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Truy tìm đối tượng liên quan vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

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P.V

ANTD.VN - Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội thông báo truy tìm đối tượng Phạm Viết Dũng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang xác minh nguồn tin về tội phạm Lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến Phạm Viết Dũng (SN 1978; nơi thường trú: 200 Hàng Bông, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội).

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Đối tượng Phạm Viết Dũng

Quá trình xác minh, Cơ quan Công an chưa xác định được Phạm Viết Dũng hiện đang ở đâu. Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Công an đã ra Quyết định truy tìm Phạm Viết Dũng.

Ai biết thông tin hoặc phát hiện Phạm Viết Dũng ở đâu, đề nghị báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội (SĐT cán bộ thụ lý: 0858.347.888) hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất để giải quyết vụ việc theo quy định.

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