốc đặc biệt trong tiến trình phát triển của Thủ đô, khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TW về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới; Quốc hội ban hành Luật Thủ đô năm 2026. Thành phố cũng đã ban hành đầy đủ, đồng bộ các văn bản quy định chi tiết thi hành luật, đồng thời phê duyệt Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm.

“Động lực đột phá từ thể chế, không gian mới từ quy hoạch sẽ là bệ phóng hiện thực hóa khát vọng xây dựng Thủ đô trở thành nơi hội tụ tri thức và công nghệ, người dân được sống trong môi trường văn minh, an toàn, đáng sống và hạnh phúc” – Bí thư Thành ủy Hà Nội nói.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cùng lãnh đạo thành phố tham quan gian trưng bày

Người đứng đầu Đảng bộ Hà Nội khẳng định, thành phố xác định 4 cam kết hành động ngay sau hội nghị này.

Trong đó, sẽ tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành dựa trên kỷ cương, hiệu quả thực chất và đồng hành cùng nhà đầu tư. Thành phố cam kết mọi nhà đầu tư đến với Hà Nội đều được tiếp cận thông tin minh bạch, bình đẳng, được tạo điều kiện thuận lợi nhất và được bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng.

Cùng đó, Hà Nội sẽ tập trung sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư công để đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng trọng điểm. Đồng thời, tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, coi đây là yếu tố quyết định sự thành công, tạo bước đột phá trong kỷ nguyên mới.

Đặc biệt, lãnh đạo thành phố xác định đặt người dân và bản sắc Thăng Long - Hà Nội ở vị trí trung tâm. “Mọi chủ trương, dự án và công trình phát triển của Thủ đô cuối cùng đều phải trả lời những câu hỏi căn bản: Người dân được hưởng gì? Chất lượng cuộc sống được nâng lên như thế nào? Bản sắc Thăng Long Hà Nội được gìn giữ, phát huy ra sao?” – Bí thư Thành ủy Hà Nội nói.

Đồng chí Trần Đức Thắng nhấn mạnh quan điểm phát triển Thủ đô không chỉ là mở rộng quy mô không gian đô thị hay thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, mà còn phải tạo lập được môi trường sống văn minh, hiện đại, nhân văn, hạnh phúc cho mỗi người dân.

“Chúng tôi mong các nhà đầu tư đến với Hà Nội bằng khát vọng dài hạn, bằng sự chuyên nghiệp và bằng cam kết cùng thành phố kiến tạo những giá trị bền vững cho xã hội và cho doanh nghiệp. Hà Nội cam kết đồng hành bằng một môi trường đầu tư minh bạch, hạ tầng đồng bộ, nguồn nhân lực chất lượng cao và nền hành chính kỷ cương cùng với tinh thần phục vụ hiệu quả...” – Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng cam kết.