ANTD.VN - Từ chở quá tải, quá khổ, cơi nới thành thùng đến để hàng hóa rơi vãi, hoạt động sai thời gian quy định… 227 trường hợp vi phạm liên quan đến xe vận tải hàng hóa đã bị CSGT Hà Nội phát hiện, xử lý.

Không để xe tải vi phạm trở thành “ẩn họa” trên đường

Thời gian qua, cùng với việc tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Thủ đô đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, khai thác hiệu quả hệ thống camera AI để chủ động phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT).

Trong đó, các vi phạm liên quan đến xe vận tải hàng hóa như chở quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng, để hàng hóa rơi vãi, không che chắn, tự ý thay đổi kết cấu phương tiện, “độ, chế” đèn, còi hơi… được xác định là một trong những nội dung cần tập trung xử lý.

Xe tải chở làm rơi vãi nguyên vật liệu

Xe có dấu hiệu thay đổi kích thước thành, thùng xe

Đây cũng là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng trong công tác bảo đảm TTATGT năm 2026 của lực lượng CSGT, nhằm chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa những nguy cơ có thể dẫn đến tai nạn giao thông, đồng thời góp phần bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông và xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh.

Thực tế công tác cho thấy, hoạt động vận tải hàng hóa có vai trò quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, song nếu phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn, chở hàng vượt tải trọng, vượt kích thước cho phép hoặc tự ý thay đổi kết cấu, nguy cơ mất an toàn giao thông sẽ gia tăng.

Xe chở quá tải không chỉ làm giảm khả năng vận hành, phanh và xử lý tình huống của phương tiện mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn khi lưu thông trên đường. Trong khi đó, việc chở hàng vượt quá chiều cao, chiều rộng cho phép, không che chắn hoặc để vật liệu rơi vãi có thể trực tiếp gây nguy hiểm cho các phương tiện đi phía sau, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng đường bộ.

Xe vi phạm chở quá tải trọng cho phép

Đáng chú ý, hành vi tự ý cơi nới, thay đổi kích thước thành thùng xe để tăng khả năng chuyên chở cũng làm phá vỡ các thông số kỹ thuật được thiết kế, đăng kiểm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Cùng với đó, tình trạng “độ, chế” hệ thống đèn chiếu sáng, lắp đặt còi hơi không đúng quy định trên một số phương tiện, nhất là xe tải, xe đầu kéo, cũng gây ảnh hưởng đến người tham gia giao thông và trật tự đô thị.

Từ thực tiễn này, Phòng CSGT - Công an thành phố Hà Nội đã và đang tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm liên quan đến xe tải, xe đầu kéo và hoạt động vận tải hàng hóa.

Việc xử lý được triển khai thường xuyên, liên tục, kết hợp giữa tuần tra, kiểm soát công khai với khai thác các phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ, qua đó nâng cao khả năng phát hiện vi phạm và hạn chế tình trạng phương tiện tìm cách né tránh lực lượng chức năng.

Camera AI - “mắt thần” trong phát hiện, xử lý vi phạm

Bên cạnh đó, việc ứng dụng hệ thống camera AI đang trở thành một giải pháp quan trọng, hỗ trợ lực lượng CSGT nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát và xử lý vi phạm TTATGT.

Theo số liệu thống kê, từ ngày 12 đến 18-11-2026, thông qua tuần tra, kiểm soát và khai thác hệ thống camera AI, CSGT Hà Nội đã phát hiện, xử lý 8.824 trường hợp vi phạm TTATGT. Lực lượng chức năng tạm giữ 1.772 phương tiện, tước giấy phép lái xe 52 trường hợp và trừ điểm giấy phép lái xe đối với 1.274 trường hợp. Trong số này có 1.285 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 67 trường hợp điều khiển xe ba, bốn bánh tự sản xuất, lắp ráp tham gia giao thông cùng nhiều hành vi vi phạm khác.

Xe tải "độ, chế" đèn, còi hơi

Đáng chú ý, riêng lĩnh vực vận tải hàng hóa, lực lượng CSGT đã phát hiện, xử lý 227 trường hợp vi phạm TTATGT liên quan đến xe vận tải hàng hóa. Các hành vi vi phạm tập trung vào những lỗi có nguy cơ trực tiếp ảnh hưởng đến an toàn giao thông như chở hàng quá tải trọng, chở hàng vượt quá chiều cao cho phép, tự ý cơi nới, thay đổi kích thước thành thùng xe, để hàng hóa rơi vãi, không che chắn hoặc che chắn không bảo đảm, hoạt động không đúng thời gian quy định…

Việc kết hợp giữa tuần tra, kiểm soát trực tiếp và khai thác dữ liệu từ hệ thống camera AI giúp lực lượng CSGT mở rộng khả năng giám sát, kịp thời xác định các phương tiện có dấu hiệu vi phạm, nhất là tại những tuyến đường, khu vực có mật độ phương tiện vận tải hàng hóa lớn. Qua đó, công tác xử lý không chỉ dựa vào việc phát hiện trực tiếp của tổ công tác mà từng bước chuyển sang phương thức quản lý chủ động hơn, dựa trên dữ liệu và công nghệ.

Hàng loạt vi phạm liên quan đến xe tải bị phát hiện, xử lý

Đối với những hành vi vi phạm có tính chất lặp lại hoặc phương tiện thường xuyên hoạt động trên các tuyến trọng điểm, việc ứng dụng camera và các phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ còn góp phần hỗ trợ lực lượng chức năng nhận diện, khoanh vùng, tổ chức kiểm tra phù hợp, hạn chế tình trạng lái xe thông báo cho nhau để né tránh lực lượng chức năng. Đây là hướng đi phù hợp với yêu cầu hiện đại hóa công tác bảo đảm TTATGT, nâng cao hiệu quả phòng ngừa và xử lý vi phạm.

Việc tập trung xử lý xe vận tải hàng hóa cũng nằm trong định hướng thực hiện các nhóm nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng CSGT toàn quốc trong năm 2026. Quan điểm được đặt ra là kiểm tra thường xuyên, liên tục, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, không để hình thành những điểm nóng, tuyến đường phức tạp về TTATGT.

Kiểm soát xe tải vi phạm là một trong 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng CSGT năm 2026

Thời gian tới, Phòng CSGT - Công an thành phố Hà Nội tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, kết hợp khai thác hiệu quả hệ thống camera AI, tập trung vào các vi phạm liên quan đến hoạt động vận tải hàng hóa, nhất là tải trọng, kích thước thành thùng, che chắn hàng hóa, thời gian hoạt động và những hành vi tự ý thay đổi kết cấu phương tiện như “độ, chế” đèn, còi.

Cùng với công tác xử lý của lực lượng chức năng, các doanh nghiệp vận tải, chủ phương tiện và người điều khiển phương tiện cần nâng cao ý thức, trách nhiệm, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Mỗi hành vi vi phạm được phát hiện, xử lý không chỉ nhằm tạo sự răn đe mà quan trọng hơn là phòng ngừa nguy cơ tai nạn, bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông và góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn trên địa bàn Thủ đô.