Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố nghỉ việc do sáp nhập hưởng chế độ gì?

ANTD.VN - Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố dôi dư sau sáp nhập sẽ được hưởng chính sách tinh giản theo Nghị định 154; người tiếp tục làm việc được bố trí phụ cấp phù hợp với chức danh.

Tại họp báo của Bộ Nội vụ, Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ Nguyễn Hữu Thành, cho biết tiến độ sắp xếp đạt yêu cầu theo Chỉ thị số 21 của Chính phủ đề ra.

Hiện nay, 34/34 địa phương đã hoàn thành phương án sắp xếp thôn, tổ dân phố. Các địa phương đang tập trung lấy ý kiến cử tri, ý kiến nhân dân để hoàn thiện đề án và triển khai thực hiện theo quy định.

Về triển khai chế độ chính sách đối với trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố sau sáp nhập mà dôi dư, ông Nguyễn Hữu Thành cho biết, trong Chỉ thị 21 và Nghị định 154 đã quy định chế độ chính sách cho những trường hợp cán bộ chuyên trách dôi dư do tinh giản biên chế.

Riêng chế độ cho cán bộ không chuyên trách mới ở tổ dân phố, sau sáp nhập cũng được quy định tại Nghị định 185 của Chính phủ quy định quy chế khoán phụ cấp. Theo đó UBND tỉnh và HĐND tỉnh xem xét dựa trên ngân sách địa phương để có khoản phụ cấp phù hợp với từng chức danh, trong đó có chức danh trưởng thôn, phó trưởng thôn...

Trước đó, Nghị định 154 quy định người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố chưa đến tuổi nghỉ hưu theo quy định thì được hưởng các chế độ cụ thể.

Thứ nhất, người có dưới 5 năm công tác thì được hưởng trợ cấp một lần bằng 0,8 lần mức phụ cấp hàng tháng hiện hưởng nhân với số tháng công tác; trợ cấp bằng 1,5 lần mức phụ cấp hàng tháng hiện hưởng cho mỗi năm công tác.

Đồng thời, họ còn được trợ cấp 3 tháng phụ cấp hàng tháng hiện hưởng để tìm việc làm; được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Thứ hai, người có từ đủ 5 năm công tác trở lên và có tuổi đời còn dưới 5 năm đến tuổi nghỉ hưu thì được hưởng trợ cấp một lần bằng 0,8 lần mức phụ cấp hàng tháng hiện hưởng nhân với số tháng nghỉ sớm so với tuổi nghỉ hưu; trợ cấp bằng 1,5 lần mức phụ cấp hàng tháng hiện hưởng cho mỗi năm công tác.

Nhóm này cũng được trợ cấp 3 tháng phụ cấp hàng tháng hiện hưởng để tìm việc làm và bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Đối với người có từ đủ 5 năm công tác trở lên và có tuổi đời từ đủ 5 năm trở lên đến tuổi nghỉ hưu được hưởng trợ cấp một lần bằng 0,8 lần mức phụ cấp hàng tháng hiện hưởng nhân với 60 tháng; trợ cấp bằng 1,5 lần mức phụ cấp hàng tháng hiện hưởng cho mỗi năm công tác.

Đối tượng trên cũng được trợ cấp 3 tháng phụ cấp hàng tháng hiện hưởng để tìm việc làm và bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Bên cạnh nhóm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định, nghị định cũng quy định người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố đã đủ tuổi nghỉ hưu hoặc đang hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động thì được hưởng trợ cấp một lần bằng 15 tháng phụ cấp hàng tháng hiện hưởng.