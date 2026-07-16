Hai cựu cán bộ hải quan cùng “ông trùm” sản xuất thực phẩm giả chuẩn bị hầu tòa

ANTD.VN - Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã quyết định ngày 27-7 tới đây sẽ tiến hành phiên xét xử sơ thẩm đối với hai cựu cán bộ hải quan cùng “ông trùm” sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng.

Hội đồng xét xử gồm 5 thành viên với 2 thẩm phán và 3 hội thẩm nhân dân, do Thẩm phán Tô Thanh Tú làm chủ tọa phiên tòa. Thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động xét xử sơ thẩm là 5 kiểm sát viên thuộc Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội và Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao.

Hiện có gần 30 luật sư đã đăng ký tham gia bào chữa và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho các bị cáo cùng những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Khoảng 20 cá nhân và tổ chức cũng được Tòa án triệu tập đến phiên xử với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Lực lượng chức năng kiểm tra hàng hóa trong quá trình "phá án".

Trong số 14 bị cáo tại vụ án, Nguyễn Năng Mạnh (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm MediUSA – Công ty MediUSA, Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm MegaPharco – Công ty MegaPharco, Phó Giám đốc Công ty MediPhar, cổ đông sáng lập Công ty cổ phần Hóa dược Hùng Phương - Công ty Hùng Phương) bị truy tố về 3 tội là “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Đưa hối lộ”.

Các bị cáo Đỗ Mạnh Hoàng (Giám đốc Công ty MediPhar), Khúc Minh Vũ (Giám đốc Công ty Việt Đức) đều bị truy tố về 2 tội: “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Nhóm bị cáo bị đưa ra xét xử về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm” gồm: Phạm Văn Thụ (Phó Giám đốc Công ty MediUSA), Nguyễn Thị Yến (Trưởng phòng nghiên cứu phát triển sản phẩm Công ty MediPhar, Công ty MediUSA), Nguyễn Thị Lan (Trưởng phòng đảm bảo chất lượng sản phẩm Công ty MediPhar, Công ty MediUSA), Đặng Thị Ngoan (Trưởng phòng nghiên cứu phát triển sản phẩm Công ty MediUSA) và Lê Xuân Cừ (Trưởng phòng Đảm bảo chất lượng Công ty MediPhar và Công ty MediUSA).

"Ông trùm" sản xuất thực phẩm chức năng giả Nguyễn Năng Mạnh và đồng phạm.

Hai bị cáo Phạm Thị Hường (Phụ trách kế toán Công ty MediPhar, Công ty MediUSA, Công ty MegaLife, Công ty Hùng Phương) và Lê Thị Toan (Thủ quỹ Công ty MediPhar, Công ty MediUSA, Công ty MegaLife, Công ty Hùng Phương) cùng bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Liên quan, bị cáo Nguyễn Hữu Tuân (cựu Phó trưởng phòng Giám quản 5, Cục Giám sát quản lý về Hải quan), Nguyễn Thế Việt (cựu Phó Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về Hải quan, Cục Hải quan), Phạm Công Chiến (cựu Trưởng phòng Quản lý kinh doanh dược, Cục Quản lý dược, Bộ Y tế) cùng bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”. Bị cáo Nguyễn Danh Dũng (cựu cán bộ công an) bị truy tố về tội “Cố ý làm lộ bí mật công tác”.

Theo cáo trạng, trong thời gian từ năm 2016 - 2025, Nguyễn Năng Mạnh, Đỗ Mạnh Hoàng, Khúc Minh Vũ, với vai trò là cổ đông, thành lập các công ty và trực tiếp nắm quyền chi phối, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Công ty Mediphar, Công ty MediUSA và các công ty thuộc hệ thống.

Các bị cáo này đã lợi dụng tư cách pháp nhân của doanh nghiệp để tổ chức, điều hành hoạt động phạm tội có tổ chức, có tính hệ thống, kéo dài, với phương thức thủ đoạn phạm tội tinh vi, khép kín, xuyên suốt từ khâu thành lập nhà máy, đăng ký công bố sản phẩm, sản xuất, phân phối, tiêu thụ sản phẩm là thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe là hàng giả; tiêu hủy chứng cứ, tài liệu để che giấu hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; đồng thời có hành vi đưa hối lộ cho người có chức vụ, quyền hạn, tiết lộ thông tin để tiêu hủy chứng cứ, tài liệu.

Thông qua Công ty MediPhar, Công ty MediUSA và các công ty thuộc hệ thống, Nguyễn Năng Mạnh, Đỗ Mạnh Hoàng, Khúc Minh Vũ đã chỉ đạo, tổ chức sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe với quy mô đặc biệt lớn… Tổng doanh thu thực tế của Công ty Mediphar, MediUSA thông qua hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa là hơn 1.762 tỷđồng.

Kết luận giám định đã xác định 88 sản phẩm là hàng giả, doanh thu từ hành vi sản xuất, buôn bán 88 sản phẩm giả có giá trị là hơn 539,8 tỷ đồng. Các bị cáo Nguyễn Năng Mạnh, Đỗ Mạnh Hoàng, Khúc Minh Vũ thu lợi bất chính số tiền là hơn 264,7 tỷ đồng. Dự kiến, phiên tòa diễn ra trong 1 tuần.