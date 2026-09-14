Tìm chủ sở hữu 2 xe mô tô nhãn hiệu Honda SH

ANTD.VN -Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang tiến hành điều tra vụ án Mua bán trái phép chất ma túy xảy ra ngày 17/6/2026, tại trước số 987 Tam Trinh, phường Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

Quá trình điều tra, đã tạm giữ 01 xe mô tô nhãn hiệu Honda SH màu trắng, lắp BKS: 29S6-826.93, SK:RLHJF4226FY026623, SM: JF42E1026443. Đề nghị ai là chủ sở hữu của phương tiện trên hoặc biết thông tin liên quan thì thông báo đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội để giải quyết. (Liên hệ đồng chí Phạm Trần Ngọc Cường – Cán bộ công an phường Hoàng Mai, SĐT: 035.988.4581).

Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang điều tra vụ Gây rối trật tự công cộng xảy ra ngày 22/05/2026 tại trước số 1207 đường Giải Phóng, phường Hoàng Mai.

Quá trình điều tra đã tạm giữ 01 xe mô tô nhãn hiệu Honda SH350I màu xám đen, đeo biển kiểm soát: 29A1-232.85, số máy: NF11E6101475, số khung: RLHNF1219PY100383, đã qua sử dụng. Đề nghị ai là chủ sở hữu hoặc biết thông tin liên quan thì thông báo đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội để giải quyết. (Liên hệ đồng chí Phùng Xuân Trường – Điều tra viên thụ lý, SĐT: 0971.978.866.