Tìm chủ nhân 94 tấm gỗ

ANTD.VN - Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội đang xác minh giải quyết vụ việc có dấu hiệu tham ô tài sản tại Doanh nghiệp tư nhân Tân Đại An, địa chỉ: Khu công nghiệp Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, Hà Nội xảy ra ngày 17/05/2022.

Quá trình giải quyết, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội xác định anh Hồ Văn Điệp - quản lý kho của Công ty có bán 94 tấm gỗ dán gồm: 40 tấm gỗ dán kích thước 1,22*2,44*9mm AB, 20 tấm gỗ dán kích thước 1,22*2,44*7mm BC, 34 tấm gỗ dán kích thước 1,22*2,44*5mm BC.

Doanh nghiệp tư nhân Tân Đại An cho biết 94 tấm gỗ dán trên là gỗ thừa của các đơn vị, doanh nghiệp từng mua bán gỗ với đơn vị nhưng hiện nay không xác định được là của ai.

Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội thông báo ai là chủ sở hữu, người quản lý, người sở hữu hợp pháp của 94 tấm gỗ dán trên thì liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội (đ/c Nguyễn Công Đăng , Cán bộ Tổ PCTP Công an xã Ngọc Hồi, SĐT: 0985165113) để được giải quyết.