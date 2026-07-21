Xác minh thông tin phản ánh về việc tạm ngừng bán dầu DO 0,05S-II

ANTD.VN - Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân về việc Cửa hàng xăng dầu Petrolimex 38 tạm ngừng bán dầu DO 0,05S-II, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1, Chi cục QLTT tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng Công an tiến hành kiểm tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân.

Đoàn kiểm tra làm việc tại cửa hàng xăng dầu

Sáng ngày 17/7/2026, Đội QLTT số 1 tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân về việc Cửa hàng xăng dầu Petrolimex 38 thuộc Công ty TNHH MTV Petrolimex Hà Tĩnh (địa chỉ: thôn 4, xã Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh) tạm ngừng bán mặt hàng dầu DO 0,05S-II.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội QLTT số 1 đã chủ động phối hợp với UBND xã Vũ Quang và Công an xã Vũ Quang tiến hành thẩm tra, xác minh và kiểm tra thực tế tại cửa hàng.

Qua kiểm tra cho thấy, cửa hàng vẫn duy trì hoạt động bán xăng E10 RON95-III bình thường, riêng cột bơm dầu DO 0,05S-II tạm thời ngừng bán. Kiểm tra bể chứa dầu bằng thước đo chuyên dụng xác định trong bể còn tồn khoảng 826 lít dầu (chiều cao tồn khoảng 18 cm tính từ đáy bể). Tuy nhiên, theo thiết kế kỹ thuật của bể chứa và hệ thống đường ống công nghệ, lượng dầu tồn này không thể hút lên cột bơm để phục vụ việc bán hàng.

Tại thời điểm kiểm tra, cửa hàng đã niêm yết thông báo tạm ngừng bán dầu DO 0,05S-II để thông tin đến khách hàng.

Làm việc với đoàn kiểm tra, đại diện cửa hàng cho biết lượng dầu còn lại đã được bán hết từ tối ngày 16/7/2026. Ngay sau đó, cửa hàng đã báo cáo Công ty TNHH MTV Petrolimex Hà Tĩnh đề nghị cấp bổ sung nguồn hàng. Tuy nhiên, do nguồn cung tại kho của Công ty cũng đang tạm thời gián đoạn nên chưa thể cấp bổ sung ngay.

Theo kế hoạch của doanh nghiệp, nguồn hàng sẽ được bổ sung trong chiều cùng ngày để phục vụ nhu cầu của người dân.

Cùng ngày, Công ty TNHH MTV Petrolimex Hà Tĩnh đã có Công văn số 1656/PLXHT-KD gửi Sở Công Thương tỉnh Hà Tĩnh báo cáo tình hình gián đoạn nguồn cung dầu DO 0,05S-II. Theo thông tin từ doanh nghiệp, hiện có gần 40 cửa hàng xăng dầu Petrolimex trên địa bàn tỉnh tạm thời ngừng bán mặt hàng dầu DO 0,05S-II do thiếu nguồn cung.

Công ty đang khẩn trương điều phối nguồn hàng để cấp trở lại cho các cửa hàng trực thuộc và đại lý, đồng thời cam kết không có hành vi găm hàng, chờ tăng giá, bảo đảm hoạt động kinh doanh đúng quy định của pháp luật.

Bên cạnh việc kiểm tra, Đội QLTT số 1 cũng đã tổ chức giám sát hoạt động kinh doanh tại một số cửa hàng xăng dầu Petrolimex trên địa bàn; đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu, yêu cầu các cửa hàng chủ động niêm yết thông báo khi xảy ra tình trạng tạm hết hàng, kịp thời báo cáo lực lượng QLTT và chính quyền địa phương để phối hợp theo dõi, giám sát, tránh gây hiểu nhầm trong dư luận.