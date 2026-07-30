ANTD.VN - Rạng sáng 30-7, vụ va chạm giữa hai xe tải trên cầu Thăng Long (phường Phú Thượng, Hà Nội) khiến hai tài xế bị thương, mắc kẹt trong cabin. Cảnh sát PCCC và CNCH Công an thành phố Hà Nội đã nhanh chóng triển khai lực lượng, sử dụng thiết bị chuyên dụng cắt phá cabin, giải cứu thành công các nạn nhân để bàn giao cho bộ phận y tế cấp cứu.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - CATP Hà Nội cắt phá cabin, cứu hai tài xế mắc kẹt sau tai nạn trên cầu Thăng Long

Khoảng 4h43 ngày 30-7, trên cầu Thăng Long, đoạn qua địa bàn phường Phú Thượng, Hà Nội xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa hai xe tải lưu thông hướng ngược chiều.

Theo thông tin ban đầu, xe tải mang BKS 49C-200.XX do anh Đỗ Hoàng Duy T. (SN 1988, trú tỉnh Khánh Hòa) điều khiển theo hướng đi xã Đông Anh đã xảy ra va chạm với xe tải BKS 89H-083.XX do anh Bùi Văn H. (SN 1991, trú tỉnh Phú Thọ) điều khiển theo chiều ngược lại.

Cú va chạm mạnh khiến phần đầu hai xe bị biến dạng nghiêm trọng, cabin bẹp dúm, hai tài xế bị thương và mắc kẹt bên trong, không thể tự thoát ra ngoài.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Trung tâm chỉ huy đã điều động Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 3 xuất 1 xe chữa cháy, 1 xe cứu nạn, cứu hộ, 1 xe chở phương tiện cùng 15 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường. Đồng thời, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 14 cũng được huy động tăng cường lực lượng, phương tiện để phối hợp thực hiện công tác cứu nạn.

Tại hiện trường, các cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng khảo sát hiện trạng phương tiện, đánh giá mức độ biến dạng của cabin, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, sử dụng thiết bị cắt, banh thủy lực để mở rộng không gian, tiếp cận các nạn nhân trong điều kiện bảo đảm tuyệt đối an toàn.

Hiện trường vụ tai nạn

Sau hơn một giờ nỗ lực, đến khoảng 6h cùng ngày, lực lượng cứu nạn đã đưa thành công cả hai tài xế ra khỏi cabin. Các nạn nhân được bàn giao cho lực lượng y tế để chuyển tới Bệnh viện E cấp cứu, điều trị.

Song song với công tác cứu nạn, cứu hộ, Đội Cảnh sát giao thông số 6 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội) đã phối hợp với Công an phường Phú Thượng bảo vệ hiện trường, tổ chức khám nghiệm, trích xuất dữ liệu camera phục vụ điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Để bảo đảm an toàn và hạn chế ùn tắc trên tuyến, lực lượng Cảnh sát giao thông đã triển khai phân luồng từ xa, điều tiết phương tiện, hạn chế các xe lưu thông lên cầu Thăng Long trong thời gian xử lý hiện trường.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, đồng thời tiến hành kiểm tra nồng độ cồn và chất ma túy đối với hai tài xế theo quy định.

Vụ việc cho thấy tinh thần sẵn sàng chiến đấu, phản ứng nhanh và sự phối hợp nhịp nhàng giữa lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, CATP Hà Nội với Cảnh sát giao thông cùng Công an địa phương trong công tác cứu nạn, cứu hộ. Việc triển khai kịp thời các biện pháp cứu hộ chuyên sâu đã giúp đưa các nạn nhân ra ngoài an toàn trong "thời gian vàng", góp phần giảm thiểu hậu quả do tai nạn giao thông gây ra.