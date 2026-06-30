ANTD.VN - Sáng 30/6, tại Thủ đô Phnom Penh đã diễn ra Hội nghị thường niên Bộ trưởng Công an, Nội vụ Campuchia - Lào - Việt Nam lần thứ hai.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Campuchia Sar Sokha; Đại tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam và Thượng tướng Vanthong Kongmany, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công an Lào đồng chủ trì hội nghị

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Campuchia Sar Sokha, Đại tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam và Thượng tướng Vanthong Kongmany, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công an Lào đồng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng của 3 Bộ.

Ngay sau lễ đón và phát biểu khai mạc của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Campuchia Sar Sokha, hội nghị đã tiến hành chương trình nghị sự.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, trên cơ sở “Tuyên bố chung” của Hội nghị thường niên Bộ trưởng Công an, Nội vụ Campuchia - Lào - Việt Nam lần thứ nhất, lực lượng Công an ba nước thời gian qua đã phối hợp chặt chẽ và đạt được những kết quả đáng ghi nhận, trong đó các đơn vị nghiệp vụ của ba Bộ và công an các địa phương ba nước đã chủ động phối hợp đấu tranh với hoạt động của các loại tội phạm, nhất là tội phạm lừa đảo trực tuyến, tội phạm ma tuý, tội phạm mua bán người, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm kinh tế, tội phạm trốn truy nã…

Hội nghị thường niên Bộ trưởng Công an, Nội vụ Campuchia - Lào - Việt Nam lần thứ hai ra tuyên bố chung, tăng cường phối hợp và hợp tác trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự xã hội của ba nước.

Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị ba Bộ triển khai quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả Kết luận “Cuộc gặp giữa Người đứng đầu ba Đảng Việt Nam - Campuchia - Lào” tháng 2/2026 và các thỏa thuận của Lãnh đạo cấp cao ba nước, đưa hợp tác trong lĩnh vực an ninh thực sự chuyển biến về chất, đáp ứng các mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới.

Cũng tại chương trình nghị sự, các ý kiến đều nhất trí cho rằng, kết quả của Hội nghị Bộ trưởng lần thứ nhất được tổ chức ngày 29/3/2024 tại TP Đà Nẵng, nước CHXHCN Việt Nam, qua đó đặt nền tảng vững chắc cho việc tăng cường phối hợp và hợp tác trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự xã hội của ba nước Campuchia, Lào và Việt Nam.

Các đại biểu tại hội nghị

Hội nghị cũng ra tuyên bố chung, trong đó nhấn mạnh: Tái khẳng định cam kết làm sâu sắc sự tin cậy chính trị và lòng tin lẫn nhau, qua đó đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định chung của ba nước và khu vực; Đẩy mạnh các nỗ lực chung trong phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm xuyên quốc gia, trong đó bao gồm khủng bố, mua bán trái phép chất ma túy, mua bán người, đưa người di cư trái phép, buôn lậu vũ khí, tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép vũ khí và vật liệu nổ, tội phạm mạng, lừa đảo và gian lận tài chính, tin giả, thông tin sai lệch và di cư bất hợp pháp; đồng thời giải quyết các thách thức an ninh phi truyền thống;

Không để bất cứ cá nhân, tổ chức, thế lực thù địch nào sử dụng lãnh thổ nước này làm phương hại đến an ninh, lợi ích của nước kia. Cam kết tiếp tục thúc đẩy tình hữu nghị và hỗ trợ lẫn nhau thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao, giáo dục, đào tạo, bao gồm đào tạo ngoại ngữ và nghiên cứu khoa học trong lực lượng Cảnh sát, đặc biệt giữa thế hệ trẻ và cán bộ trẻ của ba nước…

Hội nghị thống nhất, Hội nghị thường niên Bộ trưởng Công an, Nội vụ Campuchia - Lào - Việt Nam lần thứ ba được tổ chức tại nước CHDCND Lào.