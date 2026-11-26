ANTD.VN - Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và trang bị kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho người dân, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 11, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn công tác PCCC năm 2026 cho chủ các cơ sở nhà trọ, nhà cho thuê, nhà ở nhiều căn hộ trên địa bàn phường Nghĩa Đô và phường Phú Diễn, Hà Nội.

Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 11 đã phổ biến những quy định của pháp luật về PCCC&CNCH; phân tích nguyên nhân, nguy cơ thường dẫn đến cháy, nổ tại nhà trọ, nhà cho thuê và nhà ở nhiều căn hộ

Đây là hoạt động thiết thực nhằm chủ động phòng ngừa nguy cơ cháy, nổ tại các loại hình nhà ở kết hợp cho thuê, nơi thường xuyên tập trung đông người, có mật độ sử dụng điện, thiết bị sinh hoạt lớn và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn PCCC. Đặc biệt, tại các nhà trọ, nhà ở nhiều căn hộ, việc bố trí nhiều phòng khép kín, kết hợp khu vực để xe, khu vực sinh hoạt và kinh doanh trong cùng một công trình có thể khiến nguy cơ cháy lan, phát sinh khói, khí độc và gây khó khăn cho việc thoát nạn nếu không được kiểm soát tốt.

Tại các buổi tuyên truyền, cán bộ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 11 đã phổ biến những quy định của pháp luật về PCCC&CNCH; phân tích nguyên nhân, nguy cơ thường dẫn đến cháy, nổ tại nhà trọ, nhà cho thuê và nhà ở nhiều căn hộ. Trong đó, tập trung cảnh báo các nguy cơ từ việc sử dụng điện quá tải, câu mắc điện tùy tiện, thiết bị điện không bảo đảm an toàn, bất cẩn trong đun nấu, thắp hương, sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt và việc sắp xếp phương tiện, hàng hóa cản trở lối đi, lối thoát nạn.

Hướng dẫn học viên sử dụng bình PCCC xử lý đám cháy giả định

Cùng với công tác tuyên truyền lý thuyết, người tham dự được hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa cháy, nổ ngay từ sinh hoạt hằng ngày; cách kiểm tra, phát hiện sớm nguy cơ mất an toàn điện; quản lý chặt chẽ nguồn lửa, nguồn nhiệt; bố trí phương tiện chữa cháy tại chỗ và duy trì các điều kiện thoát nạn. Cán bộ tuyên truyền cũng nhấn mạnh trách nhiệm của chủ cơ sở trong việc thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, trang bị phương tiện PCCC cần thiết, bảo đảm lối thoát nạn thông thoáng và phổ biến kiến thức, kỹ năng xử lý sự cố cho người thuê trọ.

Đặc biệt, các chủ cơ sở và người dân được hướng dẫn kỹ năng xử lý khi phát hiện cháy, cách báo động, thông báo cho những người xung quanh, nhanh chóng gọi số điện thoại 114, sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu khi bảo đảm an toàn; đồng thời thực hành kỹ năng thoát nạn, di chuyển trong môi trường có khói, khí độc, không sử dụng thang máy khi xảy ra cháy và hỗ trợ người gặp khó khăn trong quá trình thoát hiểm.

Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 11 tuyên truyền, hướng dẫn công tác PCCC năm 2026 cho chủ các cơ sở nhà trọ, nhà cho thuê, nhà ở nhiều căn hộ trên địa bàn phường Nghĩa Đô và phường Phú Diễn, Hà Nội

Thông qua các buổi tuyên truyền, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 11 mong muốn mỗi chủ nhà trọ, chủ cơ sở cho thuê và người dân không chỉ nắm vững các quy định mà còn chủ động biến kiến thức thành hành động cụ thể, thường xuyên tự kiểm tra, khắc phục những tồn tại, thiếu sót trong công tác bảo đảm an toàn PCCC.

Việc đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng PCCC&CNCH tại các khu nhà trọ, nhà cho thuê và nhà ở nhiều căn hộ có ý nghĩa quan trọng trong công tác phòng ngừa từ sớm, từ xa, ngay tại địa bàn cơ sở. Qua đó, góp phần nâng cao khả năng tự phòng, tự quản, tự bảo vệ của người dân, hạn chế nguy cơ phát sinh cháy, nổ, giảm số vụ cháy và thiệt hại về người, tài sản do cháy, nổ gây ra, xây dựng môi trường sống an toàn cho cộng đồng dân cư trên địa bàn Thủ đô.