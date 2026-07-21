Bắt 5 đối tượng đánh bạc bằng hình thức chơi '3 cây'

ANTD.VN- Qua tuần tra kiểm soát, nắm tình hình địa bàn, Công an xã Chương Dương, Hà Nội đã phát hiện và bắt giữ 5 đối tượng có hành vi đánh bạc bằng hình thức chơi “3 cây” được, thua bằng tiền tại thôn Tự Nhiên 2, xã Chương Dương.

Theo đó, khoảng 22h15 ngày 3/7/2026, trong quá trình nắm tình hình địa bàn, Công an xã Chương Dương tiến hành kiểm tra nhà của Đặng Hữu Đô (sinh năm 1975) tại thôn Tự Nhiên 2, xã Chương Dương.

Các đối tượng trong vụ án

Tại đây, lực lượng Công an bắt quả tang 5 đối tượng, gồm: Đặng Hữu Đô (SN 1975, trú tại thôn Nguyễn Du, xã Thường Tín); Nguyễn Duy Nghĩa (SN 1990), Nguyễn Duy Cảnh (SN 1991), Nguyễn Văn Mạnh (SN 1990), cùng trú tại thôn Tự Nhiên 2, xã Chương Dương; và Đỗ Danh Nam (SN 1989, trú tại thôn Chương Dương, xã Chương Dương), đang có hành vi đánh bạc được, thua bằng tiền dưới hình thức chơi “3 cây”.

Tang vật thu giữ tại chiếu bạc gồm 1 bộ bài tú lơ khơ có 52 quân bài và số tiền 28,5 triệu đồng.

Công an xã Chương Dương khuyến cáo người dân tuyệt đối không tham gia các hình thức đánh bạc, không nghe những lời dụ dỗ, rủ rê từ bạn bè, những người quen biết tham gia đánh bạc. Mọi hành vi vi phạm đều sẽ bị phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Khi phát hiện các cá nhân, tổ chức có dấu hiệu hoạt động đánh bạc, đề nghị người dân cung cấp thông tin kịp thời cho cơ quan Công an nơi gần nhất để có biện pháp ngăn chặn, xử lý.

Thời gian tới, Công an xã Chương Dương sẽ tiếp tục tăng cường các biện pháp nắm tình hình, đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát địa bàn, kịp thời phát hiện các hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc trái pháp luật, góp phần xây dựng địa bàn trong sạch, vững mạnh.