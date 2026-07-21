ANTD.VN - Chỉ trong gần 1 tuần, Công an phường Láng, Hà Nội đã xác minh và xử phạt 18 trường hợp có hành vi dán quảng cáo sai quy định trên địa bàn, với tổng số tiền xử phạt là 27 triệu đồng.

Thời gian gần đây, tình trạng dán, treo, vẽ các loại hình quảng cáo, rao vặt sai quy định tại nơi công cộng có dấu hiệu tái diễn và diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương. Các tờ quảng cáo thường được dán trên cột điện, tủ điện, cổng nhà dân, tường rào và các công trình công cộng với nội dung như cho vay tài chính, tín dụng, sửa chữa điện nước... Hành vi này không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh các loại tội phạm như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tín dụng đen, cưỡng đoạt tài sản và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Công an phường Láng tổ chức bóc gỡ các quảng cáo vi phạm

Xử phạt vi phạm hành chính 18 trường hợp dán quảng cáo sai quy định

Thực hiện chủ trương về tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự, trật tự đô thị và xây dựng môi trường văn minh, sạch đẹp, Công an phường Láng đã chủ động triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, tăng cường tuần tra, kiểm soát trên địa bàn, tập trung phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi dán quảng cáo, rao vặt sai quy định.

Chỉ trong gần 1 tuần, Công an phường Láng đã xác minh và xử phạt 18 trường hợp có hành vi dán quảng cáo sai quy định trên địa bàn, với tổng số tiền xử phạt là 27 triệu đồng. Đây là kết quả thể hiện sự quyết tâm của lực lượng Công an phường trong việc lập lại trật tự đô thị, góp phần xây dựng địa bàn văn minh, sạch đẹp và an toàn.

Đáng chú ý, ngoài việc bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật, các cá nhân vi phạm còn bị buộc tự mình bóc gỡ, xóa bỏ toàn bộ các sản phẩm quảng cáo đã dán trước đó, khôi phục lại hiện trạng ban đầu của các công trình, bảo đảm mỹ quan đô thị. Việc áp dụng đồng thời các biện pháp xử lý đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tăng tính răn đe và phòng ngừa vi phạm.

Mặc dù công tác kiểm tra, xử lý được triển khai thường xuyên, quyết liệt, vẫn còn một số cá nhân, nhóm đối tượng cố tình tái diễn hành vi dán quảng cáo trái phép tại các tuyến đường, ngõ và khu dân cư. Đặc biệt, nhiều nội dung quảng cáo liên quan đến cho vay tín dụng đen, dịch vụ không rõ nguồn gốc, tiềm ẩn dấu hiệu lừa đảo hoặc các hoạt động vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự và đời sống của người dân.

Công an phường Láng đề nghị các tổ chức, cá nhân nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động quảng cáo; tuyệt đối không thực hiện hành vi dán, treo, vẽ quảng cáo, rao vặt trái phép tại nơi công cộng. Đồng thời, kêu gọi người dân tích cực tham gia phát hiện, phản ánh các trường hợp vi phạm đến cơ quan chức năng để kịp thời xử lý; không sử dụng các dịch vụ được quảng cáo trái phép.

Trong thời gian tới, Công an phường Láng sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm tra, phối hợp với các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi dán quảng cáo sai quy định, góp phần giữ gìn mỹ quan đô thị, bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng môi trường sống văn minh, an toàn trên địa bàn.