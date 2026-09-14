Tìm nhân chứng vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên tuyến Đại lộ Thăng Long

Khoảng 19h ngày 3-9-2026, anh Đoàn Anh Q (SN 2007) trú tại xã Nam Trực, tỉnh Ninh Bình một mình điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda SH BKS 35AB- 178.04 đi trên đường gom Đại Lộ Thăng Long, đoạn trước cửa Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam, phường Xuân Phương, Hà Nội thì xảy ra va chạm giao thông.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng

Anh Q bị bánh xe ô tô đầu kéo BKS 15H - 183.96 kéo theo rơ moóc BKS 15R - 183.91 do anh Phạm Đức C (SN 1989) trú tại xã Nghi Dương, TP Hải Phòng điều khiển chèn qua vùng đầu, tử vong tại chỗ.

Sự việc xảy ra vào buổi tối, có một số phương tiện tham gia giao thông nhưng chưa xác định được nhân chứng.

Để đảm bảo điều tra khách quan, Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội thông báo ai là nhân chứng trực tiếp nhìn thấy sự việc hoặc có camera hành trình ghi nhận được diễn biến vụ tai nạn giao thông trên đề nghị cung cấp thông tin để làm rõ toàn bộ nội dung vụ tai nạn theo quy định pháp luật.

Mọi thông tin xin liên hệ Điều tra viên Trần Hoàng Tuấn - Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội. ĐT: 0983834455.