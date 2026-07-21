Đường dây ma tuý của "nữ quái" Bùi Thị Thanh Thuỷ đã bị đánh sập

ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đề nghị Viện KSND cùng cấp truy tố 23 bị can trong đường dây mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy do Bùi Thị Thanh Thủy cầm đầu.

Đối tượng Bùi Thị Thanh Thủy

Ngày 21/7, Phòng Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đã hoàn thành bản kết luận điều tra vụ án Bùi Thị Thanh Thủy cùng đồng phạm về các tội "Mua bán trái phép chất ma túy", "Tàng trữ trái phép chất ma túy", "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy", "Không tố giác tội phạm" và "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng", xảy ra tại khu vực đường Trường Chinh, phường Phương Liệt, TP Hà Nội. Hồ sơ vụ án đã được chuyển sang Viện KSND TP Hà Nội đề nghị truy tố 23 bị can theo quy định của pháp luật.

Theo kết luận điều tra, Bùi Thị Thanh Thủy (SN 1964, trú tại phường Bạch Mai, TP Hà Nội) được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây. Trong số 23 bị can, có 15 bị can bị đề nghị truy tố về tội "Mua bán trái phép chất ma túy"; nhiều đối tượng khác bị đề nghị truy tố thêm các tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy", "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng" và "Không tố giác tội phạm". Đáng chú ý, bị can Hoàng Mạnh Hùng bị đề nghị truy tố cùng lúc về 3 tội danh, trong khi Nguyễn Thái Thanh bị đề nghị truy tố về 2 tội danh liên quan đến ma túy và tàng trữ vũ khí quân dụng.

Đối tượng Phạm Thiên Vương



Tài liệu điều tra thể hiện, tối 9/7/2025, tổ công tác Đội 3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội bắt quả tang Lê Anh Ngọc khi đang mua bán trái phép chất ma túy tại ngõ 180 La Thành, phường Ô Chợ Dừa. Tang vật thu giữ gồm gần 1,9kg ma túy các loại, chủ yếu là methamphetamine và ketamine. Khám xét nơi ở của đối tượng, lực lượng chức năng tiếp tục thu giữ thêm lượng lớn ma túy và nhiều tang vật phục vụ hoạt động phạm tội.

Từ lời khai của Ngọc, Ban chuyên án nhanh chóng mở rộng điều tra. Chỉ trong đêm 9/7/2025, nhiều mũi trinh sát đồng loạt triển khai bắt giữ các đối tượng liên quan, trong đó có Phùng Nguyệt Anh, Đặng Hoàng Long và khám xét nơi ở của Hoàng Mạnh Hùng tại phường Khương Đình. Tại đây, cơ quan điều tra thu giữ hơn 15kg ma túy tổng hợp các loại gồm methamphetamine, ketamine, MDMA cùng một khẩu súng được giám định là vũ khí quân dụng.

Đối tượng Phạm Mạnh Hà



Quá trình điều tra được biết từ cuối tháng 7 đến đầu tháng 9/2025, lực lượng Công an lần lượt bắt giữ thêm nhiều đối tượng trong đường dây, thu giữ thêm ma túy, heroin, súng và đạn. Đáng chú ý, Bùi Thị Thanh Thủy cùng Nguyễn Thị Hồng Vân và Trần Thị Thu Trang bị bắt giữ sau khi kết thúc thời gian điều trị bắt buộc tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

Theo kết luận điều tra, các đối tượng trong vụ án đã thực hiện hành vi mua bán hơn 60kg ma túy. Trong đó, Bùi Thị Thanh Thủy bị xác định mua bán hơn 12,1kg ma túy; Hoàng Mạnh Hùng cùng Phạm Thiên Vương mua bán hơn 63,7kg ma túy tổng hợp; Lê Anh Ngọc cùng Thủy mua bán gần 9,8kg ma túy. Nhiều đối tượng khác cũng bị xác định tham gia mua bán từ hàng chục gam đến hàng kilôgam ma túy tổng hợp và ketamine.

Cơ quan điều tra xác định, đây là đường dây mua bán ma túy có quy mô lớn, phương thức hoạt động tinh vi, nhiều mắt xích và có sự câu kết chặt chẽ giữa các đối tượng. Việc hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 23 bị can là kết quả của quá trình điều tra khẩn trương, kiên quyết của Công an TP Hà Nội trong đấu tranh, triệt xóa các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy quy mô lớn, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô.