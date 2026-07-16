Bắt 5 đối tượng đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá

ANTD.VN -Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 5 bị can về tội “Đánh bạc”. Các quyết định tố tụng đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên phê chuẩn.

Các đối tượng bị khởi tố

Đầu tháng 6-2026, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện nhiều trang web, ứng dụng quảng cáo, lôi kéo người dân tham gia đánh bạc trực tuyến dưới hình thức cá độ bóng đá.

Xác định đây là hành vi vi phạm pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm và gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên xác lập kế hoạch đấu tranh, tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, làm rõ.

Quá trình điều tra xác định, thông qua quảng cáo trên mạng xã hội các đối tượng biết đến các trang Web đánh bạc trực tuyến như W88techcom.com, FUN88, Lu88, Five88.best, Du88… đây là các trang Web tập hợp nhiều trò đánh bạc như: Xổ số, xóc đĩa, bắn cá, cá độ bóng đá…. đều có dạng cá cược thắng thua bằng tiền ảo sử dụng trong game.

Các đối tượng sử dụng điện thoại di động truy cập vào các trang web trên rồi tạo lập tài khoản bằng số điện thoại của mình, sử dụng tài khoản ngân hàng để nạp vào rút tiền đánh bạc.

Sau thời gian thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 15-7, cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành bắt giữ, khám xét và khởi tố 5 đối tượng có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Hưng Yên và một số tỉnh thành khác về hành vi "Đánh bạc".

Quá trình khám xét, Cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử, điện thoại di động cùng các đồ vật, tài liệu có liên quan phục vụ công tác điều tra.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.